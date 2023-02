Eventi vicino Napoli e in Campania nel weekend dal 9 al 12 febbraio 2023

© Partenope Experience

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend dal 9 al 12 febbraio 2023 con tante proposte da non perdere. Tanti eventi e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 9 al 12 febbraio 2023. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli altri eventi del weekend dal 9 al 12 febbraio 2023 a Napoli e in Campania

Gli eventi da non perdere in Campania dal 9 al 12 febbraio 2023

A Sarno ritorna la grande festa del Carnevale Sarnese dopo 2 anni,

Per quattro giorni si terrà a Sarno, dopo due anni, la bella festa del Carnevale Sarnese 2023. Quattro date importanti da non perdere, per le domeniche del 5, 12 e 19 febbraio 2023 e poi la Grande parata finale di Martedì 21 febbraio 2023 per la bella e colorata festa del Carnevale Sarnese. Prossima domenica 12 febbraio Carnevale Sarnese

Viaggio nella Storia del Regno di Napoli: spettacolo itinerante alla Reggia di Portici

Anche sabato 11 febbraio 2023, alle ore 17.15 e alle ore 19.00, ci sarà una nuova rappresentazione dello spettacolo itinerante “La reggia di Portici – Viaggio nella storia del regno di Napoli, da Carlo a Ferdinando II.” Viaggio nella Storia del Regno di Napoli

Passeggiate e Ciaspolate sulla neve in Irpinia nel Parco Regionale del Partenio

Anche per tutto il mese di febbraio 2023 ci saranno 6 belle passeggiate sulla neve in Irpinia, Tutte simpatiche proposte per passare un bel weekend sulla neve con bastoncini e ciaspole (le racchette da neve) fornite dalle guide e conoscere tanti posti splendidi della nostra regione. Prossime Sabato 11 e domenica 12 Febbraio. Passeggiate sulla neve in Irpinia

Il Carnevale di Saviano 2023 con 12 grandi carri allegorici: ritorna il Carnevale Savianese

Ritorna la bella festa del Carnevale Savianese e prevede, per questa 43esima edizione, ben 12 carri allegorici che potremo ammirare prima sul Corso principale di Saviano e poi, in occasione delle sfilate per le vie del centro storico nei giorni 12, 19 e 21 Febbraio 2023. Il Carnevale di Saviano 2023

A Torre del Greco la bella festa del cioccolato artigianale

A Torre del Greco dal 10 al 12 Febbraio 2023 arriva la grande festa del cioccolato artigianale organizzata dall’Associazione Feste del Cioccolato Nazionale nella centrale Piazza Santa Croce Festa del cioccolato artigianale

Il Grande Carnevale di Palma Campania e le Quadriglie: il programma 2023

Da domenica 12 febbraio fino a mercoledì 22 Febbraio 2023 si terrà la grande festa del Carnevale Palmese a Palma Campania, in provincia di Napoli, un grande evento/spettacolo che prevede anche l’esibizione delle straordinarie quadriglie. Grande Carnevale di Palma Campania

“’A Mascarata”, la grande festa di Carnevale a Montoro con un mese di festeggiamenti

Comincia a Montoro, in provincia di Avellino, la grande festa di Carnevale con “’A Mascarata” il bell’evento che prevede sette feste e un mese di festeggiamenti del Carnevale in vari luoghi della zona e dell’Irpinia. Prossima 5 Febbraio 2023. “’A Mascarata”a Montoro

5 giornate di festa e 1500 figuranti per il ritorno del Carnevale di Villa Literno

Dopo due anni di fermo ritorna alla grande il Carnevale del Mediterraneo di Villa Literno, la più grande e vivace manifestazione carnevalesca della provincia di Caserta con 1500 figuranti, carri allegorici alti fino a 15 metri e cinque grandi giornate di festa. Nei giorni 11-12-18-19 e 21 Febbraio 2023. Carnevale di Villa Literno

La tradizionale Sagra d’à “Purpetta e’ Pastenaca” ritorna a San Valentino Torio

La Sagra d’à “Purpetta e’ Pastenaca si terrà nei giorni di sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023 a San Valentino Torio nell’ambito della bella festa dell’amore “Saint Valentine in Love“, che si tiene dal 10 al 14 febbraio 2023 in onore del santo patrono Sagra d’à “Purpetta e’ Pastenaca

Riapre al pubblico, dopo 20 anni, la Casa dei Vetti di Pompei

Riapre al pubblico dopo 20 anni e dopo un accurato restauro, la Casa dei Vetti di Pompei, l’antica Domus che è uno dei gioielli del Parco Archeologico di Pompei, e che fu ritrovata tra il 1894 e il 1896. la Casa dei Vetti di Pompei

Visite gratuite delle dimore storiche della Campania con anche degustazioni e concerti

Visite gratuite a nove tra le più belle dimore storiche della Campania che apriranno le loro porte con anche degustazioni e concerti. Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria Visite gratuite delle dimore storiche

A Oplontis, dopo 2000 anni, ricollocate 15 statue originali nella grande Villa di Poppea

Un bel progetto di Museo diffuso permanente nella grande Villa di Poppea ad Oplontis. Sono state di recente ricollocate al loro posto, dopo 2000 anni 15 tra statue e reperti originali Villa di Poppea ad Oplontis

In Campania arriva Starbucks

In Campania arriva Starbucks, e aprirà vicino Caserta alla Reggia Outlet di Marcianise. La nota catena della caffetteria, fondata in America a Seattle nel 1971, che ad oggi vanta ben oltre 28.000 negozi in 78 paesi in tutto il mondo arriverà a breve anche in Campania. Apre Starbucks

Aperta al pubblico la Torre di Mercurio: dall’alto lo straordinario Parco di Pompei .

Riaperta in questi ultimi giorni al pubblico la Torre di Mercurio nello straordinario Parco Archeologico di Pompei. La torre è una delle torri di guardia che, agli inizi del I secolo a.C., furono inserite nella cinta muraria per migliorare il controllo della città. la Torre di Mercurio

Cinemagma, rassegna gratuita di film a Pozzuoli

Un’interessante rassegna gratuita di film indipendenti, in programma presso il Teatro Sala Molière di Pozzuoli, con 16 cortometraggi e dibattiti e interviste con i protagonisti e i registi fino all’8 febbraio 2023 Cinemagma

Primark ha aperto in Campania a Caserta

Ha aperto LUNEDi 19 DICEMBRE anche in Campania Primark la grande azienda irlandese dell’abbigliamento low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i regali di Natale. Primark apre al Centro Commerciale Campania

A Mugnano un giro sulla pista di pattinaggio che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà la pista di pattinaggio che è una tra le più grandi e era presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio

Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20 ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest’anno le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia le pizzerie di Napoli e della Campania Classifica 50 Top Pizza 2022

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly 2022

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

