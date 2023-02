Ciaspolate e passeggiate sulla Neve nel Parco Regionale del Partenio in Irpinia

Ph Irpiniavventura

Anche per tutto il mese di febbraio 2023 ci saranno delle belle passeggiate sulla neve in Irpinia, senza andare troppo lontano da casa nostra o in altre regioni. Tutte simpatiche proposte per passare un bel weekend sulla neve con bastoncini e ciaspole (le racchette da neve) fornite dalle guide e conoscere tanti posti splendidi della nostra regione

Continuano anche per tutto il mese di febbraio 2023 le belle passeggiate sulla neve dell’Irpinia che ci vengono proposte dall’Associazione sportiva Irpinia Avventura per farci passare un simpatico weekend sulla neve nell’avellinese, senza andare troppo lontano da casa nostra o in altre regioni.

In alcuni casi l’associazione fornirà, oltre i bastoncini anche le ciaspole, le racchette da neve, che ci consentiranno di spostarci agevolmente a piedi sulla neve fresca, ed anche una bella cioccolata o un the caldo.

Le passeggiate proposte per questo mese sono 6 e distribuite su vari weekend fino a fine febbraio e molte si svolgeranno nella splendida zona del Parco Regionale del Partenio. Per tutte è prevista una quota di partecipazione e una serie di attrezzature da portare. Vi consigliamo di leggere con attenzione quanto segnalato dagli esperti prima di prenotare.Tutte le informazioni di dettaglio le troverete sui link ufficiali degli eventi.

Passeggiate e Ciaspolate sulla neve in Irpinia

Sabato 4 Febbraio 2023 / 9:30 – 14:00 – Ciaspolata sull’Altopiano di Verteglia – Parco Regionale Monti Picentini. Una bella escursione con le ciaspole tra gli ambienti unici della Campania nel cuore del Parco dei Picentini. Seguendo un suggestivo sentiero attraverseremo la piana di Verteglia in direzione Monte Sassosano con direzione Belvedere della Foa. Un percorso in un ambiente insolitamente silenzioso ed affascinante in cui natura, storia e panorami si uniscono mirabilmente per donarci emozioni uniche! Verrà offerto un thè caldo lungo il percorso. Maggiori informazioni Ciaspolata sull’Altopiano di Verteglia – Parco Regionale Monti Picentini

– Parco Regionale Monti Picentini. Una bella escursione con le ciaspole tra gli ambienti unici della Campania nel cuore del Parco dei Picentini. Seguendo un suggestivo sentiero attraverseremo la piana di Verteglia in direzione Monte Sassosano con direzione Belvedere della Foa. Un percorso in un ambiente insolitamente silenzioso ed affascinante in cui natura, storia e panorami si uniscono mirabilmente per donarci emozioni uniche! Verrà offerto un thè caldo lungo il percorso. Sabato 11 febbraio 2023 / 9:30 – 14:00 – Ciaspolata sull’Altopiano di Verteglia – Parco Regionale Monti Picentini. Una bella escursione con le ciaspole tra gli ambienti unici della Campania nel cuore del Parco dei Picentini. Seguendo un suggestivo sentiero attraverseremo la piana di Verteglia in direzione Monte Sassosano con direzione Belvedere della Foa. Un percorso in un ambiente insolitamente silenzioso ed affascinante in cui natura, storia e panorami si uniscono mirabilmente per donarci emozioni uniche! Verrà offerto un thè caldo lungo il percorso. Maggiori informazioni Ciaspolata sull’Altopiano di Verteglia – Parco Regionale Monti Picentini

– Parco Regionale Monti Picentini. Una bella escursione con le ciaspole tra gli ambienti unici della Campania nel cuore del Parco dei Picentini. Seguendo un suggestivo sentiero attraverseremo la piana di Verteglia in direzione Monte Sassosano con direzione Belvedere della Foa. Un percorso in un ambiente insolitamente silenzioso ed affascinante in cui natura, storia e panorami si uniscono mirabilmente per donarci emozioni uniche! Verrà offerto un thè caldo lungo il percorso. Domenica 12 Febbraio 2023 / 9:00 – 15:30 – Ciaspolata Sentiero delle Neviere nel Parco del Partenio (AV)i proponiamo un’escursione con le ciaspole tra gli ambienti unici della campania nel cuore del Parco del Partenio. Seguendo un suggestivo sentiero immerso nel bosco di Mugnano del Cardinale e Mercogliano , andiamo alla scoperta dei più imponenti faggi del parco. Un percorso in un ambiente insolitamente silenzioso ed affascinante ,ci regala panorami strabilianti che spaziano dal massiccio montuoso del Vesuvio, fino al mare.La bellezza di Campo Maggiore, resteremo stupiti da questo percorso in cui natura, storia e panorami si uniscono mirabilmente per donarci emozioni uniche! Una bella tisana calda per scaldare gli animi sarà offerta dallo staff . Maggiori informazioni Ciaspolata Sentiero delle Neviere – Parco del Partenio (AV)

