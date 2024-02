Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 19 al 24 febbraio 2024: il Lunedì di Napoli da Vivere

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 19 a sabato 24 febbraio 2024. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo grande weekend.

È appena finito un weekend pieno di eventi interessanti a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli da lunedì 19 a sabato 24 febbraio 2024, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. Troverete prima gli eventi della settimana gratuiti e poi quelli a pagamento.

Eventi gratuiti nella settimana da lunedì 19 a sabato 24 febbraio 2024

La rassegna “Parliamo di Musica” al Conservatorio San Pietro a Majella ad ingresso libero

Fino al 1 giugno 2024 tanti interventi musicali e incontri con gli autori ad ingresso libero al Conservatorio San Pietro a Majella Prossimo 24 feb Parliamo di Musica

Terra Folk: concerti gratuiti a Napoli nell’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli

Il 23-24-25 febbraio 2024, nell’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, si terrà Terra Folk una rassegna gratuita di concerti promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica. Terra Folk

Pasión Picasso mostra immersiva gratuita all’Archivio di Stato di Napoli

Prorogata fino all’11 marzo 2024 una particolare mostra immersiva gratuita dal titolo “Pasión Picasso” si terrà all’Archivio di Stato di Napoli. Ben 39 opere del grande artista spagnolo, prenderanno vita, immergendo il visitatore in un trionfo visivo ed emotivo di arte, cultura e bellezza. “Pasión Picasso”

Napoli Explosion: una mostra gratuita a Capodimonte con il golfo a Capodanno

Fino al 1 aprile nel Cellaio del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli sarà ospitata la mostra gratuita Napoli Explosion con 37 opere di grandi dimensioni di Mario Amura. Napoli Explosion

Napoli Capitale mondiale della scherma: mille atleti, da 45 paesi, al Palavesuvio

Dal 22 al 29 febbraio Napoli sarà Capitale mondiale della scherma per i Campionati Europei Cadetti e Giovani . Al PalaVesuvio, oltre 1000 atleti provenienti da 45 nazioni. Scherma al Palavesuvio

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Al Mann di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tanti incontri ad ingresso libero. Banchetti rituali e pasti sacri nei santuari della Magna Grecia e Sicilia Incontri di Archeologia

A Napoli un ciclo di incontri gratuiti sulla lingua napoletana

Al MUSAP, il Circolo Artistico Politecnico di Napoli a Piazza Trieste e Trento di terrà un ciclo di 9 incontri gratuiti sulla lingua napoletana.Prossimo 26/2 Incontri gratuiti al Musap

Sabato della fotografia: Gratis incontri, mostre e workshop sul linguaggio fotografico

Fino al 31 maggio incontri gratuiti per “Il sabato della fotografia” alla Sala Assoli. Proiezioni,incontri, mostre, workshop sul linguaggio fotografico. Pros. 2 marzo “Il sabato della fotografia”

Ancora 40 capolavori di Eduardo De Filippo sulla RAI

La RAI fa un bel regalo di Natale a tutti: su RaiPlay, la piattaforma streaming gratuita dal 18 dicembre 2023 ben 40 titoli straordinari con i capolavori di De Filippo. De Filippo sulla RAI

Ha aperto a Napoli il nuovo il Parco Urbano dell’ex Gasometro al Vomero

Aperto il nuovo Parco agricolo dell’Ex Gasometro in viale Raffaello al Vomero, dopo 20 anni di infiniti lavori. L’ingresso per l’inaugurazione sarà da Viale Raffaello. Apre a Napoli il Parco Urbano dell’ex Gasometro

Eventi a pagamento nella settimana da lunedì 19 gennaio a sabato 24 febbraio 2024

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

Al Teatro San Carlo di Napoli il Don Giovanni di Mozart per la regia di Mario Martone

Dal 16 al 27 febbraio 2024 sulle scene del Teatro di San Carlo a Napoli ci sarà il “Don Giovanni”, di Mozart, per la regia di Mario Martone. Nel cast grandi interpreti. il Don Giovanni di Mozart

Lina Sastri al Teatro San Ferdinando con Nozze di Sangue di Federico Garcia Lorca

Dal 15 al 25 febbraio al Teatro San Ferdinando una straordinaria interpretazione di Lina Sastri nel capolavoro di Federico Garcia Lorca “Nozze di Sangue” Lina Sastri al San Ferdinando

Al Teatro Diana arriva Cabaret The Musical con Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo

Al Teatro Diana fino 25 febbraio 2024, lo spettacolo Cabaret – The Musical un grande musical super premiato nella nuova versione di Arturo Brachetti Teatro Diana Cabaret

“Mettici la mano” di Maurizio De Giovanni con Antonio Milo al Teatro Sannazaro

Dal 16 al 25 febbraio al teatro Sannazaro una commedia di De Giovanni con i 2 attori del“commissario Ricciardi”. il “Brigadiere Maione” e “Bambinella” “Mettici la mano”

