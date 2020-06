Concerto gratuito di James Senese e Napoli Centrale al Riverberi Jazz 2020

Concerto gratuito di James Senese per il decennale di Riverberi uno tra i primi festival in Italia a ripartire e primo festival del jazz in questo periodo in Campania

E’ il primo festival del jazz a ripartire in Campania il Riverberi Jazz 2020, quest’anno alla sua decima edizione, una bella rassegna che ha come direttore artistico il trombettista beneventano Luca Aquino. Durante la rassegna uno tra i grandi concerti più attesi è quello di James Senese che si terrà a Apice Nuova mercoledì 24 giugno.

Anche quest’anno tutti concerti saranno gratuiti con sei belle serate all’aperto, dal 19 al 28 giugno 2020 ma con prenotazione obbligatoria in osservanza delle norme di sicurezza in vigore. I sei concerti, si terranno tutti in paesi del Beneventano e tre di questi si sono tenuti già con successo e con buona partecipazione di pubblico.

I concerti del Riverberi Music Festival

Infatti venerdì 19 giugno si è tenuto a S. Nicola Manfredi l’evento inaugurale con la bravissima Joyce Elaine Yuille, sofisticata vocalist newyorkese, accompagnata del gruppo di NewYork degli “Hammond Groovers” e poi Sabato 20 a San Leucio del Sannio c’è stato il concerto dei Three One con Lorenzo Tucci (batteria), Max Ionata (sassofono) e Dario Deidda (basso), vere star del jazz italiano. Spostato per pioggia in una chiesa domenica 21 il concerto di Omar Sosa, grande pianista cubano che si è esibito a Sant’Angelo a Cupolo.

Il concerto di James Senese e Napoli Centrale e gli altri del prossimo weekend

Da non perdere il concerto gratuito del sassofonista napoletano James Senese, con la band “Napoli Centrale” che sarà mercoledì 24 giugno 2020 alle 21,30 in piazza della Ricostruzione ad Apice Nuova.

Jazz al femminile per gli altri due appuntamenti della rassegna che si terranno sabato 27 e domenica 28 giugno 2020. Il primo sarà con la cantautrice pugliese di grande talento Serena Brancale in un concerto voce, pianoforte e percussioni che si terrà sabato 27 nella villa Comunale di San Nazzaro.

Riverberi 2020–Appia in jazz chiuderà domenica 28 giugno 2020 a San Martino Sannita con il sestetto di Kelly Joyce, grande voce francese di origine del Senegal.

Come si prenota l’ingresso ai luoghi del Riverberi festival

Gli ingressi al Riverberi Jazz saranno, come sempre, gratuiti ma a numero chiuso, con posti ridotti e con l’obbligo di prenotazione, ai sensi dell’allegato 9 del Dpcm 17 maggio 2020 che disciplina le misure da adottare per gli spettacoli dal vivo.

Il servizio di prenotazioni obbligatorie cambierà per ogni concerto e sarà gestito dai Comuni ospitanti in maniera autonoma, concerto per concerto.

DI seguito le indicazioni di massima per le richieste di prenotazione obbligatoria per i prossimi eventi ma vi invitiamo a vedere il sito ufficiale:

COMUNE DI APICE (concerto di JAMES SENESE): è possibile effettuare la prenotazione solo presso l’ufficio di Polizia municipale, piano terra – piazza della Ricostruzione, Apice.. Per informazioni è possibile chiamare allo 0824-921711; è previsto inoltre un link sul sito del Comune di Apice per tutte le informazioni necessarie.

COMUNE DI SAN NAZZARO (concerto di SERENA BRANCALE): è possibile effettuare la prenotazione solo presso gli uffici comunali. Per informazioni, è possibile scrivere una mail all’indirizzo riverberi@comune.sannazzaro.bn.it

COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA (concerto di KELLY JOYCE): è possibile effettuare la prenotazione solo presso gli uffici comunali. Per ricevere informazioni scrivere una mail a riverberisanmartinosannita2020@gmail.com oppure telefonare al numero 0824-49171.

Tutte le informazioni sul sito dell’Organizzazione di Riverberi Jazz