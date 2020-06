Il Teatro romano di Benevento ha riaperto al pubblico con ingresso gratis

Il grande Teatro Romano, un teatro bellissimo che aveva una cavea che misurava quasi 100 metri

Dal 2 giugno 2020 è stato aperto al pubblico anche il Teatro romano di Benevento e sarà visitabile dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00 e, in questa prima fase con biglietto gratuito.

Un grande sito archeologico che sarà di nuovo accessibile al pubblico grazie all’accordo di valorizzazione stipulato tra vari enti locali di Benevento (Provincia, Comune, Curia e Soprintendenza Archeologia) che ha reso possibile vari interventi per la riapertura.

Naturalmente sarà rivolta la massima attenzione alla sicurezza dei visitatori e del personale, applicando tutte le misure previste dalla normativa come distanza fisica, obbligo di mascherina, dispenser per disinfettante e percorsi anti-assembramenti.

Il grande Teatro romano di Benevento

Il Teatro romano di Benevento fu realizzato tra la fine del I e gli inizi del II sec. d.C., e si trova nella zona occidentale della città antica, nei pressi del cardo massino. Nelle vicinanze, dove c’è il ponte Leproso, si trova anche un altro edificio per spettacoli, l’anfiteatro. Il Teatro romano è un grande edificio con una cavea che misura arriva quasi a 100 metri ed aveva le gradinate tutte rivestite in marmo, così come le zone riservate all’orchestra.

Le arcate della cavea hanno ancora dei busti maschili nell’ordine inferiore e probabilmente maschere negli ordini superiori: alcune di queste maschere sono state reimpiegate in edifici del centro storico della città. La struttura e le decorazioni del grande teatro dovevano essere sontuose perché durante gli scavi sono state recuperate molte sculture, colonne ed elementi architettonici in marmo pregiato.

Il teatro è uno dei monumenti più visitati della città e durante l’estate ospita importanti rassegne liriche e teatrali.

Maggiori informazioni: Teatro romano di Benevento