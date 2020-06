Doppio Sogno: spettacoli serali di cinema, musica e teatro a Villa Pignatelli | Programma

Parte da giovedì 25 giugno la rassegna Doppio Sogno che presenta film, spettacoli e concerti live di sera nei giardini di Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia

Noto il programma completo della rassegna “Doppio Sogno”, che si terrà a cura della Galleria Toledo dal 25 giugno al 6 luglio 2020 per dieci serate negli splendidi giardini di Villa Pignatelli a Napoli.

Un fitto programma di eventi, a prezzi popolari, per questa ventesima edizione che si chiamerà “Doppio Sogno – Remote Control, oltre la delimitazione” e riprende i temi del confinamento, della costrizione coatta e della sofferenza del cambiamento.

Da non perdere i concerti live delle Ebbanesis il duo femminile, formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa che aprirà la rassegna il 25 giugno e l’atteso Ernico Pieranunzi, piano solo, che si terrà in anteprima nazionale lunedì 6 luglio. I prezzi di questi concerti live sono di 20 euro a persona a serata.

Per la rassegna è prevista l’applicazione delle normative in vigore per l’emergenza con rilevazione della temperatura, obbligo di indossare la mascherina, rispettare le dovute distanze di sicurezza, ecc

Gli eventi tra film, spettacoli e concerti live hanno prezzi diversi: AZIONI! + cinema: posto unico 5 euro, concerto EBBANESIS’: 20 euro su Azzurro Service, concerto PAESE MIO BELLO: 15 euro su Azzurro Service, concerto ENRICO PIERANUNZI: 20 euro su GO2.

giovedì 25 giugno ore 21.00 – Ebbanesis’ in concerto a Villa Pignatelli con Viviana Cangiano e Serena Pisa

venerdì 26 giugno ore 20.30 – AZIONI! da “Il sangue di Antigone” di José Bergamin con con Alessandra D’Elia e Stefano Jotti film “L’Angelo Sterminatore” – Luis Buñuel, 1962, Messico (89 min)

sabato 27 giugno ore 20.30 – AZIONI! da “Fossa d’isolamento” di Henry Lionel Lawrence con Luciano Dell’Aglio e Stefano Jotti – film “Hallucination (The Damned)” – Joseph Losey 1963 UK (96 min)

lunedì 29 giugno 20.30 – AZIONI! da “Picnic sul ciglio della strada” di Arkadij e Boris Strugackij con Antonio Marfella e Stefano Jotti film “Stalker” – Tarkovskij, 1979 URSS (161 min)

martedì 30 giugno ore 20.30 – AZIONI! da “Gli invasati” di Jack Finney con Luciano Dell’Aglio e Stefano Jotti film “Terrore dallo spazio profondo” – Philip Kaufman 1978, USA (115 min)

mercoledì 1 luglio ore 20.30 – AZIONI! da “Dracula” di Bram Stoker con Alessandra D’Elia e Stefano Jotti film “Nosferatu” – Werner Herzog, 1979, Germania/Francia (107 min)

giovedì 2 luglio ore 21.00 – PAESE MIO BELLO concerto a quattro voci e due chitarre con Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo, Patrizia Spinosi, Michele Boné, Paolo Propoli

venerdì 3 luglio ore 20.30 – AZIONI! da “Satyricon” di Petronio con Alessandra D’Elia e Stefano Jotti – film “La Grande Abbuffata” – Marco Ferreri, 1973, Francia/Italia (132 min)

sabato 4 luglio ore 20.30 – Introduce Patrizia Fusella corto “Film” – Buster Keaton, regia Alan Schneider/script Samuel Beckett 1964, USA (22 min) corto “Koyaanisqatsi: Life Out of Balance” – da trilogia di Godfrey Reggio, 1982 USA (83 min)

lunedì 6 luglio ore 21.00 – Enrico Pieranunzi “Movie Music” piano solo – in collaborazione con SYNTH Jazzin’zone

Gli eventi si terranno nei giardini di Villa Pignatelli Riviera di Chiaia, 200 – Napoli. Maggiori informazioni e contatti – Teatro Galleria Toledo Napoli – Materiali Contemporanei via Concezione a Montecalvario 34 – 80134 Napoli [+39] 081425037 / [+39] 081425824