Sabato 18 Febbraio 2023 / 9:30 – 15:30 – Ciaspolata nel Parco Regionale del Partenio (AV) Vi proponiamo un’escursione con le ciaspole tra gli ambienti unici della Campania nel cuore del Parco Regionale del Partenio . Seguendo un suggestivo sentiero immerso nel bosco di Mugnano del Cardinale, andiamo alla scoperta dei più imponenti faggi del parco. Un percorso in un ambiente insolitamente silenzioso ed affascinante, ci regala panorami strabilianti che spaziano dal massiccio montuoso del Vesuvio, fino al mare. Resteremo stupiti da questo percorso in cui natura, storia e panorami si uniscono mirabilmente per donarci emozioni uniche! Saremo lieti di offrirvi un thè caldo lungo il percorso. Maggiori informazioni – Ciaspolata nel Parco Regionale del Partenio (AV)

Vi proponiamo un’escursione con le ciaspole tra gli ambienti unici della Campania nel cuore del Parco Regionale del Partenio . Seguendo un suggestivo sentiero immerso nel bosco di Mugnano del Cardinale, andiamo alla scoperta dei più imponenti faggi del parco. Un percorso in un ambiente insolitamente silenzioso ed affascinante, ci regala panorami strabilianti che spaziano dal massiccio montuoso del Vesuvio, fino al mare. Resteremo stupiti da questo percorso in cui natura, storia e panorami si uniscono mirabilmente per donarci emozioni uniche! Saremo lieti di offrirvi un thè caldo lungo il percorso. Domenica 19 Febbraio 2023 / 9:30 – 14:00 – Escursione & visita del borgo di Castelvetere e del suo carnevale- Pa sseggiata culturale nello splendido borgo di Castelvetere sul Calore. Ci incontreremo in piazza monumento e raggiungeremo la chiesa campestre di San Michele, collocata su di un altopiano da cui è possibile ammirare una trentina di paesi, la vista spazierà oltre la nostra provincia. Da lì ci incammineremo verso la Casamauri per arrivare dopo qualche chilometro in località S. Palomba, per raggiungere infine il monte Civitella ad un’altezza di 1150m. Di ritorno in paese l’associazione “La Ripa” ci mostrerà le bellezze del borgo. La chiesa madre con l’oratorio, Il museo del carnevale, la Chiesa della Madonna delle Grazie e ovviamente il centro storico. Le attività si concluderanno con l’arrivo agli stand enogastronomici e il pomeriggio sarà allietato dalla gioia e da quel pizzico di follia del Carnevale. Tutti i partecipanti sono invitati a portare una maschera! Maggiori informazioni – Escursione & visita del borgo di Castelvetere e del suo carnevale

sseggiata culturale nello splendido borgo di Castelvetere sul Calore. Ci incontreremo in piazza monumento e raggiungeremo la chiesa campestre di San Michele, collocata su di un altopiano da cui è possibile ammirare una trentina di paesi, la vista spazierà oltre la nostra provincia. Da lì ci incammineremo verso la Casamauri per arrivare dopo qualche chilometro in località S. Palomba, per raggiungere infine il monte Civitella ad un’altezza di 1150m. Di ritorno in paese l’associazione “La Ripa” ci mostrerà le bellezze del borgo. La chiesa madre con l’oratorio, Il museo del carnevale, la Chiesa della Madonna delle Grazie e ovviamente il centro storico. Le attività si concluderanno con l’arrivo agli stand enogastronomici e il pomeriggio sarà allietato dalla gioia e da quel pizzico di follia del Carnevale. Tutti i partecipanti sono invitati a portare una maschera! Sabato 25 Febbraio 2023 / dalle 15:30 alle 11 del 26 Febbraio – Una Notte al Rifugio – Toppo del Monaco – Pietrastornina (AV) – Una Notte al Rifugio “Toppo del Monaco” – Pietrastornina (AV) Escursione o Ciaspolata serale con cena, pernottamento e colazione! Vivere l’alba e il tramonto da vicino dormendo in un rifugio. Momenti magici ed indimenticabili: ecco ciò che ci si potrà aspettare dall’escursione serale proposta. Sarà un’occasione per vivere intensamente il paesaggio montano del Parco del Partenio (AV), osservare da vicino l’alba e il tramonto e provare l’emozione di passare la notte in un rifugio alpino. La struttura è completamente nuova e concepita con innovative tecniche di costruzione per luoghi di montagna. Il Rifugio alpino “Toppo del Monaco” (1230mt s.l.m.) è in località Marensossa a 100 metri dall’Oasi WWF “Montagna di Sopra” in località Acqua delle Vene, nel comune di Pietrastornina, Avellino, nello splendido Parco Del Partenio. Maggiori informazioni Una Notte al Rifugio – Toppo del Monaco – Pietrastornina (AV)

Vi ricordiamo l’obbligo di viaggiare con gomme invernali, o catene a bordo.

Informazioni e prenotazioni – 3337814914 – 3402676531 Tutte le informazioni sull’evento ufficiale Irpinia Avventura

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.