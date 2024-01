Eventi vicino Napoli e in Campania nel Weekend dal 11 al 14 gennaio 2024

Ph Facebook Nomea

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend con tante proposte da non perdere.

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dall’11 al 14 gennaio 2024. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli altri eventi nel Weekend dall’11 al 14 gennaio 2024

Gli eventi da non perdere in Campania nel Weekend dall’11 al 14 gennaio 2024

‘A Festa ‘E Sant’Antuono e la sfilata di 20 carri di Sant’Antonio a Macerata Campania

Grande festa dal 7 al 17 gennaio 2024 a Macerata Campania per ‘A Festa ‘E Sant’Antuono, una delle più grandi feste popolari/religiose della Campania con sfilata di 20 carri. Sant’Antuono

Tableaux Vivants gratis a Sorrento: due giorni con le opere di Artemisia Gentileschi

Il 13 e il 14 gennaio 2024 nella Basilica di Sant’Antonino a Sorrento eccezionali spettacoli gratuiti dei Tableaux Vivants sulle opere di Artemisia Gentileschi. Tableaux Vivants gratis a Sorrento

A Corte dai Borbone: spettacolo itinerante in costume d’epoca a Villa Campolieto

Domenica 14 Gennaio ore 17.30 e ore 19.30, “Karma Arte Cultura Teatro” ci presenterà lo spettacolo itinerante in costume d’epoca “A corte dai Borbone”. Spettacolo a Villa Campolieto

DiVino Jazz Festival: concerti gratuiti nelle città vesuviane

Anche James Senese, Richard Galliano e Stefano Di Battista tra i concerti ed eventi gratuiti nelle città vesuviane fino al 13 gennaio 2024 per la XXVII edizione del DiVino Jazz Festival.

Ritorna Cinemagma la rassegna gratuita di film indipendenti a Pozzuoli

Tutti i mercoledì dal 10 gennaio al 7 febbraio 2024 a Pozzuoli “Cinemagma”, la bella rassegna gratuita di film indipendenti per la quarta edizione. Cinemagma rassegna gratuita

Jazz e Vino: serata speciale a Villa Bruno, una delle grandi Ville del Miglio d’Oro

Domenica 14 gennaio apertura straordinaria di per l’evento ‘Jazz a Villa Bruno’. Una serata veramente speciale tra Jazz e Vino. serata speciale a Villa Bruno

Grande Jazz internazionale a Caserta per la rassegna “Jazz Music Foyer”

A Caserta dal 9 gennaio al 10 aprile 2024 una bella rassegna di concerti jazz dal titolo “Jazz Music Foyer” con appuntamenti mensili di carattere internazionale basati sulla figura femminile nel Jazz.9 Gennaio, Francesca Leone e Guido di Leone 4et – “Jazz Music Foyer”

A Pompei visite straordinarie ai cantieri dei nuovi scavi nella Regio IX

Fino al 30 aprile 2024, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 11 su prenotazione, si terranno delle visite straordinarie ai cantieri dei nuovi scavi della Regio IX. Visite guidate Pompei

I Saldi invernali 2024 a Napoli e in Campania iniziano venerdì 5 gennaio

Iniziano venerdì 5 gennaio 2024, il giorno prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno al massimo 60 giorni. Saldi invernali 2024

Cinque concerti Gigi D’Alessio a Caserta: come acquistare i biglietti

Annunciati cinque grandi concerti di Gigi D’Alessio a Caserta, 5 speciali serate di grande festa il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre a Piazza Carlo di Borbone davanti la Reggia. come acquistare i biglietti

Presepe Vivente a Casarlano, la Betlemme di Sorrento con 300 figuranti

14^ edizione per il bel Presepe vivente di Casarlano di Sorrento (NA),Prossime rappresentazioni nei giorni 11-13-14 gennaio ingresso gratuito Presepe Vivente a Sorrento

Presepe Vivente nell’Antico Borgo Case Trezza a Cava de’ Tirreni

Presepe Vivente nell’Antico Borgo Case Trezza, frazione di Cava de’ Tirreni vicino Salerno con 150 personaggi, con un “cicerone. Prossime 13 gennaio 2024. Presepe Vivente

“Raccontare i cantieri”: visite straordinarie ai cantieri di restauro nel Parco archeologico di Pompei.

