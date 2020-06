Ischia Film Festival Live dal 27 giugno al 4 luglio 2020 a Ischia e online

Tra fine giugno e inizio luglio si terrà sull’isola verde l’Ischia Film Festival Live con un live finale che vuol dire “vivo” così come rinascita per l’edizione di quest’anno che rilancia i grandi festival internazionali e poi anche perché ci saranno collegamenti online con molti degli autori che hanno deciso di partecipare con oltre 70 film in competizione.

Edizione speciale quest’anno dal 27 giugno al 4 luglio 2020 per l’Ischia Film Festival, l’unico concorso internazionale che viene dedicato alle location cinematografiche e che premia le quelle opere che hanno valorizzato location italiane ed internazionali sottolineandone i paesaggi e l’identità culturale.

Per questa sua diciottesima edizione l’Ischia Film Festival, che vede la direzione artistica di Michelangelo Messina, diventa Ischia Film Festival Live con un’edizione particolare che aggiunge nel titolo un live finale dal significato doppio.

Un Live che vuol dire “vivo”, così come l’edizione di quest’anno che si farà, seppur in forma ridotta di spazi e poi “Live” perché ci saranno collegamenti online con molti degli autori che hanno deciso di partecipare con le loro opere al concorso di quest’anno (oltre 70 film in competizione).

Tutte le opere in concorso saranno visibili sul portale dell’evento ischiafilmfestivalonline.it ma non mancheranno le presenze dal vivo.

I nomi degli ospiti, le modalità e il resto del programma si conosceranno nella conferenza stampa ufficiale prevista per il 15 giugno, che è anche la data ufficiale della riapertura dei cinema in Italia.

La bella iniziativa dell’Ischia Film Festival a marzo 2020

In piena emergenza ricordiamo la bella iniziativa dell’Ischia Film Festival che, tra i primi in Italia, a inizio Marzo 2020 assieme agli autori, ha messo a disposizione gratuitamente e online tantissimi film che hanno partecipato alla manifestazione. Prevista inizialmente per due settimane l’iniziativa è durata per molti mesi.

L’iniziativa chiamata “Il cinema a casa tua”, cui Napoli da Vivere ha dedicato un post esclusivo, in 2 mesi ha registrato oltre 110.000 persone interessate all’iniziativa, i film delle passate edizioni.

Maggiori informazioni – Ischia film Festival