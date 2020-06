Cosa fare last minute a Napoli e in Campania nel Weekend dal 26 al 28 giugno 2020

La Casina Vanvitelliana fotografata da © Angelo Re Barone - angelo_re_barone (IG)

Tanti eventi e cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare sempre gratuitamente in un weekend che a Napoli è sempre speciale. Su richiesta di molti lettori abbiamo anche inserito eventi cui si può partecipare spendendo pochi euro.

A Napoli ci sono sempre tante cose da fare, in particolare nel weekend e Napoli da Vivere pubblica, ogni fine settimana, la guida ai 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un “classico” del Weekend cittadino.

Di seguito troverete una guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va dal 26 al 28 giugno 2020 con le proposte più interessanti per fare qualcosa in città in particolare nei weekend. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date. Buon fine settimana a tutti.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Giornate FAI 2020 a Napoli e in Campania: siti straordinari all’aperto

Costo 3-5 euro. Luoghi straordinari aperti a Napoli e in Campania sabato 27 e domenica 28 giugno a pochi euro per le giornate del FAI all’aperto per vedere, in sicurezza, i luoghi più belli. Giornate FAI in Campania

Il Teatro dei Burattini nel Real Bosco di Capodimonte

Da venerdì 19 giugno 2020 a sabato 11 luglio 2020 si terranno sei appuntamenti all’aperto, nella zona del Belvedere del Real Bosco di Capodimonte, di Teatro dei Burattini, Il Teatro dei Burattini

2 grandi Arene Cinematografiche all’aperto nella ex-Base Nato di Bagnoli

Costo 5 euro Dal 26 giugno 2020 l’Arena Modernissima parte con due grandi arene cinematografiche all’aperto nell’area dell’ex base Nato di Bagnoli da 200 posti ognuna. Cinema all’aperto nella ex-Base Nato

Riaprono le Catacombe di San Gennaro e ingresso gratis per i napoletani

Riaprono le catacombe di San Gennaro a Napoli nel weekend 26 al 28 giugno 2020 anche la possibilità di ingresso gratuito per i napoletani. Riaprono le Catacombe di San Gennaro

Corsi di yoga gratuiti sul Lungomare di Napoli

Si terranno ogni sabato fino al 25 luglio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.30, sul Lungomare di Napoli alla Rotonda Diaz dei corsi gratuiti di Yoga a cura della Scuola di Yoga Integrale. Corsi di yoga gratuiti

Spiritus Mundi: mostra gratuita al Maschio Angioino di Napoli

Spiritus Mundi è una mostra gratuita che si terrà dal 2 giugno al 22 luglio 2020 presso la Cappella Palatina del Maschio Angioino di Napoli. Spiritus Mundi

Doppio Sogno: cinema, musica e teatro dal vivo nei giardini di Villa Pignatelli

Costo film 5 euro Nei giardini di Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia ci saranno dieci serate con film d’autore, concerti, incontri e azioni performative dal 25 giugno al 6 luglio per dieci serate Doppio Sogno

Mostra d’Oltremare: il parco apre tutti i giorni a 1 euro e tanti eventi per l’estate

Costo 1 euro Dal 27 giugno al 20 settembre 2020 “Estate in Mostra” apre il grande parco della Mostra tutti i giorni fino alle 23 a 1 euro e tutti i venerdì, sabato e domenica alle ore 22:00, gli straordinari spettacoli di luci della Fontana Esedra. Sempre in tutti i weekend anche il mercatino del piccolo antiquariato, collezionismo, artigianato e modernariato. Mostra d’Oltremare il parco a 1 euro.

Drive-in gratuito sulla terrazza parcheggio del centro La Birreria a Napoli per tutto luglio

Un Drive-in gratuito per tutto luglio con ben 27 serate che si terranno sulla terrazza parcheggio del centro commerciale La Birreria di Miano a Napoli. Drive-in gratuito

Riapre la spiaggia libera della Gaiola a Napoli

Dal 1 luglio aprirà una delle spiagge libere più belle di Napoli, quella della Gaiola, che si trova all’interno dell’area marina protetta Riapre la spiaggia libera della Gaiola

Laboratorio gratuito di disegno nel Real Bosco di Capodimonte

venerdì 26 giugno ore 15.00/18.00 ci sarà il laboratorio gratuito di disegno a cura dell’artista francese Caroline Peyron che si terrà all’aperto nel Real Bosco di Capodimonte sul disegno come strumento per insegnare a guardare le opere nei musei. Laboratorio gratuito di disegno

Madre Factory 2020: attività gratuite al Madre tra arte ed ecologia per tutta l’estate

Tante iniziative gratuite dal 17 giugno al 13 settembre 2020 con Madre Factory 2020 un grande programma di inclusione per adulti e bambini attraverso l’arte. Madre Factory 2020

Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli, ha riaperto al pubblico

Ingresso gratis giostre a pagamento Ha riaperto il 2 giugno Edenlandia, il grande e storico parco divertimenti all’aperto di Napoli con tutte le misure di sicurezza previste. Edenlandia ha riaperto al pubblico

Riaprono gratis i giardini di Villa Pignatelli e il Parco e Tomba di Virgilio

Anche i giardini di Villa Pignatelli, e non il Museo che resterà ancora chiuso, e poi lo splendido Parco della Tomba di Virgilio a Piedigrotta apriranno gratuitamente, Riaprono gratis i giardini

Riaprono al Vomero i giardini del Museo di San Martino e della Villa Floridiana

Continua la riapertura dei grandi musei e parchi cittadini. Hanno riaperto al Vomero i giardini del Museo di San Martino e della Villa Floridiana. Riaprono al Vomero i giardini dei Musei

Il Giardino Romantico del Palazzo Reale di Napoli riapre al pubblico

Anche Palazzo Reale comincia a riaprire e lo fa con il suo angolo più verde, il cortile d’onore ed il giardino romantico di Palazzo Reale. Palazzo Reale di Napoli riapre al pubblico

Riapre di nuovo al pubblico il Real Bosco di Capodimonte

Aperto e poi richiuso di nuovo il 30 maggio riapre di nuovo al pubblico il grande parco cittadino del Real Bosco di Capodimonte con più sorveglianza. Riapre il Real Bosco di Capodimonte

Riapre al pubblico il grande parco della Mostra d’Oltremare di Napoli

Ha riaperto al pubblico il parco della Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta a Napoli, con l’obbligo di osservare le norme in vigore per l’emergenza. Riapre il parco della Mostra d’Oltremare

Aperto a Napoli il Pontile di Bagnoli e prolunga l’orario di apertura dei parchi pubblici

Riapre la bella passeggiata panoramica di quasi un chilometro in mezzo al mare di Bagnoli e vengono anche prolungati gli orari di accesso dei parchi pubblici. Riapre a Napoli il Pontile di Bagnoli.

Palazzo Zevallos Stigliano riapre e cambierà sede

Costo 5 euro Gratis Clienti del Banco Napoli e Intesa Sanpaolo; Palazzo Zevallos riaprirà al pubblico il 2 giugno e poi entro il 2021 tutte le opere saranno trasferite a Palazzo Piacentini, il vicino palazzo del Banco di Napoli. Palazzo Zevallos Stigliano riapre

Riaprono i Parchi Comunali a Napoli: le limitazioni e l’elenco

Parchi pubblici comunali aperti in mattinata ma con mascherine obbligatorie e osservando tutte le misure di distanziamento e di sicurezza sociale attuate finora Riaprono i Parchi Comunali

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS IN CAMPANIA

Concerto gratuito di James Senese e tanti altri nel weekend al Riverberi Jazz

Concerto gratuito di James Senese ad Apice Nuova e altri nel weekend per il decennale di Riverberi uno tra i primi festival jazz in Italia a ripartire. Concerto gratuito di Senese e altri

Tre giorni di eventi gratuiti e visite a Villa delle Ginestre per ricordare Giacomo Leopardi

A Villa delle Ginestre a Torre del Greco, luogo che ospitò e ispirò Giacomo Leopardi per “La ginestra”, da sabato 27 a lunedì 29 giugno ci sarà una tre giorni speciale e gratuita con concerti, visite guidate e atelier. Tre giorni di eventi gratuiti e visite a Villa delle Ginestre

Ischia Film Festival Live a Ischia e online

Dal 27 giugno al 4 luglio 2020 si terrà sull’isola verde l’Ischia Film Festival Live con collegamenti online con molti autori e oltre 70 film in competizione. Ischia Film Festival

Riapre nei weekend la Casina Vanvitelliana del Fusaro

Costo 3 euro La splendida palazzina borbonica per la caccia sul lago del Fusaro riapre nei fine settimana fino a fine luglio e ci sarà anche una mostra di pittura. Riapre nei weekend la Casina Vanvitelliana

Riaprono gratuitamente Villa Campolieto e Villa delle Ginestre

La Fondazione Ente Ville Vesuviane riapre gratuitamente per tutto giugno Villa Campolieto ad Ercolano e Villa delle Ginestre a Torre del Greco Villa Campolieto e Villa delle Ginestre

Il Teatro romano di Benevento ha riaperto al pubblico con ingresso gratis

Dal 2 giugno 2020 è stato aperto al pubblico anche il Teatro romano di Benevento e sarà visitabile dal lunedì alla domenica con biglietto gratuito. Il Teatro romano di Benevento ha riaperto

Riapre la Reggia di Carditello con tante iniziative

Tanti eventi e poi varie aperture per il Real Sito di Carditello con visite gratuite, e tanto altro sempre su prenotazione. Riapre la Reggia di Carditello

Riaperto l’Anfiteatro Campano a Santa Maria Capua Vetere

Ha riaperto al pubblico, in sicurezza, il maestoso Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere che è il più grande in Italia dopo il Colosseo. Riaperto l’Anfiteatro Campano

Da vedere La Sibilla Cumana: una nuova opera di Jorit nel centro storico di Bacoli

Una straordinaria nuova opera dello street artist Jorit che riporta sui muri di Bacoli la grande storia di questi luoghi con la Sibilla Cumana La Sibilla Cumana: una nuova opera di Jorit