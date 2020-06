Riaprono le Catacombe di San Gennaro e ingresso gratis per i napoletani

Riaprono le catacombe di San Gennaro a Napoli nel prossimo weekend e ci sarà anche la possibilità di ingresso gratuito per i napoletani

Ripartiranno sabato 27 giugno 2020 le straordinarie Catacombe di San Gennaro a Napoli, il sito monumentale che si trova tra il Rione Sanità e Capodimonte con ingresso vicino alla grande Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio in via Capodimonte 13.

Per l’occasione, in un’intervista al quotidiano Repubblica, è stato annunciato per il weekend 27/28 giugno l’ingresso gratuito per i cittadini di Napoli ma anche altre novità.

Le Catacombe di Napoli sono gestite da 10 anni dai ragazzi della cooperativa La Paranza, guidata da padre Antonio Loffredo, parroco della Basilica di Santa Maria alla Sanità e direttore del sito archeologico.

Una bella gestione, che ha aiutato molto il quartiere Sanità facendo scoprire tutte le meraviglie che ci sono e che è riuscita a far passare, in meno di dieci anni, le visite annuali da una media di 6.000 ai 160.000 del 2019 tra i quali moltissimi stranieri.

In attesa delle altre novità, che vi riporteremo appena note, vi ricordiamo che grazie al lavoro dei 39 ragazzi della Cooperativa La Paranza è anche possibile conoscere e visitare le altre bellezze del quartiere Sanità come la splendida Basilica di Santa Maria della Sanità e le Catacombe di San Gaudioso o il circuito che prevede un “tour” domenicale tra i tanti luoghi splendidi del Rione Sanità che si chiama il Percorso del Miglio Sacro.

Riaprono le Catacombe di San Gennaro, informazioni: