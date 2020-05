Riapre al pubblico il grande parco della Mostra d’Oltremare di Napoli

Ha riaperto al pubblico il parco della Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta a Napoli, naturalmente con l’obbligo di osservare le norme in vigore per l’emergenza. Possibile anche la corsa a piedi e passeggiare in bicicletta ma con indicazioni specifiche

Mercoledì 27 maggio 2020 ha riaperto al pubblico, dopo quasi 3 mesi di chiusura, il grande parco della Mostra d’Oltremare di Napoli. L’ingresso sarà solo quello di Viale Marconi, vicino alla RAI, e ci sarà un’orario di apertura che andrà dalle 7 del mattino fino al tramonto.

Parco della Mostra d’Oltremare di Napoli: Quali attività si possono svolgere?

Naturalmente anche in questo parco ci saranno delle norme da rispettare e cioè che si accederà solo con la mascherina, si potrà passeggiare mantenendo la distanza di almeno un metro ed evitare assembramenti.

Saranno vietati tutti i giochi che comprendono più persone o di squadra come calcio, pallavolo, rugby, basket e sarà vietato mangiare e fare i pic-nic.

Per coloro che vogliono correre nel parco ci sarà sempre l’obbligo di mascherina all’ingresso e poi dovranno procedere camminando in prossimità dei varchi e mantendo in corsa il distanziamento di almeno 2 metri, rallentando o fermandosi in presenza di più persone.

Obblighi anche per chi vorrà passeggiare in bicicletta, con mascherina all’ingresso e poi non fare corse ma mantenere solo andatura da passeggio e rispettare il distanziamento di 2 metri.

