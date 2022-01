Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 21 al 23 gennaio 2022

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo weekend dal 21 al 23 gennaio 2022, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare a Napoli

Sempre tanti eventi in città rispettando le normative in vigore e con la massima prudenza. A Napoli e nelle vicinanze musei, spettacoli e visite guidate e aperti anche i ristoranti e i cinema con le limitazioni in vigore e disponibili anche tanti locali che fanno anche delivery. Di seguito gli eventi a Napoli. Per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato nei prossimi giorni. Vi ricordiamo che per gli eventi segnalati l’accesso potrebbe essere consentito solo se si è in possesso di Super Green pass.

Gli eventi da non perdere a Napoli nel weekend dal 21 al 23 gennaio 2022

Lucia di Lammermoor, il capolavoro di Gaetano Donizetti al San Carlo

Fino al 29 gennaio 2022 torna sul palco del Teatro San Carlo di Napoli il capolavoro di Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor. Teatro San Carlo

Neapolitan Jazz e omaggi a Pino Daniele alla Galleria Borbonica

Sabato 22 gennaio 2022 nella Galleria Borbonica di Napoli una visita e un concerto della Quartieri Jazz di Mario Romano con i propri album e brani di Pino Daniele. Jazz alla Galleria Borbonica

Moni Ovadia in Lectura Dantis a San Domenico Maggiore a Napoli: ingresso gratuito

Venerdì 21 gennaio 2022 un evento gratuito a San Domenico Maggiore con Moni Ovadia, in Lectura Dantis, canto XXVI dell’Inferno. Moni Ovadia a San Domenico Maggiore

“Stanze d’Identità Teatrale”, spettacolo gratuito a San Domenico Maggiore a Napoli

Nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 2022 nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà uno spettacolo gratuito dal titolo “Stanze d’ Identità Teatrale”, un progetto originale multidisciplinare rappresentato in forma itinerante “Stanze d’Identità Teatrale”,

“Strativari”, suite musicale e teatrale al Teatro Trianon Viviani di Napoli

Spettacolo rinviato Da venerdì 21 a domenica 23 gennaio 2022 a l Teatro Trianon Viviani di Napoli sarà in scena “Strativari”, uno speciale spettacolo musicale e teatrale da non perdere con Cristina Donadio, Capone&BungtBangt e i Solis String quartet. “Strativari”,

“Un vizietto napoletano” al Teatro Augusteo di Napoli con Gianfranco Gallo

Dal 21 al 30 gennaio 2022 al Teatro Augusteo di Napoli ci sarà “Un vizietto napoletano” con e di Gianfranco Gallo e il divertentissimo Salvatore Misticone ispirato a “La cage aux folles”. “Un vizietto napoletano”

Itinerario Napoletano: visite guidate sulle orme di Aniello Falcone

Visite guidate da non perdere alla scoperta delle straordinarie opere di Aniello Falcone, “il Velàzquez di Napoli”, e delle bellezze racchiuse nel Museo Diocesano di Napoli prossimo sabato 22 gennaio Visite alla mostra su Falcone.

Il Purgatorio, La notte lava la mente al Teatro Mercadante di Napoli

Al Teatro Mercadante fino al 23 gennaio 2022 in scena l’imponente allestimento de, Il Purgatorio La notte lava la mente di Mario Luzi diretto da Federico Tiezzi. Il Purgatorio

Film gratis in lingua originale al Cinema Astra: i film di gennaio e febbraio

Riprendono le proiezioni gratuite di film in lingua originale al Cinema Astra di Napoli a cura del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università Federico II. I film sono gratuiti per gli studenti e sono in lingua originale con sottotitoli in italiano Cinema Astra

A Napoli la strada dell’amore a Capodimonte

C’è un nuovo cartello sulle belle e panoramiche scale della principessa Jolanda a Capodimonte con su scritto “Kiss…Please” e così la strada è diventata la via dell’amore a Napoli con un simpaticissimo “obbligo di baciarsi”. A Napoli la strada dell’amore

Il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli: un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasari nel 1500 per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse la Gerusalemme Liberata.Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

Il Presepe Favoloso visitabile gratuitamente alla Sanità

Fino al 30 gennaio 2022 il “Presepe Favoloso” dei fratelli Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime, sarà visitabile gratuitamente nel Rione Sanità a Napoli nella Basilica di Santa Maria della Sanità. Il Presepe Favoloso

Ciro Priello di The Jackal sarà il conduttore del PrimaFestival di Sanremo

Ciro Priello di The Jackal, Roberta Capua e Paola Di Benedetto i tre nuovi conduttori del programma su Rai1 da sabato 29 gennaio a sabato 5 febbraio 2022 Festival di Sanremo 2022

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 17 al 22 gennaio

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 17 a sabato 22 gennaio 2022, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere 4 eventi gratuiti a Napoli

Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano prima dell’Epifania

A Napoli ed in Campania la data di partenza dei saldi sui prodotti invernali decisa dalla Regione Campania è quella di mercoledì 5 gennaio 2022, il giorno prima dell’Epifania. Saldi invernali a Napoli e in Campania

Visite guidate gratuite a gennaio al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli

Quattro visite guidate gratuite allo splendido Chiostro Maiolicato che si trova a Napoli nel Complesso Monumentale di Santa Chiara. Una bella occasione per conoscere assieme a degli esperti uno dei luoghi più belli e noti della città di Napoli Prossima Sabato 22 gennaio. Visite Chiostro di Santa Chiara

Visite serali con Taralli, Birra alle Catacombe di San Gennaro a Napoli

Ripartono le Aperivisite, visite serali con Aperitivo nelle Catacombe di San Gennaro a Napoli con un weekend speciale 21-22-23 gennaio Visite serali nelle Catacombe di San Gennaro

Il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare

Anche per il 2022 si terranno le rappresentazioni del Teatro dei Piccoli a Napoli che propone tanti divertenti eventi nei weekend tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni. Il programma di gennaio e febbraio 2022.

Il Miglio Sacro: un tour alla scoperta dei tanti Tesori del Rione Sanità

Riparte a Napoli il Miglio Sacro un vero tour di più di 3 ore alla scoperta delle straordinarie bellezze del Rione Sanità, un itinerario lungo un miglio – prossimi 22-23 gennaio Il Miglio Sacro

I Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a gennaio 2022 a Napoli

Ripartono per il 2022 i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti che si tengono nei weekend nelle piazze di Napoli con tanti ottimi prodotti locali a Km 0 Le date di Gennaio

Mare Fuori: la serie di Rai 2 girata a Napoli. Si farà anche la terza stagione

E’ molto probabile che si farà anche la terza serie di Mare Fuori la serie TV trasmessa su RAI 2 e ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Nisida con le storie dei ragazzi ospiti della struttura Mare Fuori:

Le mostre da non perdere a Gennaio 2022 a Napoli e in Campania

Aperti in sicurezza, con il Green Pass obbligatorio, i Musei a Napoli con tante grandi mostre in città e nelle vicinanze anche a gennaio 2022. Eventi da non perdere anche in particolari e suggestivi luoghi cittadini come chiese, complessi monumentali e gallerie d’arte. Le mostre a Gennaio 2022

Ritorna l’Amica Geniale: la 3° stagione in onda su RAI 1 a febbraio 2022

La terza serie dell’Amica Geniale, Storia di chi fugge e di chi resta che, arriverà su RAI 1 a inizio febbraio 2022. Anche questa terza serie è stata girata tra Caserta e in vari luoghi di Napoli l’Amica Geniale 3

10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita

Napoli è una città ricca di arte, cultura e storia, ci sono centinaia di luoghi di cultura, chiese, musei e scavi archeologici. Se vieni a Napoli per la prima volta non puoi perderti la nostra lista di 10 cose da vedere assolutamente, ma fidati, dopo tornerai a Napoli con ancora più voglia di conoscerla. 10 cose da vedere a Napoli

Al Grenoble, l’Istituto Francese di Napoli i corsi gratuiti di lingua napoletana

15 incontri-conferenze sulla lingua napoletana si terranno dal 13 ottobre 2021, ogni settimana, all’Istituto Francese Grenoble di via Crispi 86 a Napoli. In programma tanti incontri gratuiti per conoscere la lingua napoletana. Prossimo 19 gennaio. Corsi di lingua napoletana

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

Durante la settimana sarà visitabile gratuitamente, con Green Pass, lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli che si trova nel centro storico Museo Anatomico dell’Università

Riaperta e restaurata la chiesa di San Gennaro a Capodimonte

La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. A breve anche le messe. Riaperta la chiesa di San Gennaro

Per la CNN Napoli è tra le 22 destinazioni da non perdere nel 2022

La CNN, la grande emittente televisiva statunitense, indica Napoli come una meta assolutamente da vedere nel nuovo anno. Ed è l’unica città italiana ad essere citata e consigliata tra le 22 mete da non perdere per il 2022 “22 top destinations to visit in 2022”

I Fratelli De Filippo: dove vedere il film in streaming

E’ stato un grande successo di critica e pubblico il film sulla vera storia di Eduardo, Peppino e Titina de Filippo, per la regia di Sergio Rubini trasmesso il 30 dicembre 2021 su RAI. Si può rivedere su RaiPlay. I Fratelli De Filippo

Da Castel Sant’Elmo il panorama a 360° più bello di Napoli

Castel Sant’Elmo è il più grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l’intero golfo di Napoli dalla collina di San Martino al Vomero. Dai suoi spalti, che sono visitabili, si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero ai Camaldoli, da Capodimonte a San Giovanni. Castel Sant’Elmo

La Stagione di Concerti del San Carlo

25 appuntamenti con la grande musica al Teatro di San Carlo per la Stagione di Concerti con i grandi direttori d’orchestra come Michele Mariotti, Juraj Valčuha, Dan Ettinger, José Luis Basso, Sir Mark Elder e tanti altri sul podio del Massimo partenopeo. Giovedì 20 gennaio 2022 – Henrik Nánási I Concerti del San Carlo

La magia delle luci del Decumano Sommerso: uno straordinario percorso nel Sottosuolo del Centro Antico a Napoli

Sotto il decumano maggiore di via Tribunali, a 35 metri di profondità, c’è il Museo dell’Acqua un percorso originale di un chilometro che segue la via e le cisterne dell’antico Acquedotto della Bolla creato dai greci e ampliato dai Romani. 1km di storia, archeologia e giochi di luci e esperienze immersive. Museo dell’Acqua

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

Ritorna Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti. Prossimo 27 gennaio “Incontri di Archeologia

Il luoghi della Napoli di Sorrentino nel film “È stata la mano di Dio”

È stata la mano di Dio è un bel film del premio Oscar Paolo Sorrentino che narra la sua giovinezza nella Napoli degli anni ’80 e gli episodi che lo hanno segnato. Un vero “amarcord” della sua vita e un bel racconto girato a Napoli, e nelle vicinanze: i luoghi del film. “È stata la mano di Dio”

Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo e non solo

Napoli è da sempre considerata la patria dei presepi più belli del mondo perché la tradizione del presepio napoletano del settecento è quella più apprezzata e ammirata ovunque. A Napoli esistono presepi bellissimi e unici al mondo da vedere assolutamente. i presepi più belli del mondo

Gennaio e Natale a Napoli 2021: otto spettacoli teatrali e musicali gratuiti e tanto altro

Fino al 21 gennaio 2022 ben otto spettacoli teatrali e musicali gratuiti al Teatro Mercadante, al Maschio Angioino e a Castel dell’Ovo. Natale a Napoli 2021

