Carditello Experience: nella reggia Borbonica di Carditello teatro, yoga e voli in mongolfiera

Una rassegna per bambini, sportivi e famiglie con passeggiate in bike, teatro, yoga, voli in mongolfiera e tanto altro nella Reggia Borbonica di Carditello e nei boschi vicini

Dal 5 settembre e fino al 31 ottobre 2021 si terrà Carditello Experience una bella rassegna green dedicata a bambini, sportivi e famiglie, nel segno del benessere psicofisico dei visitatori e del binomio natura e cultura.

Tante attività nella splendida Reggia Borbonica di Carditello, e nei vicini boschi tra cui anche le attività teatrali a cura de La Mansarda – Teatro dell’Orco e i laboratori per bambini di FDA Eventi, in programma nel suggestivo bosco di cerri della Reggia borbonica.

Tante attività per i visitatori tra natura e cultura.

Sono veramente tante le attività promosse dalla Fondazione Carditello per condividere, anche in autunno, la bellezza del sito e vivere una esperienza unica tra la natura e la cultura.

Previsti infatti nei weekend anche corsi di yoga; “Balloon Night”, serate dedicate ai voli vincolati in mongolfiera con Volare sull’Arte per scoprire la bellezza del Real Sito dall’alto e poi “Carditello on the beach” e “Carditello into the wild”, eventi conviviali in collaborazione con gli Amici di Carditello e poi “Cardi-Bike”, nuovi percorsi cicloturistici sul territorio. Non mancheranno poi eventi per conoscere la tartaruga Caretta Caretta e degustare castagne e vini di Galluccio. Tanti eventi per famiglie e bambini, ma anche per sportivi con i percorsi in bici sul territorio.

Carditello Experience: le attività di settembre:

Di seguito le principali attività previste nei weekend di settembre:

domenica 5, spettacolo per bambini “Gedeone Cuor di Fifone” (La Mansarda – Teatro dell’Orco);

sabato 11, laboratorio per bambini “Io: Pulcinella” (FDA Eventi) e “Balloon Night” (Volare sull’arte) con i voli in mongolfiera e la partecipazione di travel bloggers;

domenica 12, spettacolo “Ecco a voi… i clown” (La Mansarda);

venerdì 17, evento conviviale “Carditello on the beach” con gli Amici di Carditello;

sabato 18, laboratorio “Bosco incantato” (FDA Eventi), “Balloon Night” (Volare sull’arte), “Premio nazionale Federico del Prete” e “Carditello sotto le stelle” con l’Osservatorio astronomico di Capodimonte;

domenica 19, corsi di yoga nel bosco; spettacolo “Re Leone e gli amici del bosco” (La Mansarda) e “Cardi-Bike” (Tortuga Day) in bici con gli Amici di Carditello;

sabato 25, evento conviviale “Carditello into the wild” con gli Amici di Carditello;

domenica 26, laboratorio “Concerti in natura per i più piccoli” (FDA Eventi).

Carditello Experience: come partecipare

Orari di Apertura – Aperti ogni sabato dalle 16:00 alle 19:00 e ogni domenica dalle 10:00 alle 18:00. Per accedere occorre esibire il Green Pass .

Complesso monumentale e sale reali chiusi per restauri in corso. La riapertura al pubblico è prevista non prima del prossimo autunno. Info, Costi e Prenotazioni per singoli eventi- 6861632 – mail: prenotazione@fondazionecarditello.org

6861632 – mail: prenotazione@fondazionecarditello.org Sito Ufficiale –

– Foto Facebook Fondazione Real Sito di Carditello

