Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli, ha riaperto al pubblico

Ha riaperto il 2 giugno Edenlandia, il grande e storico parco divertimenti all’aperto di Napoli con tutte le misure di sicurezza previste tra cui termoscanner, mascherina obbligatoria, distanziamento e impianti sanificati

Ha riaperto dal 2 giugno Edenlandia, il grande e storico parco dei divertimenti di Napoli con nuovi orari che sono dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 22, mentre nei weekend di sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 24, senza giorno di chiusura.

Edenlandia ha riaperto i suoi cancelli con l’ingresso gratuito al grande parco e con le giostre a pagamento da 1 a 5 euro per ogni giro con utilizzo della “Edencard”, che si richiede online gratuitamente e su cui è possibile caricare l’importo desiderato, a partire da 5€ o multipli di 5. La card può essere caricata anche online per evitare file alle casse.

Nel grande parco all’aria aperta saranno applicate le norme di sicurezza in vigore dai termoscanner all’ingresso alla sanificazione delle zone comuni, ai percorsi delimitati e alla distanza di sicurezza da rispettare con l’aiuto di una segnaletica orizzontale. Ci sarà una capienza più limitata e sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

Le giostre, dopo tre mesi di chiusura, sono le stesse e pian piano si riprenderà anche con i lavori per la riapertura di altre giostre storiche e di nuove attrazioni.

Per quelle “storiche” al momento si potrà così risalire sul famoso Trenino, o fare un giro su uno dei 10 elefantini Jambo che si ispirano a quelli famosi dei film americani, i Dumbo di Walt Disney.

Si potrà anche salire sulla giostra con i colorati cavalli e la diligenza di Carosello. Queste sono solo alcune delle storiche giostre di Edenlandia su cui potremo salire e che si uniscono a tutte quelle nuove già disponibili.

Edenlandia il primo parco a tema in Italia nel 1965

Edenlandia è il grande e storico parco dei divertimenti di Napoli e, quando fu costruita nel 1965 era il primo parco a tema in Italia e uno tra i primi in Europa.

Da sempre all’avanguardia in Italia Edenlandia è entrata in crisi qualche anno fa ma ha da poco riaperto con una nuova società che sta rilanciando la gestione del grande parco dei divertimenti di Napoli. Per conoscere la storia di Edenlandia e vedere le foto d’epoca vedi il nostro post dedicato