Il Carnevale di Saviano 2023 con 12 grandi carri allegorici

Il programma della 43^ edizione la grande festa del Carnevale di Saviano, vicino Napoli che, quest’anno presenta tre giorni ricchi di eventi fino al 21 febbraio, giorno di martedì grasso.

Ritorna la bella festa del Carnevale Savianese e prevede, per questa 43esima edizione, ben 12 carri allegorici che potremo ammirare prima sul Corso principale di Saviano e poi, in occasione delle sfilate per le vie del centro storico nei giorni 12, 19 e 21 Febbraio 2023.

Il Carnevale Savianese prevede una folta partecipazione della popolazione che si riunisce in comitati: quest’anno hanno partecipato alla realizzazione dei carri, il Comitato Sant’Erasmo, quello del Rione Sirico, Quelli della Notte e il Rione Cerretto-Aliperti, il Comitato Capocaccia e Agm Production, Rione Croce, Comitato Prospettive Fressuriello, Comitato La Vittoria e Comitato w la Tv, Comitato Via Torre, Comitato Rione Sena ed infine l’associazione Giovani Teglia.

Carnevale Savianese 2023 – programma degli eventi

dall’11 al 25 Febbraio

ore 17,00-20,00 Mostra fotografica e costumi, 1ª edizione “Carnevale Savianese…Ieri e Oggi” a cura della Pro Loco il Campanile di Saviano APS,presso Archivio Storico “Palazzo Allocca”

Sabato 11 Febbraio

ore 15,00-24,00 Rione Cerreto-Aliperti: serata folk popolare con Carro in via Luca Giordano, presso capannone

Domenica 12 Febbraio

ore 9.00-10.00 Posizionamento dei 10 Carri Allegorici sul Corso Italia/Piazza XI Agosto

ore 16:00-20.00 XII raduno degli “Artisti di Strada” e presentazione delle coreografie dei comitati

ore 21.00-24.00 “Carnevale Sotto le Stelle” X Edizione a cura dei Dj & Vocalist Savianesi, piazzale E. De Nicola

Lunedì 13 Febbraio

ore 19,00-24,00 Ass. La Vittoria e W la TV: Serata folk popolare con Carro, parcheggio in via Sena nei pressi del Bar Manzi

Mercoledì 15 Febbraio

ore 19,00-24,00 Rione Sena: Serata folk popolare con Carro in via Sena

Giovedì 16 Febbraio

ore 9,00-13,00 Carnevale dei ragazzi Istituto Comprensivo Statale 2 “A. Ciccone” Scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di I Grado Presenta: La Fiaba “Alice nel Paese delle Meraviglie” e l’Istituto Superiore Montalcini-Ferraris settore moda di Marigliano, presenta la tematica: “La Foresta”

Sfilata in Maschera – percorso: via L. Sciascia, P.zza Musco (2ª Esibizione), via G. Caliendo, C.so Garibaldi, P.zza Ciccone, via A. Ciccone, P.zza Vittoria (3ª Esibizione) C.so Umberto I, via S. Corsi,

Piazzale De Nicola (4ª Esibizione), via Roma, via degli Orti, P.zza Musco, via L. Sciascia e rientro a scuola

ore 19,00-24,00 Rione Croce: serata folk popolare con carro in via Trezzelle

ore 19,00-24,00 Ass. AGM e Capocaccia: Serata folk popolare con Carro in via san Felice

ore 19,00-24,00 Ass. Giovani Teglia e Ass. Rione Sena: Serata folk popolare in via Molino

ore 19,00-24,00 Rione Sirico: serata folk popolare in via A. Abundo

Venerdì 17 Febbraio

ore 9,00 -13,00 Carnevale dei ragazzi, Circolo Didattico Saviano presenta: “IL CUORE OLTRE LA MASCHERA” percorso: plesso Maria di Piemonte invia Roma direzione piazzale E. De Nicola lato villa, piazza XI Agosto, via S. Corsi, corso Umberto I, piazza Vittoria, via degli Orti, piazza A. Musco, corso Europa, via Falcone e Borsellino, arrivo nella Palestra Scuola Media dove si esibiranno le scuole.

ore 19,00-24,00 Rione Croce – Rione Sirico e Associazione Giovani Teglia: serata folk popolare con carri in in piazza Vittoria, “tra na’ ballat e na’ risat gli amici del Carnevale”

ore 19,00-24,00 Rione S. Erasmo: Serata folk popolare con Carro in Corso V. Emanuele incrocio con via Feudo

ore 19,00-24,00 Rione Torre: Serata folk popolare con Carro in via Santa Rita

ore 19,00-24,00 Rione Sena: Serata folk popolare con Carro in via Sena

Sabato 18 Febbraio

ore 16.00-20.00 CARNEVALE IN PARROCCHIA: tutti i bambini e ragazzi possono recarsi nei vari oratori per partecipare alla festa in maschera:

ore 17,00-24,00 Rione Sirico: Serata folk popolare con Carro in Piazza Gianturco

ore 19,00-24,00 Rione S. Erasmo: Serata folk popolare con Carro in Corso V. Emanuale

ore 19,00-24,00 Ass.Quelli della Notte: Serata folk popolare con Carro in via Crocelle

ore 19,00-24,00 Ass. La Vittoria e Ass.W la TV: Serata folk popolare con Carro in piazza Vittoria

ore 19,00-24,00 Rione Croce: Serata folk popolare con Carro in via Scarlatti

ore 15,00-24,00 Rione Cerreto-Aliperti: Serata folk popolare con Carro in via Luca Giordano

ore 19,00-24,00 Rione Torre: Serata folk popolare con Carro in via Torre – parcheggio Mazzocca

ore 19,00-24,00 Ass. Prospettive Fressuriello: Serata folk popolare con Carro in via Fressuriello

Domenica 19 Febbraio

ore 10,00-14,00 Posizionamento dei Carri sul circuito

ore 15,00-24,00 Prima sfilata dei 10 Carri Allegorici e Gruppi mascherati – Circuito Storico

Lunedì 20 Febbraio

ore 16,00-20,00 Ass. AGM e Ass. Rione Capocaccia, organizzano Il VILLAGGIO DEL CARNEVALE DEI BAMBINI presso Piazzale E. De Nicola

ore 19,00-24,00 serata a cura della Fondazione Carnevale Savianese, con un artista di cabaret,

ore 19,00-24,00 Rione Croce: Serata folk popolare con carro in Piazza A. Ciccone

Martedì Grasso 21 Febbraio

ore 10,00-14,00 Posizionamento dei Carri sul circuito

ore 15,00-24,00 Gran sfilata dei 10 Carri Allegorici e Gruppi mascherati – Ospiti

Circuito Storico (Diretta Web del Carnevale sul sito:www.arcimasaniello.it)

