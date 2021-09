Sotto la luna di Amalfi: il nuovo Film di Netflix si gira in Costiera a settembre 2021

Il nuovo film di Netflix diretto da Martina Pastori e prodotto da Lucky Red si rifà al celebre film dei fratelli Vanzian “Sapore di mare” e sarà il secondo episodio della serie cominciata l’anno scorso con «Sotto il sole di Riccione».

Sotto la luna di Amalfi, sarà girato nella splendida Costiera Amalfitana dal 6 settembre al 16 ottobre 2021. Sotto la Luna di Amalfi è un nuovo Film di Netflix diretto da Martina Pastori che ricalca le storie presentate nel film cult dei Fratelli Vanzina “Sapore di mare”.

Nella nuova versione della storia, i ragazzi sono accompagnati da Isabella Ferrari che in “Sapore di mare” era la bella Selvaggia mentre ora interpreterà Irene, madre di Lorenzo Zurzolo, insieme a Luca Ward, Ludovica Martino e Davide Calgaro. E, sono state anche trovate comparse residenti in zona.

Un film che segue quello di «Sotto il sole di Riccione».

Sotto la luna di Amalfi sarà il secondo film della serie avviata da Netflix che parte dalle storie del mitico film Sapore di mare: il primo è stato lo scorso anno Sotto il sole di Riccione sempre con protagonisti Lorenzo Zurzolo e Isabella Ferrari, film scritto proprio da Enrico Vanzina. La regista è Martina Pastori, già famosa per i video di Ghali, Fedez e J-Ax e per altri spot famosi come quelli di Adidas, Diadora, X-Factor e tanti altri.

Nel cast si parte da Isabella Ferrari, Lorenzo Zurzolo e poi tutti gli altri di Sotto il sole di Riccione come Luca Ward, Saul Nanni, Ludovica Martino. Le musiche saranno, probabilmente, di Tommaso Paradiso che è stato anche visto molte volte ad Amalfi questa estate.

