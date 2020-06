Spiritus Mundi: una mostra gratuita nella Cappella Palatina del Maschio Angioino di Napoli

Ripartono le mostre a Napoli dopo le tante aperture di giardini, parchi e musei. Da non perdere Spiritus Mundi una mostra gratuita presso la Cappella Palatina del Maschio Angioino di Napoli

Spiritus Mundi è una mostra gratuita che si terrà dal 2 giugno al 22 luglio 2020 presso la Cappella Palatina del Maschio Angioino di Napoli.

Una delle prime mostre in città dopo la chiusura forzata che porta con se una forte voglia di ripresa. Spiritus Mundi è una doppia personale di Hermann Josef Runggaldier e Mario Ciaramella che si potrà visitare gratuitamente al Maschio Angioino dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 17, seguendo le indicazioni della vigente normativa in sicurezza con mascherine e distanziamento.

Ben 50 sculture di varie dimensioni ci accoglieranno nella Cappella Palatina del Maschio Angioino, opere di due artisti Hermann Josef Runggaldier e Mario Ciaramella, che hanno scelto di vivere e lavorare nei propri paesi d’origine Ortisei e Luzzano.

Paesi molto piccoli che si trovano in due zone d’Italia molto diverse, in Val Gardena e in Valle Caudina, due valli, una a nord e l’altra al sud d’Italia, circondate da alte montagne, corsi d’acqua e da una rigogliosa vegetazione.

Luoghi che senza dubbio hanno influenzato le sculture di Runggaldier e Ciaramella che hanno sviluppato un linguaggio grafico e plastico più immediato e universale, “essenziale e sintetico nel comporre la figura e tendente all’astratto nel differenziare le superfici, al fine di imitare i modi in cui la natura incide e modella le forme del paesaggio.”

La mostra è a cura di Marco Izzolino e Carla Travierso, prodotta e ideata da Andrea Aragosa per Black Tarantella e promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli

Spiritus Mundi rimarrà al Maschio Angioino, nella Cappella Palatina, dal 2 giugno al 22 luglio 2020 e sarà visibile gratuitamente dal lunedì al sabato, ore 10-17. Sarà possibile prenotare quotidianamente le visite attraverso il sistema di prenotazione online Si.ri.p.Arte.

Per info e contatti: Spiritus Mundi