Jazz&Baccalà, concerti di Jazz internazionale tra music & food

Inizia per il 2024 Jazz & Baccalà con concerti di Jazz internazionale e prelibatezze di baccalà. Prima il food e poi la grande musica. Prossimo 19 febbraio – Walter Ricci & Karima in Nat King Cole. Jazz&Baccalà

Diciassette & Trenta Classica 2024: i concerti di musica classica al Teatro Diana

Fino al 17 maggio al Teatro Diana la rassegna Diciasette & Trenta Classica con i concerti dell’Orchestra da camera Accademia di Santa Sofia. Pros -16 concerti al Teatro Diana

Il Teatro cerca Casa: spettacoli teatrali nei salotti delle case napoletane

Ritornano a Napoli gli spettacoli della rassegna Il Teatro Cerca Casa, l’originale evento che propone spettacoli itineranti negli appartamenti privati.Pross 24 – Il Teatro cerca Casa

Napoli Unplugged, musica d’autore, all’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli

Concerti di DADA’, Gnut, Francesco Di Bella, Francesco Forni e Ilaria Graziano dal 26 gennaio al 22 marzo per Napoli Unplugged, la rassegna di musica d’autore Napoli Unplugged

“Cinema Park’ appuntamenti di mattina per bambini e famiglie nei The Space Cinema

Spettacoli la domenica mattina e nei giorni festivi anche a 3,90€ nei cinema della catena The Space dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Il programma “Cinema Park’

All’Auditorium di Bagnoli rassegna di 5 concerti per esplorare la profondità della musica

5 concerti e 4 laboratori dal 19 gennaio al 27 febbraio all’Auditorium di Bagnoli con “Base per Altezza” che presenta cinque concerti per esplorare vari generi musicali “Base per Altezza

Anche Nicola Piovani a Napoli tra i concerti dell’Associazione Scarlatti: programma

Tra i tanti concerti nei teatri napoletani fino al 18 aprile 2024 per la nuova stagione concertistica dell’Associazione Scarlatti anche il concerto “Note a margine” di Nicola Piovani I Concerti dell’Associazione Scarlatti

Cineforum di Arci Movie con grandi film a pochi euro e incontri con registi e attori

Lo “storico” Cineforum di Arci Movie a Napoli propone l’abbonamento 2023/2024 a 50 euro per ben 25 film e ci sarà anche l’ingresso gratuito alle iniziative promosse dalla rete nazionale Arci che apre le porte della Mediateca ‘Il Monello’ attraverso il prestito di oltre settemila film. Il Cineforum di Arci Movie

Il Teatro dei Piccoli: a Napoli spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare

Al via la nuova stagione artistica al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli, con ben 40 spettacoli divertenti per i bambini e le loro famiglie nei weekend, proseguendo fino ad aprile 2024. Il Teatro dei Piccoli: a Napoli

‘Da Sud a Nord’ grande concerto dei Negramaro a Napoli nello stadio: i biglietti

I Negramaro tornano negli stadi dopo sei anni e saranno a Napoli il 15 giugno 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona, per la prima data del loro tour dal titolo ‘Da Sud a Nord’ che parte da Napoli e che poi sarà il 22 giugno a Milano allo Stadio San Siro. Dal 24 ottobre 2023 i biglietti sono in vendita generale su @ticketone.it ‘Da Sud a Nord’

Visite guidate e eventi alla scoperta delle bellezze della città

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato un nuovo tour guidato che ci porterà alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo verrà ripetuto ogni sabato. Lux In Fundo

A Pompei visite straordinarie ai cantieri dei nuovi scavi nella Regio IX

Fino al 30 aprile 2024, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 11 su prenotazione, si terranno delle visite straordinarie ai cantieri dei nuovi scavi della Regio IX. Visite guidate Pompei

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

A Bacoli ritrovati i resti di una antica villa romana monumentale di epoca imperiale

Ritrovati in questi giorni a Bacoli i resti di una monumentale villa romana di epoca imperiale affacciata sul mare di Miseno, una meraviglia del I sec d.C.. “sepolta” dall’ex Lido Piranha villa romana

Altre cose da fare a Napoli in settimana

“Mandala: La Maschera che indossiamo” presso il Museo di Pietrarsa

Il 23 Febbraio un evento unico e imperdibile: “Mandala: La Maschera che indossiamo” presso il Museo di Pietrarsa. Una straordinaria opportunità per chiunque desideri intraprendere un viaggio di scoperta interiore, affrontando e comprendendo le maschere che indossiamo quotidianamente. “Mandala: La Maschera che indossiamo”

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto apre a Napoli, dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità e diventerà un nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La chiesa ospiterà infatti lo Jago Museum con al suo interno alcune delle opere più sensazionali dello scultore Jago. Apre Jago Museum

