Voli in Mongolfiera, visite ed eventi per l’Epifania nel sito borbonico di Carditello

Aspettando la Befana è una grande festa che si terrà il giorno dell’Epifania nel sito borbonico di Carditello a San Tammaro vicino Caserta. Una giornata con voli vincolati in Mongolfiera, visite guidate e tanti eventi da non perdere per grandi e bambini

Giovedì 6 gennaio 2022, festa dell’Epifania, ci sarà una grande festa per adulti e bambini nel sito borbonico di Carditello: Aspettando la Befana.

Si inizia nel Bosco dei Cerri di Carditello che si riempirà di calze riciclate donate dai bambini e poi di mattina e di pomeriggio, non mancheranno i voli in mongolfiera con Volare sull’Arte, voli vincolati con una lunga corda che permetterà alla mongolfiera di salire in cielo fino a 20 metri ma di restare sempre vincolata ad una grande corda.

I più piccoli potranno scoprire aneddoti, curiosità e tradizioni su questa speciale ricorrenza assieme alla compagnia teatrale La Mansarda – Teatro dell’Orco e FDA Event Creator che, a partire dalle ore 10.00, organizzerà animazione teatrale, spettacoli e laboratori creativi a tema per bambini. In particolare, ci saranno due laboratori “La Befana New Style” e “Le Scarpe della Befana”, insieme alle “Letture nel Bosco” di Cinzia Crisci della libreria indipendente Che storia, sono alcune delle attività pensate per i più piccoli. Tutti gli eventi della giornata sono a pagamento.

Programma di Giovedì 6 gennaio 2022

Ore 10.00 – 13.30 – Balloon Day – Prenotazione non richiesta – Tel. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

– Prenotazione non richiesta – Tel. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com Ore 10.30 – 13.30 – Animazione teatrale, spettacoli e laboratori creativi – “La Tradizione della Befana”, a cura di La Mansarda – Teatro dell’Orco Prenotazione consigliata – Tel. 339 8085602 / 347 3914519 Mail lamansarda@lamandarda.com

– “La Tradizione della Befana”, a cura di La Mansarda – Teatro dell’Orco Prenotazione consigliata – Tel. 339 8085602 / 347 3914519 Mail lamansarda@lamandarda.com Ore 10.30 – 13.30 – Pony per bambini – Prenotazione non richiesta – Tel. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

– Prenotazione non richiesta – Tel. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org Ore 11.30 – 12.30 – 14.30 – 15.30 – Visita accompagnata alla Meridiana, Cappella Reale e Scuderie – Prenotazione consigliata – Tel. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

Prenotazione consigliata – Tel. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org Ore 13.00 – Sorteggio del volo in ultraleggero per i soci del Club Amici di Carditello con Volare sull’Arte Tel. 379 2981223 Mail info@fondazionecarditello.org

con Volare sull’Arte Tel. 379 2981223 Mail info@fondazionecarditello.org Ore 15.00 – 18.00 – Balloon Night – Prenotazione non richiesta – Tel. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

Le manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative d’emergenza in vigore e il Green Pass è obbligatorio per chi ha superato i 12 anni di età.

Maggiori informazioni Fondazione Carditello

