La tradizionale Sagra d’à Purpetta e’ Pastenaca ritorna a San Valentino Torio (SA)

Nella città dell’amore ritorna dopo due anni di stop, la tradizionale Sagra d’à “Purpetta e’ Pastenaca” che quest’anno compie 40ª anni.

Giornate di grande festa a San Valentino Torio, in provincia di Salerno, dove nell’ambito della bella festa dell’amore “Saint Valentine in Love“, che si tiene dal 10 al 14 febbraio 2023 in onore del santo patrono San Valentino Prete e Martire, si terrà anche l’attesissima e tradizionale Sagra d’à “Purpetta e’ Pastenaca nei giorni di sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023.

La sagra della “Purpetta ‘e Pastenaca“, ci permetterà di provare la famosa polpetta di carote tipica del territorio e sempre molto apprezzata da grandi e bambini. Un’antica tradizione gastronomica locale, che si è trasformata da quasi 40 anni in una bella sagra che si tiene nel fine settimana più vicino alla festa del Santo Patrono del paese e di tutti gli innamorati.

Una sagra che ci permette di provare i sapori di una volta e che segue l’antica tradizione del paese di preparare le polpette con ingredienti poveri, ed in particolar modo con le carote.

La Pulpetta ‘e Pastenaca

La purpetta e’ pastenaca è una buona polpetta di carote e pertanto non è di carne ma è di un sapore buonissimo. Si prepara con la pastenaca, una carota che ha la radice più grande ed è di colore quasi nocciola. E’ una carota molto buona con cui si crea un impasto assieme con la mollica grande, uova, formaggio pecorino, prezzemolo e con l’aggiunta di sale e pepe. Per amalgamare bene e dare sapore alla polpetta bisogna che l’impasto non sia né troppo morbido né troppo duro.

La sagra è a cura dell’Azione Cattolica della parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo di San Valentino Torio che la propone nei giorni della festa del santo patrono degli innamorati: una vera prelibatezza della tradizione gastronomica.

La Sagra si terrà nei giorni di sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023, in Piazza Spera in San Valentino Torio, dalle ore 18.00. Maggiori informazioni – Sagra della “Purpetta ‘e Pastenaca“,

