Madre Factory 2020: attività gratuite tra arte ed ecologia per tutta l’estate

Un grande progetto per l’estate che coinvolgerà adulti e bambini tra arte, ecologia, solidarietà, e inclusione nel grande Museo d’arte contemporanea della Regione Campania

Tante iniziative gratuite dal 17 giugno al 13 settembre 2020 con Madre Factory 2020 un grande programma di inclusione attraverso l’arte ideato da Laura Valente e dedicato a adulti e bambini. Laboratori e workshop e tante iniziative gratuite per questa seconda edizione di Madre Factory, dedicate a Gianni Rodari e all’insegnamento della sua Grammatica della Fantasia, in occasione del centenario della sua nascita.

Madre Factory 2020 si svolgerà tra il 17 giugno e il 13 settembre nel Museo Madre tra Piazza Madre e i cortili grande e piccolo e prevede l’entrata gratuita previo iscrizione all’iniziativa.

Per partecipare alle attività previste sarà possibile prenotarsi e richiedere informazioni al numero +39 0812395653 e/o alla mail madrefactory2020@madrenapoli.it

I tanti laboratori previsti per Madre Factory 2020

I vari laboratori sono realizzati in collaborazione con “Le Nuvole”, e i workshop per bambini, dai 5 ai 12 anni, saranno organizzati in cicli settimanali, dal mercoledì al sabato, con due turni, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. La domenica sarà possibile iscriversi per la singola giornata. Le attività saranno coadiuvate dalla Cooperativa “Il Tulipano” per il supporto ai bambini con bisogni speciali, previa prenotazione.

Sono previsti 65 giorni di attività, 15 tipologie di workshop, 455 ore di inclusione, 20 operatori didattici coinvolti, 5 laboratori d’artista per un’estate all’insegna dell’inclusività, della solidarietà, della formazione e della sensibilizzazione ai temi dell’ecologia e della sostenibilità per la seconda edizione di Madre Factory 2020. I laboratori e le attività si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni di legge. I laboratori sono a numero contingentato: la partecipazione sarà possibile fino al raggiungimento del numero consentito dalla legge per ogni gruppo.

Madre Factory 2020 – programma di massima (in aggiornamento)

17/20 giugno: “Manifesti per una nuova ecologia “. Nel primo laboratorio d’artista, bambini e ragazzi che saranno coinvolti nella realizzazione di manifesti ispirati al lavoro di uno dei più importanti visual designer contemporanei, Armando Milani.

“. Nel primo laboratorio d’artista, bambini e ragazzi che saranno coinvolti nella realizzazione di manifesti ispirati al lavoro di uno dei più importanti visual designer contemporanei, Armando Milani. 24/27 giugno: “Scatola magica ”. il fotografo Mario Spada racconterà il processo di “costruzione” di una fotografia, sia dal punto di vista tecnico sia da quello estetico.

”. il fotografo Mario Spada racconterà il processo di “costruzione” di una fotografia, sia dal punto di vista tecnico sia da quello estetico. A partire dal 1 luglio: “Planting and plant love “. A partire dall’opera realizzata per il museo da Temitayo Ogunbiyi, all’interno del cortile si creerà uno spazio ideale in cui i ragazzi di tutte le età impareranno a prendersi cura di un giardino che diventerà patrimonio collettivo.

“. A partire dall’opera realizzata per il museo da Temitayo Ogunbiyi, all’interno del cortile si creerà uno spazio ideale in cui i ragazzi di tutte le età impareranno a prendersi cura di un giardino che diventerà patrimonio collettivo. 30 luglio: talk pubblico tra Paolo Mereghetti e Carlo Verdone, in occasione dell’opening della prima esposizione fotografica del regista, “Nuvole e colori”, curata dallo stesso Mereghetti e da Elisabetta Sgarbi. Un’anteprima assoluta in cui saranno esposti, per tre mesi e in un originale allestimento di Luigi Volpatti, 40 scatti inediti realizzati dall’attore e regista romano. In collaborazione con La Milanesiana. Ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.

tra Paolo Mereghetti e Carlo Verdone, in occasione dell’opening della prima esposizione fotografica del regista, “Nuvole e colori”, curata dallo stesso Mereghetti e da Elisabetta Sgarbi. Un’anteprima assoluta in cui saranno esposti, per tre mesi e in un originale allestimento di Luigi Volpatti, 40 scatti inediti realizzati dall’attore e regista romano. In collaborazione con La Milanesiana. Ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. 5/8 agosto: “Articles of Faith”. Il laboratorio partirà dai temi del rapporto con le credenze, l’enchantment e il rischio ecologico legato alla tossicità e all’industrializzazione, grazie al lavoro di Alfredo & Isabel Aquilizan.

Il laboratorio partirà dai temi del rapporto con le credenze, l’enchantment e il rischio ecologico legato alla tossicità e all’industrializzazione, grazie al lavoro di Alfredo & Isabel Aquilizan. 2/5 settembre: “Madrefactory Reporter“. Antonio Biasiucci avvicinerà i partecipanti alla fotografia e al racconto per immagini. Un’occasione per imparare ad osservare, per ampliare il proprio sguardo e per approfondire le tematiche dell’ambiente, dell’ecologia e del rapporto con il nostro pianeta.

Maggiori informazioni – Madre Factory 2020