Gino Sorbillo apre la Casa della Pizza al Vomero in Piazza Vanvitelli

Ha aperto la nuova pizzeria Casa della Pizza di Gino Sorbillo in piazza Vanvitelli al Vomero, e sarà tutta dedicata alle margherite con 40 pizze disponibili. Casa della Pizza di Sorbillo

Il maxistore Action apre vicino Napoli: migliaia di prodotti a meno di 1 euro. L’unico al Sud

Apre il Maxi Store Action con migliaia di prodotti a meno di 1 euro e con il prezzo medio di tutti i prodotti inferiore a 2 euro. 6.000 prodotti per 14 categorie merceologiche a prezzi bassi. maxistore Action

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze gennaio

Per tutto febbraio in alcune piazze di Napoli, il mercoledì, sabato e domenica i mercatini agroalimentari di Campagna Amica con prodotti della nostra terra a Km 0. Mercatini Coldiretti

La mostra “Napoli al tempo di Napoleone” a Palazzo Piacentini in via Toledo

Fino al 7 Aprile 2024 si terrà a Napoli la mostra “Napoli al tempo di Napoleone. Rebell e la luce del Golfo” a Palazzo Piacentini, sede cittadina delle Gallerie d’Italia, i musei del Gruppo Intesa Sanpaolo. Una mostra che permetterà ai visitatori di conoscere l’atmosfera e l’immagine della città negli anni dal 1808 al 1815, periodo in cui Gioacchino Murat fu il Re,Napoli al tempo di Napoleone

All’Antico Vinaio ha aperto a Corso Umberto I: il paradiso delle schiacciate toscane a napoli

Arriva a Napoli il celebre brand fiorentino, “All’Antico Vinaio”, che ha aperto ad ottobre 2023 a Corso Umberto I con le sue favolose schiacciate toscane. Quello in città sarà uno dei quasi 30 locali della catena, che ha già sedi nelle principali città italiane e persino oltre oceano, a New York e Los Angeles. All’Antico Vinaio apre a Napoli

Luce al Rione Sanità: riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales

Dopo 40 anni ha riaperto al pubblico la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini a Napoli. Nella chiesa “azzurra”, piena di pitture murali, sono esposte altre opere realizzate ad hoc per il nuovo allestimento e la chiesa sarà aperta gratuitamente al pubblico tutti giorni dalle 10 alle 13. riapre la Chiesa dei Cristallini

Un ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone, uno dei luoghi più belli di Napoli

Tra qualche mese, verrà inaugurato l’ascensore che collegherà via Santa Lucia e il Chiatamone con la splendida collina di Pizzofalcone dove c’è uno straordinario Belvedere da Monte Echia e un panorama stupendo sul golfo. L’ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone

Napoli arriva il ‘Libro Sospeso’: libri gratuiti per chi non può acquistarli

Napoli sempre più città della solidarietà: al via l’iniziativa del “libro sospeso” che istituisce questa nuova manifestazione solidale destinata ai giovani di Napoli ‘Libro Sospeso’

Le mostre da vedere e i luoghi da non perdere a Napoli

Al MANN di Napoli la mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano”

Fino al 30 giugno al MANN di Napoli la mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano” con in mostra i bronzi che sono considerati tra i più importanti rinvenimenti archeologi italiani. Gli dei ritornano

A Palazzo Reale di Napoli la mostra “Omaggio a Domenico Morelli”

Fino al 13 febbraio a Palazzo Reale una bella mostra dedicata al grande pittore Domenico Morelli (Napoli, 1823-1901) uno dei più celebri artisti napoletani nella Cappella Reale. Omaggio a Morelli

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli che conserva il Tesoro più importante al mondo, al pari di quello della Corona Inglese, con bel 21.610 capolavori. Oggi è un museo più inclusivo ed accessibile con speciali realizzazioni tattili che riproducono la straordinaria Mitra in 3D, la collana di San Gennaro e con tanto altro. Museo del Tesoro di San Gennaro

il Balloon Museum. Mostra straordinaria alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Prorogata al 25 febbraio a Napoli, una città ricca di storia, cultura e arte, che accoglie una delle mostre d’arte contemporanea più innovative e affascinanti del momento: il Balloon Museum. Questa straordinaria esposizione, che ha già conquistato cuori e menti in città come New York, Los Angeles, Parigi, Madrid e Roma, fa ora tappa nella splendida cornice della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Il Museo Caruso, nel Palazzo Reale di Napoli

Aperto a Napoli il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso. Il Museo Caruso è ospitato nella grande sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli, una stanza delle meraviglie di 500 metri quadrati, con animazioni in 3d e piattaforme multimediali, postazioni e installazioni musicali, video e oltre 3500 documenti digitalizzati, 110 i rari originali, 43 le postazioni audio. il Museo Caruso

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

E’ aperto tutti i giorni ma è chiuso il lunedì l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli ì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata