Cabaret The Musical con Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo al Teatro Diana

Ph Valerio Polverari

Arriva nel teatro del Vomero lo spettacolo Cabaret – The Musical, uno dei titoli più famosi della storia del musical, tratto da un romanzo di Christopher Isherwood e ambientato nella Berlino degli anni 30, durante la salita al potere dei nazisti. Un musical super premiato e considerato un classico del teatro musicale

Al Teatro Diana di Napoli arriva dal 7 al 25 febbraio 2024, lo spettacolo Cabaret – The Musical un grande musical super premiato e considerato un classico del teatro musicale. Sulle scene del Diana ci sarà la nuova versione di Cabaret firmata da Arturo Brachetti e Luciano Cannito, più vicina dall’impostazione cinematografica con tantissimi effetti speciali. Le scene sono di Rinaldo Rinaldi e la direzione musicale da Giovanni Maria Lori, figure di spicco nel mondo del musical e del teatro internazionale.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili anche online: 🎟 Acquista i biglietti su VivaTicket (link affiliato)

Una edizione nuova e totalmente diversa dagli spettacoli precedenti per Cabaret – The Musical che vedremo al Teatro Diana in cui vedremo la storia di Sally Bowles (Diana Del Bufalo), che è la prima ballerina del ”Kit Kat Klub”, famoso cabaret della città che, nel bel mezzo della depressione economica successiva alla Prima Guerra Mondiale, si innamora di Cliff Bradshaw, un giovane scrittore americano alla ricerca della sua ispirazione.

Questa nuova edizione si muove con abilità tra i vari personaggi del club tra cui c’è EMCEE, il maestro delle cerimonie portato sulle scene da Arturo Brachetti, e ci presenta il Kit Kat Klub come un Eden rispetto all’epoca buia delle leggi razziali e del Nazismo. Bella anche la colonna sonora che presenta anche brani come ”Willkommen” e ”Cabaret”

Maggiori informazioni – Teatro Diana – 081 5567527

Acquista il biglietto dello spettacolo “Cabaret – The Musical” al Teatro Diana su VivaTicket (link affiliato)

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Link affiliato a VivaTicket per la vendita dei biglietti