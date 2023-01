Dopo 2 anni ritorna la grande festa del Carnevale Sarnese

A Sarno, dopo un’attesa di due anni, dal 5 febbraio 2023 i carri allegorici ritornano a sfilare per le vie della cittadina con tante maschere di cartapesta ed i personaggi a tema.

Per quattro giorni si terrà a Sarno, dopo due anni, la bella festa del Carnevale Sarnese 2023. Quattro date importanti da non perdere, per le domeniche del 5, 12 e 19 febbraio 2023 e poi la Grande parata finale di Martedì 21 febbraio 2023 per la bella e colorata festa del Carnevale Sarnese.

La sfilata del Carnevale di Sarno sarà una delle prime sfilate delle feste di Carnevale 2023 in Campania. Una città che non vede l‘ora di tornare ad ospitare la manifestazione più bella e divertente, da sempre capace di regalare sorrisi, spensieratezza e leggerezza. A Sarno tre sfilate di domenica con i bellissimi carri e poi la grande parata finale del martedì 21 febbraio con i carri allegorici, con tutta la loro bellezza, creatività e ingegnosità.

Un’edizione 2023 del Carnevale Sarnese che verrà ricordata come l’edizione della ripartenza, dopo due anni di fermo e con tanta gioia ed allegria. L’Associazione Carnevale Sarnese ha comunicato il programma del Carnevale Sarnese 2023 che prevede almeno quattro giorni di allegria e spensieratezza

Carnevale Sarnese 2023 – le date delle sfilate

Domenica 5 febbraio 2023 – Dalle ore 09:30 i carri allegorici saranno in mostra in Via Prolungamento Matteotti. I figuranti si incontreranno nella Villa Lanzara per poi sfilare verso il Comune di Sarno e successivamente posizionarsi ognuno presso il proprio carro allegorico. Nel pomeriggio dalle ore 17:00 i carri allegorici sfileranno nelle periferie della città di Sarno (Lavorate, Foce e Episcopio).

Domenica 12 febbraio 2023 – Dalle ore 10:00 i carri allegorici saranno in mostra in Via Prolungamento Matteotti. Nel pomeriggio ogni carro allegorico sfilerà nel proprio quartiere d'appartenenza.

Domenica 19 febbraio 2023 – Dalle ore 10:30 i carri sfileranno partendo con i gruppi di ballo dal bar "Garibaldi" fin alla rotonda di via Prolungamento Matteotti per poi posizionarsi nella propria postazione.

Martedì 21 febbraio 2023 Grande parata finale. Dalle ore 10:00 si rinnova l'appuntamento per la manifestazione Mascherina d'Oro. A partire dalle 15.00 grande sfilata finale dei Carri Allegorici e gruppi mascherati con partenza dal campo sportivo verso il centro cittadino.

Informazioni e aggiornamenti – Carnevale Sarnese 2023 – pagina ufficiale facebook

