Eventi vicino Napoli e in Campania nell’ultimo weekend dell’anno 2022

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend di Capodanno dal 30 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 con tante proposte da non perdere Tanti eventi e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel prossimo weekend di Capodanno dal 30 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli eventi da non perdere in Campania dal 30 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023

A Baia uno straordinario Albero di Natale illuminato in mezzo al mare

È stato acceso pochi giorni fa, per la prima volta, uno straordinario Albero di Natale che illumina di notte il bellissimo Porto di Baia vicino Napoli. L’antica città di Baia, già importante cittadina romana ha in mezzo al mare sul suo antico porto, un bellissimo albero di Natale dorato che di notte viene illuminato. Albero di Natale illuminato in mezzo al mare

Il Concerto di Capodanno a Ravello nello splendido Auditorium Oscar Niemeyer

Uno straordinario Concerto di Capodanno che si terrà il 1° gennaio 2023 all’Auditorium Oscar Niemeyer nell’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello con l’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno diretta da Marco Boemi. Concerto di Capodanno a Ravello

Le Luci d’Artista a Salerno: uno spettacolo straordinario anche quest’anno

Anche quest’anno in tutta la città di Salerno ci sono ben 39 opere luminose che ripercorreranno i temi del rapporto uomo-natura con il sogno le stella e tante altre istallazioni meravigliose. Fino al 29 gennaio 2023 sempre con lampade a led a basso consumo energetico. Le Luci d’Artista a Salerno

La Sagra della Zeppola sulla Spiaggia Grande di Positano

Due giorni di grande festa il 28 e il 29 dicembre 2022 a Positano per l’atteso ritorno della Sagra della Zeppola con tanto buon cibo, giochi e tanto divertimento che si terrà sulla Spiaggia Grande della bellissima e caratteristica cittadina della Costiera Amalfitana. Sagra della Zeppola

Il suggestivo Presepe Vivente a Pimonte sui Monti Lattari

Fino al 6 gennaio nella Valle Lavatoio a Pimonte (NA), la 29ª edizione del Presepe Vivente di Pimonte, in un ambiente molto suggestivo tra i boschi dei Monti Lattari. Prossime rappresentazioni 30 Dicembre, 6 e 7 Gennaio Presepe Vivente a Pimonte

A Sorrento lo splendido Presepe Vivente di Casarlano

Circa 300 figuranti a Casarlano per un presepe vivente realizzato con un vero villaggio costruito ad hoc che si terrà anche il 29-30 Dicembre 2022 e poi il 1-2-5-6-7-8-14 e 15 Gennaio 2023 A Sorrento il Presepe Vivente di Casarlano

Il Presepe Vivente a Gragnano con 300 figuranti in costume d’epoca

Grande successo il 26 dicembre 2022 per il bellissimo Presepe Vivente nell’antico borgo di Caprile di Gragnano, vicino Napoli con ben 300 figuranti in costume d’epoca. Prossime aperture il 1,6,7e 8 gennaio 2023 Presepe Vivente a Gragnano

Per il periodo natalizio ci sarà bus gratuito per raggiungere i siti culturali dei Campi Flegrei

Fino a domenica 15 gennaio 2023 sarà attivo Dedalo, il bus gratuito che collegherà gli straordinari siti culturali dei Campi Flegrei per farci scoprire le straordinarie bellezze del Parco Archeologico dei Campi Flegrei bus gratuito per i siti culturali dei Campi Flegrei

La “Magia del Natale” dopo 50 anni “riaccende” il Rione Terra a Pozzuoli

Fino al 6 gennaio e dopo 50 anni il bellissimo “Rione Terra” di Pozzuoli ritorna a vivere con la “Magia del Natale” un villaggio natalizio con spazi artigianali, la casa di Babbo Natale, la parata di Natale e poi tanti eventi per bambini e grandi con anche arte, moda e cultura tra le antiche case del Rione “magicamente” rinate per il Natale 2022.Aperti dalle 8 fino alle 22. La “Magia del Natale al Rione Terra a Pozzuoli

Jazz & Wine nel Real Sito di Carditello: musica, buon vino e degustazioni enogastronomiche

Fino al 5 gennaio 2023 torna la terza edizione di Jazz & Wine nel Real Sito di Carditello con quattro appuntamenti, a pochi euro, tra buona musica e buon vino. Jazz & Wine a Carditello

L’Igloo Christmas Village: Villaggio di Babbo Natale nel centro di Sorrento

Nella splendida Villa Fiorentino sul corso Italia a Sorrento torna la magia del Natale con tanti eventi e l’Igloo Christmas Village fino all’8 Gennaio 2023 nel grande parco della villa. Previsti spettacoli a tema, laboratori ed intrattenimenti Igloo Christmas Village

I migliori mercatini di Natale a Napoli e in Campania

Per gli acquisti natalizi, tante idee e oggetti interessanti nei Mercatini natalizi a Napoli e in Campania. Ve li segnaliamo di seguito suddivisi tra quelli a Napoli città e quelli in Campania I migliori mercatini di Natale

