Al Teatro San Carlo di Napoli il Don Giovanni di Mozart per la regia di Mario Martone

Una grande opera di Wolfgang Amadeus Mozart per la regia di Mario Martone con grandi interpreti internazionali. Il “Don Giovanni”, il dramma giocoso in due atti di Mozart arriva al Teatro San Carlo con l’Orchestra del Teatro San Carlo diretta dal Maestro Constantin Trinks

Dal 16 al 27 febbraio 2024 sulle scene del Teatro di San Carlo a Napoli ci sarà il “Don Giovanni”, dramma giocoso in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart, per la regia di Mario Martone. Nel cast Andrzej Filończyk è Don Giovanni, Roberta Mantegna Donna Anna e Selene Zanetti Donna Elvira: dirige l’Orchestra del Teatro San Carlo il Maestro Constantin Trinks.

Il Don Giovanni è un dramma giocoso in due atti di Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte e sarà al San Carlo per la regia di Mario Martone e le scene e costumi di Sergio Tramonti.

Il Don Giovanni di Mozart secondo Mario Martone

Concepita per la prima volta al Teatro San Carlo nel 2002, la regia di Mario Martone del Don Giovanni di Mozart torna dal 16 febbraio 2024. Una ripresa che coinvolge il regista nel profondo: “E’ un opera che non riesco a staccare dalla mente, tenevo molto a rifarla a Napoli. Tutto è costruito sull’azione dei cantanti, che sono stupendi. Lo spettacolo resta lo stesso, con costumi d’epoca e un solo elemento scenico, una tribuna, ma sto modificando qualche cosa soprattutto nel secondo atto. Voglio mettere fuoco le figure femminili in una maniera attenta”.

Gli spettacoli si terranno nei seguenti giorni:

venerdì 16 febbraio 2024, ore 20:00 – A – CREMISI – II

domenica 18 febbraio 2024, ore 17:00 – F – CREMISI – II

martedì 20 febbraio 2024, ore 20:00 – C/D – CREMISI – III

giovedì 22 febbraio 2024, ore 19:00 – B – CREMISI – III

domenica 25 febbraio 2024, ore 17:00 – F.A. – CREMISI – II

martedì 27 febbraio 2024, ore 20:00 – F.A. – CREMISI – III

L'opera dura 3 ore e 30 minuti circa, con intervallo – Prezzi da 20 a 150 euro

