A Sorrento lo splendido Presepe Vivente di Casarlano

Ph Facebook Presepe vivente di Casarlano

Circa 300 figuranti a Casarlano per un presepe vivente che ci mostra gli antichi mestieri ed alcune usanze che un tempo che scandivano la vita della campagna. Un vero villaggio costruito dai maestri di pergolato, dai maestri muratori e da tanti collaboratori che si impegnano per questo bellissimo evento

Dopo due anni di fermo ritorna per la sua 13^ edizione l’atteso Presepe vivente di Casarlano che si terrà, con il coinvolgimento di tutta la comunità di Casarlano, frazione di Sorrento (NA), per ben 12 giorni per questa bella edizione del Presepe Vivente Aumentati da 11 a 12 gli appuntamenti per vedere questo presepe vivente che coinvolge tutta la comunità della Casarlano, e non solo.

Tutte le date delle rappresentazioni del Presepe di Casarlano

Il Presepe vivente di Casarlano potrà essere visitato, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, nei seguenti giorni:

26-27-29-30 Dicembre 2022

1-2-5-6-7-8-14 e 15 Gennaio 2023

E’ previsto anche un servizio di navetta gratuito dalle ore 17,30 alle ore 20,30 con partenza dai Parcheggi Terminal di Via San Renato e Viale Caruso-Piazza Tasso a Sorrento.

Il Presepe vivente di Casarlano definito “La Betlemme di Sorrento”

Organizzato dalla Comunità Parrocchiale di Casarlano, una frazione sulle colline di Sorrento, il Presepe vivente di Casarlano è definito “La Betlemme di Sorrento” e richiama, ogni anno, migliaia di pellegrini, turisti e visitatori della costiera e non solo.

Circa 300 figuranti creano una suggestiva e serena atmosfera natalizia che viene avvertita da tutti i visitatori. Un Presepe che esprime innanzitutto il messaggio cristiano del Natale del Signore, ma ha come sfondo la rivisitazione di antichi mestieri ed alcune usanze che un tempo non lontano scandivano la vita della campagna.

L’itinerario della Natività circonda la splendida ed antica Chiesa di Casarlano e mostra il suo centro nel Piazzale interno del Complesso Parrocchiale, estendendosi “artisticamente” negli altri scenari contigui in un vero e proprio villaggio contadino il cui cuore è la scena della Nascita di Gesù. Un vero villaggio costruito dai maestri di pergolato con il castagno e proseguita dai maestri muratori per le opere in tufo e da tanti collaboratori per i soffitti in tegole e per tutti gli altri manufatti. Uno splendido presepe visitabile nei giorni previsti con luoghi al chiuso e all’aperto.

Maggiori informazioni: Comunita’ Parrocchiale di Casarlano – Parrocchia di Santa Maria di Casarlano Sorrento Napoli 333.1254799 – 334.8591659

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.