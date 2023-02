Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 10 al 12 febbraio 2023

© Salah Ait Mokhtar

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Tante sagre e feste in Campania nel weekend dal 10 al 12 febbraio 2023 in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti. E iniziano ad esserci alcune feste di Carnevale da non perdere

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

A Napoli Chocoland la grande festa del cioccolato artigianale al Vomero

Da venerdì 10 a martedì 14 febbraio 2023,a Napoli al Vomero, nella grande isola pedonale di via Scarlatti arriva la 14^ edizione di Chocoland, la grande festa del buon cioccolato artigianale. Chocoland sarà aperta liberamente tra piazza Vanvitelli e via Scarlatti dalle ore 10 alle 22, e prevede la partecipazione di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Ci saranno anche quest’anno bravi artigiani del cioccolato da tutta la Campania e tanti altri che verranno da Perugia, Lecco, Cuneo e Torino e tante aziende con sede nelle regioni Molise, Sicilia, Calabria e Puglia. A Chocoland la terra dei Golosi, oltre a tanto buon cioccolato artigianale ci saranno anche tante iniziative in programma. Chocoland la terra dei Golosi

La grande festa del Carnevale del Mediterraneo a Villa Literno

il Carnevale del Mediterraneo di Villa Literno è la più grande e vivace manifestazione carnevalesca della provincia di Caserta con 1500 figuranti, carri allegorici alti fino a 15 metri e cinque grandi giornate di festa nei giorni 11-12-18-19 e 21 Febbraio 2023. Una grande festa dopo due anni di fermo per il Carnevale a Villa Literno, terra di incontro di popoli e culture diverse. A Villa Literno ci saranno circa 1.500 figuranti che daranno vita ad uno spettacolo bellissimo. Tutti volontari, provenienti dai vari “rioni” organizzeranno spettacoli suggestivi, veri e propri musical, che animeranno le sfilati mascherate dei grandi carri allegorici che raggiungeranno più di 15 metri. Si paga l’ingresso di 5 euro, alla zona delle sfilate. Carnevale del Mediterraneo a Villa Literno

Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

La Sagra d’à “Purpetta e’ Pastenaca” a San Valentino Torio – Giornate di grande festa a San Valentino Torio, in provincia di Salerno, dove sabato 11 e domenica 12 febbraio si terrà l’attesissima e tradizionale Sagra d’à “Purpetta e’ Pastenaca nell’ambito della bella festa dell’amore “Saint Valentine in Love”, che si tiene dal 10 al 14 febbraio 2023 in onore del santo patrono San Valentino Prete e Martire. Alla sagra della “Purpetta ‘e Pastenaca“ , potremo provare la famosa polpetta di carote tipica del territorio e sempre molto apprezzata da grandi e bambini. Un’antica tradizione gastronomica locale, che si è trasformata da quasi 40 anni in una bella sagra che si tiene nel fine settimana più vicino alla festa del Santo Patrono del paese e di tutti gli innamorati. Sagra d’a Pulpetta ‘e Pastenaca

Giornate di grande festa a San Valentino Torio, in provincia di Salerno, dove sabato 11 e domenica 12 febbraio si terrà l’attesissima e tradizionale nell’ambito della bella festa dell’amore “Saint Valentine in Love”, che si tiene dal 10 al 14 febbraio 2023 in onore del santo patrono San Valentino Prete e Martire. Alla , potremo provare la famosa polpetta di carote tipica del territorio e sempre molto apprezzata da grandi e bambini. Un’antica tradizione gastronomica locale, che si è trasformata da quasi 40 anni in una bella sagra che si tiene nel fine settimana più vicino alla festa del Santo Patrono del paese e di tutti gli innamorati. Carnevale 2023 a Napoli ad Edenlandia – Tanti eventi nei weekend di febbraio a Edenlandia, sempre con ingresso gratuito, che accompagneranno il pubblico del grande parco cittadino alla grande festa dei giorni 20 e il 21 febbraio 2023 quando Edenlandia sarà aperta tutta la giornata fino a sera. Un carnevale speciale con tante attività gratuite lungo i viali del parco, tra laboratori di carnevale e truccabinbi e poi anche due grandissime e simpaticissime galline ballerine con le loro esibizioni. In particolare nel fine settimana del 11 e 12 febbraio ci sarà un doppio appuntamento gratuito, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 19, con il “ truccabimbi” e i laboratori di carnevale dove i partecipanti creeranno le mascherine e tutte ciò che servirà per le feste di carnevale. In più da non perdere sempre sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023 dalle 10.00 alle 18.00 il Casting comparse, aperto a bambini e bambine con età compresa dagli 8 ai 14 anni per il prossimo film di Gabriele Salvatores. Ricordate anche che chiuderà domenica 12 febbraio 2023 la grande pista di ghiaccio vero di Edenlandia per poter pattinare sul ghiaccio. Carnevale ad Edenlandia

La grande festa del Carnevale Sarnese 2023 – E’ iniziata la bella e colorata festa del Carnevale Sarnese a Sarno, la manifestazione bella e divertente, sempre capace di regalare sorrisi, spensieratezza e leggerezza. A febbraio a Sarno tre sfilate di domenica con i bellissimi carr i e poi la grande parata finale del martedì 21 febbraio con i carri allegorici, con tutta la loro bellezza, creatività e ingegnosità . Quella di Sarno è la prima festa di Carnevale in Campania e si apre Domenica 12 febbraio 2023 – Dalle ore 10:00 i carri allegorici saranno in mostra in Via Prolungamento Matteotti. Nel pomeriggio ogni carro allegorico sfilerà nel proprio quartiere d’appartenenza.Da non perdere. Il Carnevale Sarnese

E’ iniziata la bella e colorata festa del a Sarno, la manifestazione bella e divertente, sempre capace di regalare sorrisi, spensieratezza e leggerezza. A febbraio a i e poi la grande del martedì 21 febbraio con i carri allegorici, con tutta . Quella di Sarno è la prima festa di Carnevale in Campania e si apre Dalle ore 10:00 i carri allegorici saranno in mostra in Via Prolungamento Matteotti. ogni carro allegorico sfilerà nel proprio quartiere d’appartenenza.Da non perdere. La grande festa di Carnevale a Montoro con “’A Mascarata ” Comincia a Montoro, in provincia di Avellino, l’evento che prevede un mese di festeggiamenti del Carnevale in vari luoghi della zona e dell’Irpinia . Per quest’anno 7 belle feste che si terranno, non solo a Montoro organizzate dall’Associazione Culturale “’A Mascarata” che mantiene viva questa bella tradizione, organizzando sempre uno spettacolo entusiasmante pieno di gioia e divertimento tramandato di generazione in generazione. Le sfilate si terranno a Montoro e in vari luoghi dell’Irpinia. In particolare 11 Febbraio 2023 – ore 15.30: Piazza di Pandola (frazione di Montoro) 12 Febbraio 2023 – Mattina: a Baronissi – 12 Febbraio 2023 – Pomeriggio: a Torchiati Festa di Carnevale a Montoro’A Mascarata

” Comincia a Montoro, in provincia di Avellino, l’evento che prevede . Per quest’anno 7 belle feste che si terranno, non solo a Montoro organizzate dall’Associazione Culturale “’A Mascarata” che mantiene viva questa bella tradizione, organizzando sempre uno spettacolo entusiasmante pieno di gioia e divertimento tramandato di generazione in generazione. Le sfilate si terranno a Montoro e in vari luoghi dell’Irpinia. In particolare Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli – dove trovare a Napoli a Febbraio 2023 i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli a Febbraio 2023

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.