Corsi di Yoga gratuiti sul Lungomare di Napoli

Ogni sabato fino al 25 luglio alla Rotonda Diaz ci saranno dei corsi gratuiti di Yoga a cura della Scuola di Yoga Integrale con vista sul panorama più bello del mondo

Si terranno ogni sabato fino al 25 luglio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.30, sul Lungomare di Napoli alla Rotonda Diaz dei corsi gratuiti di Yoga a cura della Scuola di Yoga Integrale.

I corsi sono partiti in occasione dell’International Day of Yoga dell’O.N.U. il giorno 21 giugno e si terranno anche sabato 27 giugno, sempre dalle 9,30 e proseguiranno ogni sabato fino al 25 luglio.

Un’occasione da non perdere per praticare Yoga Integrale gratis alla Rotonda Diaz, fronte mare con vista sul panorama più bello del mondo, grazie al Progetto di Yoga Sociale della Scuola di Yoga Integrale che ha ricevuto il Patrocinio Morale del Comune di Napoli in collaborazione con l’ Assessorato allo Sport.

I partecipanti dovranno possibilmente indossare abiti comodi bianchi o di colori chiari e portare un proprio tappetino per la pratica yoga: le lezioni si terranno seguendo le normative sanitarie vigenti e assicurando le distanze già necessarie per la pratica.

I corsi saranno tenuti dal Maestro Gino Sansone, fondatore dal 1986 della Scuola di Yoga Integrale-Shri Vaishnava Ashrama, coadiuvato dagli Insegnanti diplomati della Scuola.

Le date dell’iniziativa Yoga sul Lungomare

Sabato 27 giugno 2020 ore 9.30 alle ore 11.30

Sabato 04 luglio 2020 ore 9.30 alle ore 11.30

Sabato 11 luglio 2020 ore 9.30 alle ore 11.30

Sabato 18 luglio 2020 ore 9.30 alle ore 11.30

Sabato 25 luglio 2020 ore 9.30 alle ore 11.30

Per parteciapre informazioni e Prenotazione alla Scuola di Yoga Integrale via A. Scarlatti 209g, Napoli – tel.3407830920 –

