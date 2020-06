Laboratorio gratuito di disegno nel Real Bosco di Capodimonte

Riprende il laboratorio gratuito di disegno a cura dell’artista francese Caroline Peyron che si terrà all’aperto nel Real Bosco di Capodimonte sul disegno come strumento per insegnare a guardare le opere nei musei.

Riprendono gli appuntamenti, stavolta all’aria aperta, nel Real Bosco di Capodimonte per il Laboratorio di disegno gratuito a cura di Caroline Peyron, artista francese che da molti anni lavora sul disegno, come strumento per insegnare a guardare le opere nei musei.

Il corso era stato interrotto per la recente emergenza ma ci saranno ancora tre incontri pensati per concludere in sicurezza il laboratorio di disegno gratuito e promosso da Amici di Capodimonte onlus che è giunto quest’anno alla sua X edizione.

Gli incontri si rivolgono ad un pubblico vasto ed eterogeneo, senza limiti d’età, dedicato a persone che sanno disegnare ed a chi non si è mai cimentato con il disegno. Gli incontri si prefiggono non tanto insegnare a disegnare quanto insegnare a guardare, a comprendere, attraverso il disegno.

Le prossime date del 2020 sono le seguenti:

sabato 20 giugno ore 10.00/17.00

mercoledì 24 giugno ore 15.00/18.00

venerdì 26 giugno ore 15.00/18.00

Materiale occorrente ai partecipanti

Fogli sciolti (no quaderno) delle seguenti dimensioni: 15×15; 30×30; 45×45; 60×60 su supporto rigido.

Ciascuno può portare con sé ciò che vuole, purché sia facile da trasportare.

Si consigliano una matita 8B, acquerelli con pennelli ad acqua.

Per partecipare c’è l’obbligo di prenotazione a: info@amicidicapodimonte.org

Gli incontri verranno realizzati nel rispetto della normativa in vigore, all’aperto e con un numero massimo di 30 partecipanti, con obbligo dell’uso della mascherina e distanza durante le attività di 1 metro con gli altri.

Le attività si svolgeranno nell’area del Giardino dei Principi e i bambini con meno di 12 anni dovranno essere accompagnati.

Maggiori informazioni – Museo e Real Bosco di Capodimonte