Il Regno di Ghiaccio: la grande pista di pattinaggio apre ad Edenlandia

Inaugurata l’ultima grande e attesa attrazione di Edenlandia, il grande Parco dei Divertimenti di Napoli: si chiama il Regno di ghiaccio che ci farà vivere un’esperienza da sogno tra ghiacciai scintillanti, montagne innevate e radure incantate provando la magia del pattinaggio sul ghiaccio. Il Regno di Ghiaccio

Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli anche spettacoli e laboratori per bambini

fino a giugno 2022, il Teatro Bellini di Napoli propone anche una nuova serie di eventi e spettacoli dedicati ai più piccini con Bellini Kids, un bel progetto per bambini e famiglie 15 e 16 gennaio Bellini Kids

A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

Ha riaperto lo storico parco giochi di Edenlandia con ingresso al parco gratuito e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro. Orari e prezzi dei singoli giochi

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1)

Quante volte hai visto su Instagram una foto pazzesca di Napoli e non sapevi dove è stata scattata? L’influencer effe_pad ci ha consigliato 5 posti più fotografati a Napoli! 5 Posti Instagrammabili a Napoli 1

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2)

Quante volte hai visto su Instagram una foto pazzesca di Napoli e non sapevi dove è stata scattata? L’influencer effe_pad ci ha consigliato gli altri 5 posti più fotografati a Napoli! 5 Posti Instagrammabili a Napoli 2

Sempre tanti eventi ogni weekend a Città della Scienza a Napoli

Aperta al pubblico dal martedì alla domenica, Città della Scienza, il grande Scienze Center partenopeo che si trova sul mare di Bagnoli. Città della Scienza

Riparte a Napoli “Il Teatro cerca Casa”: gli spettacoli teatrali nei salotti della città

A Napoli l’originale rassegna Il Teatro cerca Casa, che ci propone da anni degli spettacoli teatrali nei salotti delle case private della città. Quest’anno ben 26 spettacoli, che in altrettante dimore e location particolare. Il Teatro cerca Casa

Riapre a Napoli il Cinema Teatro Acacia del Vomero

Dopo un anno di chiusura ha riaperto giovedì 11 novembre il Cinema Teatro Acacia, la storica grande sala a pochi passi da piazza Medaglie d’Oro. Riapre l’Acacia al Vomero

Riaperta una vasta area chiusa al pubblico del Parco della Villa Floridiana al Vomero

Ristrutturata e riaperta una prima una vasta area di circa 21.000 mq del Parco della Villa Floridiana, tra l’ingresso di Via Cimarosa e la Terrazza panoramica chiusa al pubblico da oltre 10 anni Riaperto parte del Parco della Villa Floridiana

Guida Michelin Italia 2022: i ristoranti stellati di Napoli e della Campania

Nella guida Guida Michelin 2022 a Napoli e nella sua provincia segnalati ben 30 ristoranti stellati, cosa che rende la provincia la prima in Italia. Ma anche in tutta la Campania le cose vanno bene ed è la seconda regione in Italia per ristoranti stellati. Guida Michelin Italia 2022

“Stanotte a Napoli” su Rai Play con Alberto Angela la sera di Natale

Si può rivedere su Rai Play lo straordinario programma di Alberto Angela, “Stanotte… A Napoli” girato di notte nei luoghi più belli di Napoli Su Rai Play quando volete voi “Stanotte a Napoli”

Le mostre da non perdere nel weekend a Napoli

Gli altri eventi del weekend dal 21 al 23 gennaio 2022

Dove mangiare a Napoli o ordinare a casa un buon panino o un'ottima pizza

Ristoranti, trattorie, pub e pizzerie aperti a Napoli normalmente e per l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono sempre il delivery.

Le Pizzeria da provare a Napoli

Le paninerie da non perdere a Napoli e dintorni

Ristoranti, Trattorie e Pasticcerie da non perdere

