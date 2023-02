La prima Festa del Cioccolato Artigianale a Torre del Greco

A Torre del Greco, per la prima volta, la grande festa del cioccolato artigianale organizzata dall’Associazione Feste del Cioccolato Nazionale che porta le grandi feste itineranti nelle più belle piazze d’Italia

A Torre del Greco dal 10 al 12 Febbraio 2023 arriva la grande festa del cioccolato artigianale organizzata dall’Associazione Feste del Cioccolato Nazionale. La festa a Torre del Greco si terrà nella centrale Piazza Santa Croce e sarà la prima volta che la festa organizzata dall’Associazione Feste del Cioccolato Nazionali arriva a Torre del Greco.

Nei grandi stand presenti i Maestri Cioccolatieri provenienti da varie regioni d’Italia, che proporranno il loro buon cioccolato artigianale per tre giorni, in Piazza Santa Croce, che diventerà, per l’occasione, una golosa passerella di bontà dolciarie. Alla Festa del Cioccolato di Torre del Greco oltre al buon cioccolato artigianale ci saranno anche le prelibatezze della tradizionale pasticceria siciliana.

Anche altri eventi alla festa del Cioccolato in Piazza Santa Croce

Per i più piccoli ci sarà una attività di animazione e i laboratori didattici di Choco Play dove potranno scoprire come “nasce” il cioccolato. Per partecipare ai laboratori gratuitamente bisognerà iscriversi compilando il modulo sulla pagina ufficiale.

Un appuntamento quindi da non perdere, per trascorrere un dolce fine settimana a Torre del Greco. A Piazza Santa Croce gli stand della festa del cioccolato artigianale saranno aperti dalle ore 10 fino a notte.

Maggiori informazioni Festa del cioccolato artigianale Torre del Greco