Fino al 1° febbraio 2024, ogni giovedì torna l’iniziativa “Raccontare i cantieri” che consente la visita ai cantieri di valorizzazione e restauro in corso presso i siti del Parco archeologico di Pompei. “Raccontare i cantieri” ci permetterà di entrare in ben 11 cantieri, in luoghi straordinari assieme agli archeologi ed ai restauratori: luoghi come gli scavi in corso presso il Tempio di Iside, la regio IX, l’Insula dei Casti amanti, la casa di Leda e il cigno, l’Insula Occidentalis, e lo scavo di Oplontis a via dei sepolcri. “Raccontare i cantieri a Pompei.

50 Top Pizza World 2023: la classifica delle prime pizzerie al mondo parla Campano

La buona pizza napoletana si mangia oramai non solo a Napoli ma in tutta Italia e in tutto il mondo. Ecco le migliori 50 pizzerie dove trovate una ottima pizza napoletana in tutto il mondo e naturalmente ai primi posti pizzerie della Campania con al primo posto ex aequo le italiane 10 Diego Vitagliano di Diego Vitagliano, a Napoli e I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e poi tante altre ottime pizzerie in tutto il mondo. 50 Top Pizza World 2023

A Capri riapre la bellissima via Krupp dopo 9 anni

Dopo 9 anni di chiusura per motivi di sicurezza ha riaperto in questi giorni a Capri la bellissima via Krupp, il sentiero scavato nella roccia per un chilometro che porta dai Giardini di Augusto, vicini alla celebre “Piazzetta” di Capri fino a Marina Piccola tra panorami stupendi e tanto verde e macchia mediterranea.riapre la bellissima via Krupp

L’Isola di Vivara, a Procida, riapre al pubblico con visite guidate

Lo splendido isolotto di Vivara a Procida, riapre al pubblico dal martedì alla domenica e solo con visite guidate Visite guidate a Vivara

Terme Romane a Baia: scoperta una stanza con vista mozzafiato sul mare e sul lago Fusaro

Scoperta eccezionale alle Terme Romane di Baia durante degli interventi di manutenzione e pulizia di una zona coperta di folta vegetazione. Trovata una stanza monumentale, larga 10 metri, con una lussuosa decorazione in marmo e che dispone di una veduta sia su Baia che sul lago. La stanza panoramica e stanza monumentale

Puteoli Sacra: le visite da non perdere al Rione Terra

Tante visite quotidiane per Puteoli Sacra per conoscere e visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate . Puteoli Sacra

Riapre al pubblico il sentiero n° 6 del Parco Nazionale del Vesuvio “Lungo la Strada Matrone,”

Riaprono i cancelli del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del Vesuvio denominato “Lungo la Strada Matrone,” presso il Posto Fisso di Trecase, porta d’accesso al Cratere del Vesuvio dal versante dei Comuni di Trecase e Boscotrecase. Un altro degli 11 straordinari sentieri, per la visita Riapre il sentiero n. 6 del Vesuvio

Riapre al pubblico, dopo 20 anni, la Casa dei Vetti di Pompei

Riapre al pubblico dopo 20 anni e dopo un accurato restauro, la Casa dei Vetti di Pompei, l’antica Domus che è uno dei gioielli del Parco Archeologico di Pompei, e che fu ritrovata tra il 1894 e il 1896. la Casa dei Vetti di Pompei

A Oplontis, dopo 2000 anni, ricollocate 15 statue originali nella grande Villa di Poppea

Un bel progetto di Museo diffuso permanente nella grande Villa di Poppea ad Oplontis. Sono state di recente ricollocate al loro posto, dopo 2000 anni 15 tra statue e reperti originali Villa di Poppea ad Oplontis

Aperta al pubblico la Torre di Mercurio: dall’alto lo straordinario Parco di Pompei .

Riaperta in questi ultimi giorni al pubblico la Torre di Mercurio nello straordinario Parco Archeologico di Pompei. La torre è una delle torri di guardia che, agli inizi del I secolo a.C., furono inserite nella cinta muraria per migliorare il controllo della città. la Torre di Mercurio

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli

