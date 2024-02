Pink Floyd Legend a Napoli al Teatro Augusteo con “The Dark Side Of The Moon – Celebration Tour”

Ph Facebook Pink Floyd Legend - The real Pink Floyd experience

Al Teatro Augusteo oltre due ore di grande musica dal vivo con disegni luci e laser ed una straordinaria fedeltà degli arrangiamenti e delle esecuzioni, con i Pink Floyd Legend che sono tra i migliori interpreti dei capolavori dei Pink Floyd

I Pink Floyd Legend saranno a Napoli il 26 febbraio 2024 alle 21 al Teatro Augusteo, con un grande concerto live, da non perdere, che celebra The Dark Side of the Moon. I Pink Floyd Legend sono reduci da un grande trionfo al Teatro Olimpico di Roma dove in 5 giorni, dal 23 al 27 gennaio, hanno riempito il teatro con il loro grane spettacolo.

All’Augusteo di Napoli il 26 febbraio ci sarà “The Dark Side Of The Moon – Celebration Tour” ed oltre all’esecuzione integrale del capolavoro del 1973, saranno eseguiti, sempre live, i più grandi successi del gruppo britannico, da quelli degli esordi ai più recenti.

Sul palco la formazione dei Pink Floyd Legend live a 9 elementi con Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori) ed Emanuele Esposito (batteria). Completano l’ensemble Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi e Claudia Marss ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista.

“The Dark Side Of The Moon – Celebration Tour”: un live straordinario

Oltre due ore di musica con disegni luci e laser con una straordinaria fedeltà degli arrangiamenti e delle esecuzioni, con i video dell’epoca proiettati sullo schermo circolare e a tanto altro per ricreare quel senso di spettacolo totale che qualificano i Pink Floyd Legend tra i migliori interpreti dei capolavori dei Pink Floyd.

Un gruppo eccezionale e straordinario i Pink Floyd Legend, che negli ultimi quattro anni, hanno superato i 100.000 spettatori ai loro concerti. Nel corso degli anni il gruppo ha ospitato sul palco molti collaboratori dei quattro Pink Floyd come Guy Pratt, Ron Geesin, Gary Wallis, Durga McBroom, Claudia Fontaine e Harry Waters con il quale si sono esibiti il 26 gennaio 2024, al Teatro Olimpico di Roma (durante la Pink Floyd Legend Week), per l’esecuzione integrale di The Final Cut.

Nati nel 2005, i Pink Floyd Legend sono oggi riconosciuti come il gruppo italiano che rende, in ogni loro spettacolo, il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, grazie alla realizzazione di show perfetti, frutto dello studio approfondito delle partiture e dei concerti live che la band inglese ha proposto nel corso degli anni.

