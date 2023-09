Fermenti Reali: Festa della Birra Artigianale nel Galoppatoio del Palazzo Reale di Portici

© Napoli da Vivere

Una bella passeggiata nel magico mondo della birra artigianale, nel suggestivo Galoppatoio del Palazzo Reale di Portici, per una festa che è un omaggio alle eccellenze locali, tra ottima birra artigianale, cucina territoriale, laboratori del gusto e seminari scientifici

Una grande e particolare festa della Birra Artigianale si terrà nei giorni 29, 30 settembre e 1 ottobre 2023 a Portici presso la stupenda Reggia Borbonica ed in particolare Galoppatoio reale e nelle aree adiacenti. L’evento, dal titolo “Fermenti Reali” è organizzato dal Comune di Portici e vuole valorizzare la birra artigianale e il settore delle “fermentazioni” nella sua totalità nonché far conoscere le vere fermentazioni e il modo in cui nascono e trasformano le materie prime. Un bel progetto che contribuirà anche a far conoscere e valorizzare la bella residenza reale borbonica di Portici.

Tanti stand di buon cibo e di produttori di birra artigianale e bevande fermentate

L’area del Galoppatoio della Reggia, e le zone circostanti, sarà piena di stand di espositori di buon cibo da asporto con la presenza di produttori nazionali di birra artigianale e bevande fermentate. Non mancheranno percorsi di approfondimento culturale sulle fermentazioni e sui metodi tradizionali e non di loro utilizzo, con delle vere e proprie masterclass (laboratori di formazione e degustazione) rivolte sia ad un pubblico amatoriale che professionale, realizzate da relatori specialisti.

Per partecipare all’iniziativa ci sarà un biglietto d’ingresso il cui ricavato aggiuntivo sarà devoluto a borse di studio indirizzate ai laureandi del Dipartimento di Agraria con tesi rivolte allo studio delle fermentazioni e ai nuovi studenti iscritti.

Fermenti Reali osserverà, nei giorni 29, 30 settembre e 1 ottobre 2023 i seguenti orari:

29 settembre 2023 / 18:00 – 24:00

30 settembre 2023 / 18:00 – 24:00

01 ottobre 2023 / 17:00 – 23:00

Fermenti Reali – Laboratori di degustazione

Fermenti Reali è un evento patrocinato da Unionbirrai, l’Associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti, al cui interno è presente il gruppo degli Unionbirrai Beer Tasters, degustatori di birra formati con la didattica di Unionbirrai, considerati i portavoce sul territorio della cultura brassicola legata della birra artigianale italiana. Il programma culturale di Fermenti Reali è così articolato:

Venerdì 29 settembre

ORE 19:00 – GLI INGREDIENTI DELLA BIRRA – A cura di Strato Testa (Unionbirrai Beer Taster)

ORE 20:00 – LA DEGUSTAZIONE DELLA BIRRA – A cura di Daniele Ambrosino (Unionbirrai Beer Taster)

Sabato 30 settembre

ORE 19:00 – IL MONDO DEI LIEVITI – A cura di Marisa Conte (Unionbirrai Beer Taster)

ORE 20:00 – L’ABBINAMENTO TRA CIBO E BIRRA – A cura di Alfonso Del Forno (Unionbirrai Beer Taster)

ORE 21:00 – SAPER ORDINARE UNA BIRRA – A cura di Peppe Frulio (Unionbirrai Beer Taster)

Domenica 1° ottobre

ORE 19:00 – LA BIRRA E IL VINO – A cura di Natale Sessa (Unionbirrai Beer Taster)

ORE 20:00 – BIRRA E BENESSERE – A cura di Pippo Raia (Unionbirrai Beer Taster)

L’accesso ai laboratori è acquistabile online o in sede, nelle tre serate. Ogni laboratorio prevede la degustazione guidata di tre birre. Numero massimo di partecipanti: 20 – Costo di ogni laboratorio: € 5,00

Maggiori informazioni – “Fermenti Reali”, Evento Facebook ufficiale

