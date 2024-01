Sagre, Feste e Mercatini a Napoli e in Campania dall’11 al 14 gennaio 2024

Foto di Claire Rush su Unsplash

Alcune idee per passare questi primi giorni del nuovo anno in allegria tra presepi viventi o gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre, Feste e poi le ultime rappresentazioni di Presepi viventi e i Mercatini natalizi a Napoli e in Campania dall’11 al 14 gennaio 2024, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Ad Agerola Festa di Sant’Antonio Abate con musica e buon cibo di maiale attorno ai falò

Sabato 13, domenica 14 e domenica 28 gennaio 2024 ad Agerola vicino Napoli si festeggerà il Santo Patrono Sant’Antonio Abate con musica, canti e buon cibo della tradizione paesana, con i tradizionali falò. In particolare sabato dalle 18,30 e domenica dalle 19 ci saranno i tradizionali falò di Sant’Antonio Abate nella frazione Pianilli di Agerola con i festeggiamenti di Sant’Antonio Abate e ottimo menù a base di specialità di maiale. Festa di Sant’Antonio Abate

Presepe Vivente a Casarlano, la Betlemme di Sorrento con 300 figuranti

14^ edizione per il bel Presepe vivente di Casarlano frazione di Sorrento (NA), per ben 13 giorni. Prossime rappresentazioni anche nei giorni 11-13-14 gennaio 2024 dalle 18.00 alle 20.00 sempre a ingresso gratuito Presepe Vivente a Sorrento

Presepe Vivente nell’Antico Borgo Case Trezza a Cava de’ Tirreni

Continuano, con grande successo, le rappresentazioni del bellissimo Presepe Vivente nell’Antico Borgo Case Trezza, frazione di Cava de’ Tirreni vicino Salerno con 150 personaggi, e che prevede l’accompagnamento dei visitatori con un “cicerone. Le prossime saranno sabato 13 gennaio 2024. Presepe Vivente a Borgo Case Trezza

All’Edenlandia la pista di pattinaggio più grande del Sud Italia

Continuano le feste all’Edenlandia, il grande e storico parco dei divertimenti di Napoli: ingresso gratuito al parco e giochi a partire da 2 euro e poi una straordinaria pista di pattinaggio sul ghiaccio fino al 12 febbraio 2024 all’interno del PalaEden per la felicità di grandi e piccoli: ed è la pista più grande del Sud Italia a soli 6 euro. pista di pattinaggio

A Sorrento ancora eventi da non perdere nel programma natalizio

Continua il grande programma di eventi natalizi a Sorrento con 50 giorni di appuntamenti per la quindicesima edizione di M’illumino d’Inverno e che continuerà con eventi gratuiti fino al 21 gennaio – 13 e 14 Tableaux Vivants da Artemisia Gentileschi. Natale 2023 a Sorrento

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.