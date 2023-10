Raccontare i cantieri: visite straordinarie ai cantieri di restauro nel Parco archeologico di Pompei

© Napoli da Vivere

Torna l’iniziativa “raccontare i cantieri” presso i siti del Parco archeologico di Pompei. Anche in questa terza edizione, fino a febbraio 2024 si potranno visitare i cantieri di valorizzazione e restauro in corso nei vari siti del grande Parco archeologico di Pompei

Dal 19 ottobre fino al 1° febbraio 2024, ogni giovedì torna l’iniziativa “Raccontare i cantieri” che consente la visita ai cantieri di valorizzazione e restauro in corso presso i siti del Parco archeologico di Pompei.

“Raccontare i cantieri” ci permetterà di entrare in ben 11 cantieri, in luoghi straordinari assieme agli archeologi ed ai restauratori: luoghi come gli scavi in corso presso il Tempio di Iside, la regio IX, l’Insula dei Casti amanti, la casa di Leda e il cigno, l’Insula Occidentalis, e lo scavo di Oplontis a via dei sepolcri.

Visite ai cantieri assieme ad archeologi, architetti, restauratori e ingegneri

Saranno aperti i cantieri delle messe in sicurezza della casa della Fontana Piccola e i progetti di allestimento dei granai del Foro, dei depositi di Porta Nola, dell’antiquarium di Boscoreale, del Museo d’Orsi alla Reggia di Quisisana a Castellamare con il restauro della torre colombaia.

Una straordinaria occasione per conoscere la delicata e al tempo stesso complessa attività di scavo, di messa in sicurezza, restauro e manutenzione, attraverso il racconto e la visione in diretta degli esperti sul campo – archeologi, architetti, restauratori e ingegneri. Ma anche un’occasione di poter fruire in anteprima assoluta di dimore di eccezionale pregio e raffinatezza o di straordinaria condizione di ritrovamento. L’iniziativa è organizzata dall’ufficio Tecnico del Parco.

“Raccontare i cantieri”: le date delle visite straordinarie nel Parco archeologico di Pompei.

Ogni giovedì, a partire da ottobre fino a gennaio, alle ore 10,30 sarà possibile prenotarsi per accedere ad uno dei cantieri, secondo il seguente calendario:

19 ottobre 2023 – Granai del Foro

09 novembre 2023 – Tempio di Iside

16 novembre 2023 – Scavo IX,10

novembre 2023 – Casti Amanti

30 novembre 2023 – Casa della Fontana Piccola

07 dicembre 2023 – Casa di Leda

14 dicembre 2023 – Boscoreale – Il progetto di allestimento dell’Antiquarium

11 gennaio 2024 – Insula Meridionalis

18 gennaio 2024 – Oplontis: scavo via dei Sepolcri

25 gennaio 2024 – Museo del Quisisana e Torre Colombaia

01 febbraio 2024 – Depositi di Porta Nola

Tutti i possessori della MyPompeii Card o i nuovi acquirenti potranno prenotare la visita prescelta al seguente indirizzo mail: mypompeiicard@cultura.gov.it

Le prenotazioni dovranno pervenire almeno un giorno prima rispetto alla data prescelta, ed entro le ore 14.00. – Maggiori informazioni sito ufficiale

