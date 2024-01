DiVino Jazz Festival: concerti gratuiti nelle città vesuviane con anche James Senese, Richard Galliano e Stefano Di Battista

Ph Facebook Nomea

Non solo concerti gratis per il DiVino Jazz Festival ma anche itinerari culturali e naturalistici, visite guidate, degustazione di vini e laboratori del gusto per questa bella iniziativa gratuita che si svolgerà nel vesuviano tra Ercolano, Pompei, Torre del Greco, Boscotrecase e Torre Annunziata

Ancora tanti concerti ed eventi gratuiti fino al 13 gennaio 2024 per la XXVII edizione del DiVino Jazz Festival, diretto da Gigi Di Luca in programma in 6 comuni dell’area vesuviana. Chiuderà l’evento sabato 13 gennaio 2024 alle 20.30 a Villa Campolieto a Ercolano un concerto, sempre gratuito, del leggendario James Senese che presenta un nuovo album, il 21esimo, dal titolo, “Stiamo cercando il Mondo”. Previste, anche le esibizioni della Magicaboola Street Band, di Matteo Franza quartet e della scuola di teatro La Bazzarra e, alla Basilica di Pugliano a Ercolano, il grande fisarmonicista e compositore francese Richard Galliano.

Da non perdere altri due grandi concerti come quello di Boscotrecase con uno dei più acclamati jazzisti italiani nel mondo: Stefano Di Battista in quartetto con Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria.

E poi al Teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei, il grande live di Maria Pia De Vito tra le più apprezzate vocalist del jazz europeo assieme al chitarrista brasiliano Roberto Taufic e a Roberto Rossi alla batteria. Tutti i concerti e le iniziative in programma sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

PROGRAMMA DIVINO JAZZ

Giovedì 4 Gennaio 2024

Ercolano – h 10.30 – visita guidata Parco Archeologico – ingresso con prenotazione obbligatoria inviando una mail a: info@divinojazzfestival.it La prenotazione sarà ritenuta valida solo dopo la ricezione della mail di conferma da parte del nostro staff Posti limitati

Ercolano – h 20.30 – Richard Galliano – New York Tango Trio – Basilica di Pugliano |

Venerdì 5 Gennaio 2024

Ercolano – h 10.00 – Visita guidata Centro Storico

Ercolano – h 18.00 – Centro storico – Magicaboola Brass Band

Boscotrecase – h 19.30 – Auditorium Irene De Risi – degustazioni enogastronomiche vesuviane

Boscotrecase – h 20.30 – Stefano Di Battista – Morricone Stories – Auditorium Irene De Risi

Sabato 6 Gennaio 2024

Torre Annunziata – h 9.00 – visita guidata Scavi di Oplonti e Centro Storico

Torre del Greco – h 16.30 – visita guidata Centro Storico – appuntamento Palazzo Vallelonga

Torre Annunziata – h 10.30 – Piazza Cesaro, Villa Parnaso e Villa Comunale – Magicaboola Brass Band

Boscotrecase – h 12.00 – visita guidata con degustazione Azienda Vinicola Sorrentino – ingresso con prenotazione obbligatoria inviando una mail a: info@divinojazzfestival.it – La prenotazione sarà ritenuta valida solo dopo la ricezione della mail di conferma da parte dello staff Posti limitati

Torre del Greco – h 18.00 – Matteo Franza Quartet Scuola di Teatro La Bazzarra Novecento Chiesa dell'Assunta

Giovedì 11 Gennaio 2024

Pompei – h 20.30 – Maria Pia De Vito Trio – Linha de passe – Teatro Di Costanzo Mattiello – Ingresso libero fino a esaurimento posti

Sabato 13 Gennaio 2024

Ercolano – visita guidata al centro storico – ore 10:00 – per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a info@divinojazzfestival.it. La prenotazione è valida solo dopo aver ricevuto la mail di conferma da parte dello staff.

Ercolano – h 20.30 – James Senese – Stiamo cercando il mondo – Villa Campolieto

