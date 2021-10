Balloon Night: voli in Mongolfiera di sera alla Reggia Borbonica di Carditello

Ph Giovanni Musollini - fondazionecarditello.org

Nei weekend di ottobre al tramonto e di sera previsti dei voli in mongolfiera a pagamento sopra la splendida Reggia Borbonica di Carditello a San Tammaro nel Casertano

Per i prossimi weekend di ottobre, in particolare nei giorni di sabato 2, 16, 23 e di domenica 31 ottobre 2021 a partire dalle ore 18:30 e fino alle 21:30 sono previsti dei voli in mongolfiera sopra la splendida Reggia Borbonica di Carditello a San Tammaro nel Casertano.Gli eventi sono a cura di Volare sull’arte e si tratta di un volo vincolato con ancoraggio al suolo. Naturalmente gli eventi sono programmati ma si svolgeranno solo se le condizioni meteo del giorno permetteranno di effettuare il volo in tutta sicurezza.

I voli si svolgeranno sempre in sicurezza perchè sono voli vincolati, con la Mongolfiera che si alzerà nei cieli della Reggia per regalarci al tramonto e di sera panorami stupendi ma sarà sempre ancorata al suolo.

In genere il sabato sera vengono anche organizzati altri eventi a pagamento a Carditello che troverete sul sito ufficiale

Balloon Night alla Reggia Borbonica di Carditello: maggiori informazioni

Quando: 2, 16, 23 e 31 ottobre 2021

dalle ore 18:30 e fino alle 21:30 Prezzi: adulti 15€; ragazzi dai 12 ai 15 anni 10€; bambini dai 5 agli 11 anni 5€; bambini under 5 gratis

adulti 15€; ragazzi dai 12 ai 15 anni 10€; bambini dai 5 agli 11 anni 5€; bambini under 5 gratis Maggiori informazioni: 3495659078 – volaresullarte@gmail.com – Evento ufficiale Ballon Night – Pagina Facebook Volare sull’arte

