Eventi vicino a Napoli e in Campania nel weekend dall’8 al 10 ottobre 2021

Gli eventi da non perdere vicino a Napoli e in Campania

Festa della Vendemmia a Montemarano

Appuntamento speciale a Montemarano (Avellino) domenica 10 ottobre 2021 nell’azienda Aminea Winery, un’azienda vinicola che produce vino dal 1890 ci sarà una giornata veramente particolare. con pigiatura con i piedi e la tarantella montemaranese. Festa della Vendemmia

Open House: visite guidate gratuite in straordinari luoghi anche vicino Napoli

Il 9 e 10 ottobre 2021 ritorna, per la terza edizione, Open House Napoli 2021 il grande festival globale dell’architettura e del design, completamente gratuito, che in un unico weekend permetterà di visitare tantissimi luoghi straordinari anche vicino Napoli. Open House Napoli

Una settimana di festa a Sorrento e nel mondo con “Sorrento Gnocchi Day”

Una grande festa dal 7 al 10 ottobre 2021 a Sorrento ma anche nel resto del mondo, per celebrare gli gnocchi che sono un po piatto tipico della bellissima penisola Sorrento Gnocchi Day”

Passeggiate letterarie e visite guidate nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro

Sabato 9 ottobre 2021 nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro a San Leucio una passeggiata letteraria ma anche visite guidate tutti i sabato e tante altre attività nei weekend. Bosco di San Silvestro

I Suoni degli Dei: passeggiate e concerti gratuiti sul sentiero degli Dei a Praiano

Fino al 13 ottobre a Praiano sulla costiera amalfitana si terranno degli eventi che uniscono le escursioni sul famoso Sentiero degli Dei con la musica classica. I Suoni degli Dei

Bella, sempre: visite guidate gratuite alla scoperta di Piano di Sorrento

Dal 4 settembre 2021 al 22 gennaio 2022 si terranno dei tour gratuiti alla scoperta del bellissimo territorio di Piano di Sorrento, sulla costiera sorrentina. Bella sempre

Passeggiate notturne alla Baia di Ieranto con osservazioni astronomiche

Anche nel giorno 9 ottobre 2021 ci sarà una passeggiata serale alla bellissima Baia di Ieranto a Massalubrense per osservare il cielo con un astronomo e ascoltare anche le storie degli antichi miti Mitiche stelle

Balloon Night: voli in Mongolfiera di sera alla Reggia Borbonica di Carditello

Per i prossimi weekend di ottobre, in particolare nei giorni di sabato 2,16, 23 e di domenica 31 ottobre 2021 sono previsti dei voli serali in mongolfiera sopra la splendida Reggia di Carditello Balloon Night

Visite guidate, passeggiate ed eventi gratuiti nella splendida zona di Massalubrense

Omaggio alla Bellezza è il programma di eventi estivi gratuiti che si terranno fino al 31 ottobre 2021 a Massalubrense per far conoscere i luoghi straordinari della zona come la Baia di Ieranto, Punta Campanella, il sentiero delle Sirenuse e tanto altro. Omaggio alla Bellezza

La Mostra dei Gigli in miniatura a Barra in attesa del ritorno della storica festa

Fino al 10 ottobre 2021 nella storica chiesa S.S. Annunziata, nel cuore del centro storico del quartiere di Barra, in Corso Sirena n°265, si potrà vedere liberamente la dodicesima edizione, della Mostra dei gigli in miniatura. Mostra a Barra

Al via la vendemmia nella Vigna del Re nella Reggia di Caserta

Dopo un secolo l’antica vigna borbonica nella Reggia di Caserta è tornata a vivere producendo del Bosco di San Silvestro, dell’ottimo vino Pallagrello, che era usato a corte dai Borboni. Inizierà sabato 25 settembre 2021. la Vigna del Re

50 Top Pizza 2021: le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche quest’anno 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia le pizzerie di Napoli e della Campania. la classifica di 50 Top Pizza 2021,

Le eccellenze enogastronomiche della Campania a Sorrento

Anche nel giorno 9 ottobre 2021 Villa Fiorentino a Sorrento le eccellenze enogastronomiche della Campania con degustazioni guidate, esposizione e vendita di prodotti tipici campani, mostre artistiche, proiezioni di film, presentazioni di libri e spettacoli musicali “Incontri di Vini e di Sapori campani”.

Carditello Experience nella reggia Borbonica di Carditello con voli in mongolfiera

Dal 5 settembre al 31 ottobre 2021 si terrà Carditello Experience una bella rassegna green dedicata a bambini, sportivi e famiglie. Eventi a pagamento il 2 e il 3 ottobre Carditello Experience

Le Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 8 al 10 ottobre 2021

Riprendono in sicurezza le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi per stare di nuovo assieme in sicurezza e con il buon cibo della nostra terra: Sagre e Feste in Campania

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Al via la rassegna letteraria “Positano Mare, Sole e Cultura”

Si terrà nella splendida cittadina di Positano fino all’8 ottobre 2021 la rassegna letteraria “Positano Mare, Sole e Cultura” presieduta da Aldo Grasso Positano Mare, Sole e Cultura

Parco Nazionale del Vesuvio: Apre al pubblico il sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva Tirone”

Apertura da luglio fino al 23 ottobre 2021, e solo nei fine settimana per uno straordinario sentiero del Parco Nazionale del Vesuvio che attraversa le foreste della Riserva Tirone il sentiero n. 4

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro

Nel Parco di Ercolano l’iniziativa del venerdì mattina “Close-Up cantieri”in cui i visitatori potranno entrare nei cantieri di restauro Parco Archeologico di Ercolano

Immersioni notturne nel mare di Baia con un sommergibile turistico

Oltre alle visite di giorno al Parco Archeologico Sommerso di Baia anche visite notturne vicino al Castello di Baia e ai resti archeologici del porto e alle antiche peschiere a Baia con un sommergibile turistico

Antonino Cannavacciuolo apre un ristorante a Vico Equense

Aperto in questi giorni Laqua Countryside il primo ristorante di Antonino Cannavacciuolo in Campania che si trova Ticciano, una frazione di Vico Equense in Penisola Sorrentina Antonino Cannavacciuolo

Visite al tramonto ed eventi nella Casina Vanvitelliana e agli altri parchi di Bacoli

Questa estate nei weekend si potrà visitare al tramonto la Casina Vanvitelliana del Fusaro e nella zona di Bacoli anche altri parchi dove si terranno vari eventi. Visite alla Casina e ai Parchi di Bacoli

Sotto la luna di Amalfi il nuovo Film di Netflix si gira in Costiera a settembre

Sarà girato nella splendida Costiera Amalfitana dal 6 settembre al 16 ottobre 2021 “Sotto la luna di Amalfi” il nuovo Film di Netflix diretto da Martina Pastori che ricalca le storie presentate nel film cult dei Fratelli Vanzina “Sapore di mare”. Sotto la luna di Amalfi

Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

A Positano riapre al pubblico il Museo Archeologico Romano

Visitabile di nuovo il particolare Museo Archeologico Romano che si trova al centro di Positano sotto la chiesa di Santa Maria Assunta. Una grande villa romana del I secolo dC

Le corse della funivia del Monte Faito

Un percorso straordinario dal mare alla montagna in soli 7/8 minuti con la funivia che da Castellammare di Stabia sale sul Monte Faito. funivia del Monte Faito

Grotta Azzurra a Capri: come visitarla e prezzi

Riapre il celebre sito marino che si trova a Capri Una grotta che attrae ogni anno tantissimi turisti italiani e stranieri. I prezzi e come visitarla Riapre la Grotta Azzurra

Un’opera di Jorit con Frida Kahlo realizzata alla Reggia Designer Outlet

Jorit ha realizzato un grande dipinto che rappresenta il volto di Frida Kahlo grande artista messicana. Resterà sei mesi e poi sarà venduta per beneficenza. Jorit con Frida Kahlo

A Forio gli straordinari Giardini la Mortella, anche con concerti

Un luogo straordinario e incantato che ci fa conoscere la bellezza dell’isola verde tra piante e fiori eccezionali ma anche paesaggio, cultura e musica Giardini la Mortella

Il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori tra i limoneti della Costiera Amalfitana

Il sentiero dei Limoni è un meraviglioso percorso che collega le cittadine di Minori e Maiori della magnifica Costiera Amalfitana. Prima della costruzione della Statale Amalfitana era l’unica strada che collegava Maiori e Minori via terra. Il Sentiero dei Limoni

