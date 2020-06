Drive-in gratuito sulla terrazza parcheggio del centro commerciale La Birreria a Napoli per tutto luglio

Un Drive-in gratuito con ben 27 serate che si terranno sulla terrazza parcheggio del centro commerciale La Birreria di Miano a Napoli.

Per tutto il mese di luglio 2020, dal 1° luglio e per 27 sere di seguito, con solo il lunedì di riposo, si terrà un simpatico e gratuito Drive-in sulla terrazza parcheggio del centro commerciale La Birreria di Miano a Napoli.

Tutta la bellezza del cinema in macchina e al sicuro per 100 posti auto tutte le sere con spettacoli che iniziano alle 20,45. I posti auto disponibili destinati al Drive-in sono 100 e sono ridotti rispetto alla capienza per rispettare la distanza di un metro tra una vettura e l’altra.

Per 27 sere di seguito oltre a vedere gratis il film sulla terrazza parcheggio si potranno anche consumare bibite e cibo che verranno consegnati presso l’auto prenotando ai numeri di telefono indicati lungo il percorso oppure scendere in galleria de La Birreria alla fine del film.

Partecipare al Drive-in è semplice ed è gratuito mostrano lo scontrino di un acquisto recente. Si deve accede all’ultimo livello del multipiano, sulla terrazza parcheggio del centro commerciale La Birreria, ritirando all’ingresso il ticket del parcheggio. Durante la pausa tra il primo e il secondo tempo bisognerà mostrare alla hostess lo scontrino di un recente acquisto o si dovrà pagare il parcheggio per chi non lo ha. Lo scontrino verrà convertito in ticket per consentire l’uscita dal parcheggio in maniera gratuita.

Valgono gli scontrini (non c’è minimo di spesa) raccolti nei negozi della galleria commerciale de La Birreria (tranne punti ristoro) a partire dal 29 giugno. Verranno validati tra il primo e il secondo tempo per evitare file all’ingresso.

I film previsti al Drive-in della Birreria

Il nuovo Drive-in inizia il 1° luglio 2020 con il film di Steven Spielberg “Il Grande gigante gentile” che sarà proiettato sulla terrazza parcheggio del centro commerciale La Birreria e poi ci saranno anche film di Totò, Salemme, Alessandro Siani, Avengers e X-Men.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 20,45 e ci saranno anche film di autori napoletani più amati come Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, con tante serate dedicate al grande Totò (al quale è intitolato anche uno degli ingressi del centro), con i suoi film più belli (Miseria e nobiltà, Totò Peppino e la Malafemmina, La banda degli onesti), da rivedere finalmente sul grande schermo. E, poi, anche i film fantasy e di avventura per accontentare grandi e piccini: Avengers, X-Men, Superhero.

Tutti film che si potranno guardare comodamente in auto sulla terrazza del grande centro commerciale per 100 posti auto tutte le sere, posti ridotti rispetto alla capienza per rispettare la distanza di un metro tra una vettura e l’altra. Il Drive-in costerà il parcheggio per chi non si sarà premunito per tempo dello scontrino.

Drive-in sulla terrazza parcheggio del centro commerciale La Birreria di Miano a Napoli.