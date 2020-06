Il Teatro dei Burattini nel Real Bosco di Capodimonte

Le storie classiche delle guarattelle, i burattini della tradizione popolare napoletana, all’aperto nel Real Bosco di Capodimonte per un pubblico di tutte le età con spettacoli in sicurezza cui si potrà accedere tramite prenotazione.

Da venerdì 19 giugno 2020 a sabato 11 luglio 2020 si terranno sei appuntamenti all’aperto, nella zona dell’area dei lecci, adiacente al Belvedere del Real Bosco di Capodimonte, di rappresentazioni del Teatro dei Burattini e della tradizione delle Guarattelle interpretato da Bruno Leone e Irene Vecchia

Le storie classiche delle guarattelle, i burattini della tradizione popolare napoletana, allieteranno il pubblico di tutte le età con spettacoli che si terranno all’aperto e cui si potrà accedere tramite prenotazione.

Gli spettacoli sono a cura di Bruno Leone e Irene Vecchia, maestri della Casa Guarattelle che porteranno loro piccolo grande teatro nei giardini del Real Bosco di Capodimonte.

Il Teatro dei Burattini: calendario degli appuntamenti

Gli spettacoli si terranno nelle seguenti date e si potrà accedere all’area solo su prenotazione obbligatoria e gli spettacoli saranno replicati all’inizio di ogni ora.

venerdì 19 giugno 00-18.00

sabato 20 giugno 30-12.30

venerdì 26 giugno 00-18.00

sabato 27 giugno 30-12.30

sabato 4 luglio 30-12.30

sabato 11 luglio 30-12.00

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria su info@amicidicapodimonte.org In applicazione alle norme di emergenza in vigore nella mail di richiesta di prenotazione bisogna precisare: nome e cognome del singolo partecipante, un numero di telefono, turno di spettacolo richiesto. Nell’atto della prenotazione, ci si impegna a non prendere parte all’iniziativa in caso di febbre superiore ai 37.5°.

Spettacoli promossi da Amici di Capodimonte onlus in collaborazione con le Associazioni Musicapodimonte e Casa Guarattelle con il supporto di Euphorbia srl – Gli incontri si svolgeranno nell’area dei lecci, adiacente al Belvedere del Real Bosco di Capodimonte

Maggiori informazioni – Amici di Capodimonte Onlus