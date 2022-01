Eventi vicino Napoli e in Campania nel weekend dal 21 al 23 gennaio 2022

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo weekend dal 21 al 23 gennaio 2022, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare a Napoli

Eventi in presenza, sempre con la massima sicurezza e rispettando le normative in vigore, anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 21 al 23 gennaio 2022. Vi ricordiamo che per alcuni eventi l’accesso potrebbe essere consentito solo se si è in possesso di Green Pass o Super Green Pass. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli altri eventi del weekend dal 21 al 23 gennaio 2022 a Napoli e in Campania

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend dal 21 al 23 gennaio 2022

Bella, sempre: visite guidate gratuite alla scoperta di Piano di Sorrento

Fino al 22 gennaio 2022 si terranno dei tour gratuiti alla scoperta del bellissimo territorio di Piano di Sorrento, sulla costiera sorrentina. Prossima visita 22 gennaio Bella sempre

A Vico Equense la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

Fino al 30 aprile 2022 nel Complesso Monumentale della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense, la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro, incentrata sui preziosi ideati da Dalí, Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

Voli in Mongolfiera, visite ed eventi nel sito borbonico di Carditello

Weekend pieno di eventi nel sito borbonico di Carditello a San Tammaro vicino Caserta. Un weekend con voli vincolati in Mongolfiera, visite guidate e tanti eventi da non perdere per grandi e bambini. Carditello eventi nel weekend.

“Our Origins”: Storia, Arte, Cultura e Musica Elettronica dai monumenti dei Campi Flegrei

Inizia dallo Stadio Antonino Pio di Pozzuoli un’iniziativa con performance di dj di fama internazionale e del territorio e poi continua nei monumenti più belli di Pozzuoli e dei Campi Flegrei Prossimo 16 gennaio “Our Origins”

Piantati migliaia di nuovi alberi nel Parco Nazionale del Vesuvio

Grandi novità sul Vesuvio dove grazie a varie iniziative sono stati piantati, negli ultimi tempi, oltre 3.700 nuovi alberi grazie alla collaborazione tra l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e varie aziende o associazioni. piantati 3700 nuovi alberi

Il Formidabil Monte. Mostra gratuita con il Vesuvio nelle foto Alinari

Fino a Pasqua una bella mostra gratuita al Museo Mav di Ercolano in collaborazione con Fondazione Alinari con tantissime eccezionali foto d’epoca del Vesuvio che vanno dalla seconda metà dell’800 alla prima metà del 900: il Formidabil Monte.

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Natale insieme a Lacco Ameno ad Ischia: il programma delle feste

Fino al 29 gennaio 2022 un ricco un cartellone di eventi, mostre, mercatini, visite guidate, musica dal vivo e laboratori per i più piccoli si terranno a Lacco Ameno, lo splendido comune sul mare di Ischia. Natale insieme a Lacco Ameno