Natale a Vico Equense: eventi, luminarie, mercatini natalizi e tanto altro

Il comune di Vico Equense ha preparato un bel programma di eventi natalizi per il prossimo periodo con circa trenta appuntamenti, per grandi e piccini tra mostre, mercatini natalizi, animazione in strada, spettacoli teatrali che si terranno dal 3 dicembre, con l’accensione delle luminarie, l’apertura del Villaggio incantato di Babbo Natale, e i Mercatini di Natale, e continueranno fino al 6 gennaio 2023. Natale a Vico Equense

Natale 2022 a Sorrento con Luminarie, Villaggio Natalizio e Spettacoli: il programma

Grande festa a Sorrento con la sedicesima edizione di M’illumino d’Inverno, il programma degli eventi natalizi previsti per Natale 2022. Tre mesi di appuntamenti tra concerti, cinema, spettacoli, villaggi di Natale e tanto altro a Sorrento per il cartellone che arriva fino a gennaio 2023. M’illumino d’Inverno

Luci d’Artista natalizie a Bacoli sulla splendida Casina del Fusaro e nel Parco Vanvitelliano

A Bacoli si accendono le luminarie natalizie e si inizia dalla splendida Casina Vanvitelliana del Fusaro, e dal vicino parco, che sono stati riempiti di belle Luci d’Artista, Luci natalizie a Bacoli

Il Giardino Incantato di Babbo Natale vicino alla Reggia di Caserta

Fino all’8 gennaio 2023, nei weekend, nel Parco Maria Carolina di Caserta, a pochi passi dalla Reggia vanvitelliana, aprirà Il Giardino Incantato di Babbo Natale un villaggio speciale con una grande scenografia d’effetto, mercatini di Natale e tante sorprese per i piccoli e per i grandi.Il Giardino Incantato di Babbo Natale

Primark ha aperto in Campania a Caserta

Ha aperto LUNEDi 19 DICEMBRE anche in Campania Primark la grande azienda irlandese dell’abbigliamento low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i regali di Natale. Primark apre al Centro Commerciale Campania

Il Presepe Vivente di Sant’Agata de’Goti.

Dopo tre anni di fermo si terrà il Presepe Vivente di Sant’Agata de’Goti in Contrada Torretta nei giorni 26-28-29-30 Dicembre 2022. l’ingresso prevede un contributo (volontario) di 2,50 euro a persona e presenta la rivisitazione degli antichi mestieri dell’epoca di Gesùe non mancherà anche l’opportunità di degustare piatti tipici del Sannio. Presepe Vivente di Sant’Agata de’Goti

Il Presepe Vivente di Pietrelcina, nel paese di Padre Pio

Anche a Pietrelcina (BN), il paese di Padre Pio, ha un suo splendido Presepe Vivente nel centro storico che quest’anno si terrà nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 2022 dalle ore 17:30 alle 23:30. uno scenario stupendo. Maggiori informazioni Presepe Vivente di Pietrelcina

Un bel Presepe Vivente a Cava de’ Tirreni, nel Borgo di Case Trezza

Un bel Presepe Vivente si terrà anche a Cava de’ Tirreni, vicino Salerno, nell’Antico Borgo Case Trezza anche nei giorni di 1, 6, 7, 8 e 14 Gennaio 2023 sempre dalle ore 17:00 alle 21:30 con ingresso libero. Presepe Vivente a Cava de’ Tirreni

MariNatale a Casal Velino Marina (SA)

la Magia del Natale a Casal Velino Marina dal 27 al 29 dicembre 2022 in Piazza Marconi. Ci saranno tanti stand Enogastronomici, e poi Musica e intrattenimento per grandi e piccini. Una edizione speciale di Mar Natale nel Marinatale Village con un ricco programma di eventi giorno per giorno MariNatale a Casal Velino Marina

Olio vino e fantasia a Castel San Lorenzo (SA)

Dopo due anni ritorna “Olio vino e fantasia” nel centro storico di Castel San Lorenzo (SA). In Piazza Umberto l 3 serate per degustare i prodotti gastronomici castellesi, conditi con un ottimo olio e accompagnato anche da un ottimo vino. La grande festa dell’Olio dal 27 al 29 Dicembre 2022 Olio vino e fantasia a Castel San Lorenzo (SA)

Ad Altavilla Silentina (SA) “Intra Moenia – Festa del Cinghiale“-

Ad Altavilla, l’atteso evento “Intra Moenia – Festa del Cinghiale”, Tre giornate di festa nel caratteristico centro storico di Altavilla per le serate del 28,29 e 30 dicembre 2022. Sul sito ufficiale il programma delle tre serate e la lista completa dei gustosissimi piatti disponibili tra diverse portate a base di cinghiale. Previsti anche stand espositivi di artigiani e produttori locali. Sito ufficiale Festa del Cinghiale

A Procida “Il Postino dietro le quinte” una bella mostra gratuita su Massimo Troisi

Fino a venerdì 6 gennaio 2023 a Procida nel Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos una bella mostra con 66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati ma anche oggetti personali appartenuti al grande attore come la bicicletta del”Postino” “Il Postino dietro le quinte

A Mugnano un giro sulla pista di pattinaggio che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà la pista di pattinaggio che è una tra le più grandi e era presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio

Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20 ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest’anno le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia le pizzerie di Napoli e della Campania Classifica 50 Top Pizza 2022

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly 2022

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli

