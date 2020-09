Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel Weekend dal 4 al 6 settembre 2020

Tanti eventi, cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare gratuitamente nel weekend a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania

A Napoli ci sono sempre tante cose da fare, in particolare nel weekend e Napoli da Vivere pubblica, ogni fine settimana, la guida agli oltre 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un “classico” del fine settimana cittadino.

Di seguito troverete una guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va dal 4 al 6 settembre 2020 con le proposte più interessanti per fare qualcosa in città in particolare nei weekend. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date. Buon fine settimana a tutti.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Spettacoli teatrali gratuiti al Maschio Angioino

Tanti spettacoli teatrali gratuiti per il progetto #ARTerie del Comune di Napoli e anche al Maschio Angioino dal 13 agosto al 25 settembre 2020. – 5 settembre “Una pura formalità” di Pascal Quignard. – 6 settembre “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi. Spettacoli teatrali al Maschio Angioino

Ingresso gratuito al Museo Madre a Napoli

Per tutto il mese di agosto 2020, ed anche fino al 13 settembre il Museo Madre di Napoli, il Museo di Arte Contemporanea Donnaregina, sarà aperto gratuitamente e si potranno vedere anche tre nuove mostre. Gratis al Madre

Spettacoli gratuiti nel cortile della Real Casa dell’Annunziata a Napoli

Per il progetto #ARTerie appuntamenti gratuiti di musica, teatro cinema e danza nel Cortile dell’Annunziata con grandi concerti dal vivo anche con Tony Tammaro, Ralph, Livio Cori, Javer Girotto e fino al 11 settembre. 5 settembre – Teatro – “Quattro di dieci” / 6 settembre – Federico di Napoli in concerto. Spettacoli gratuiti all’Annunziata

Un bagno alla spiaggia libera della Gaiola a Napoli: come prenotare

Dal 3 luglio aprirà una delle spiagge libere più belle di Napoli, quella della Gaiola, che si trova all’interno dell’area marina protetta: come prenotare Riapre la spiaggia libera della Gaiola

Una passeggiata per il parco della Villa Floridiana al Vomero

Di nuovo aperti a Napoli Villa Pignatelli e il Museo delle carrozze e poi la Villa Floridiana dall’ingresso di via Cimarosa chiuso da sei mesi con i grandi viali che portano all’aiuola grande e al magnifico Belvedere. Riapre Villa Floridiana

Parco archeologico del Pausilypon e la Grotta di Seiano: storia, curiosità e come visitarli

Anche gratis. Riapre al pubblico il Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon, uno dei posti più belli di Napoli. Come visitarlo e la storia di questo eccezionale luogo Parco archeologico del Pausilypon

Mostra d’Oltremare: il parco apre tutti i giorni a 1 euro e tanti eventi per l’estate

Costo 1 euro Dal 27 giugno al 20 settembre 2020 “Estate in Mostra” apre il grande parco della Mostra tutti i giorni fino alle 23 a 1 euro e tutti i venerdì, sabato e domenica alle ore 22:00, gli straordinari spettacoli di luci della Fontana Esedra. Sempre in tutti i weekend anche il mercatino del piccolo antiquariato, collezionismo, artigianato e modernariato. Mostra d’Oltremare il parco a 1 euro.

Riapre gratis il Parco e Tomba di Virgilio

Ha riaperto gratis anche lo splendido Parco della Tomba di Virgilio a Piedigrotta con la crypta Neapolitana vicino la stazione di Mergellina, Riaprono gratis i giardini

Riapre di nuovo al pubblico il Real Bosco di Capodimonte

Aperto e poi richiuso di nuovo il 30 maggio riapre di nuovo al pubblico il grande parco cittadino del Real Bosco di Capodimonte con più sorveglianza. Riapre il Real Bosco di Capodimonte

Aperto a Napoli il Pontile di Bagnoli e prolunga l’orario di apertura dei parchi pubblici

Riapre la bella passeggiata panoramica di quasi un chilometro in mezzo al mare di Bagnoli e vengono anche prolungati gli orari di accesso dei parchi pubblici. Riapre a Napoli il Pontile di Bagnoli.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON POCHI EURO A NAPOLI

Viaggiatori e Musicisti del Gran Tour settecentesco al Parco Archeologico delle Terme di Baia

Prezzo max 5 euro Giovedì 3 settembre (ed anche il 10) a Bacoli nello straordinario Parco Archeologico delle Terme di Baia si terrà uno spettacolo da non perdere dal titolo Viaggiatori e Musicisti del Gran Tour settecentesco. Spettacoli alle delle Terme di Baia

Il Museo del Tesoro di San Gennaro riapre tutti i giorni con biglietti a soli 5 euro

Prezzo max 5 euro – Dall’8 agosto è visitabile di nuovo tutti i giorni lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli a soli 5 euro,. Potremo così ammirare uno dei tesori più importanti e preziosi al mondo dopo quello della Corona d’Inghilterra, Il Museo del Tesoro di San Gennaro a soli 5 euro

Spettacoli e concerti nei luoghi grandi monumenti dei Campi Flegrei

Prezzo max 4 euro – Un’estate con tantissimi spettacoli e concerti nei Campi Flegrei tra il Castello di Baia, l’Anfiteatro Flavio, nel Parco di Baia o di Cuma tra eventi gratuiti e altri con il solo biglietto d’ingresso di 4 euro. Spettacoli il 5 e 6 settembre all’Anfiteatro Flavio Spettacoli nei Campi Flegrei

Cinema all’Aperto 2020 a Napoli: i film dal 31 agosto al 6 settembre 2020

Gratis o max 5 euro – Tutti i film nei tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una location all’aperto. I titoli dei film dal 31 agosto al 6 settembre Cinema all’Aperto 2020.

Arena Puteolana 2020: il cinema sotto le stelle al Rione Terra a Pozzuoli: programma settembre

Prezzo 3, 50 – Cinema all’aperto nel Rione Terra a Pozzuoli con ben 200 i posti disponibili e proiezioni all’aperto negli ampi spazi panoramici nel Largo sedile di porto tutte le sere. Cinema sotto le stelle al rione terra

I Musica e teatro a picco sul mare a Cetara

Prezzo 6 euro – Teatro a picco sul mare a Cetara con Teatri in Blu che si terrà da venerdì 28 agosto e proseguirà anche per i quattro venerdì di settembre sempre nel piccolo borgo della costiera amalfitana.Prossimo spettacolo 4 settembre. Teatri in Blu

Summertime 2020: appuntamenti sotto le stelle nel centro di Sorrento

Alcuni eventi gratuiti – Continuano fino al 4 settembre gli appuntamenti sotto le stelle nel centro di Sorrento, a Villa Fiorentino su Corso Italia, con un’interessante programmazione tra concerti, appuntamenti teatrali e cinema con anche alcuni incontri gratuiti. Summertime

Concerti e spettacoli al Rione Terra a Pozzuoli

Prezzo 3,50 euro – Anche per Agosto ci sarà una la rassegna estiva al Rione Terra di Pozzuoli con Eugenio Bennato, Massimiliano Gallo, la Nuova Compagnia di Canto Popolare. e tanti altri artisti a prezzi popolarissimi – 8 settembte – Mario Castiglia– ingresso 3,50 euro. spettacoli al Rione Terra a Pozzuoli

Ritorna Fresko Film il cinema all’aperto a Portici

prezzo 3,50 €. Anche quest’anno dal 4 luglio al 6 settembre 2020 a Portici ritorna il buon cinema all’aperto con la rassegna Fresko Film. Ritorna Fresko Film

Le Mostre da non perdere a Settembre 2020 a Napoli

Alcune gratuite – Quasi 20 mostre da non perdere in città. Ripartono le grandi mostre a Napoli a settembre 2020 nei grandi musei cittadini con molte nuove iniziative che partiranno proprio in questo mese Le Mostre da non perdere a Settembre

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS IN CAMPANIA

Borgo medioevale di Vatolla: visite guidate, racconto teatralizzato e concerto di Tosca gratis

Serata speciale venerdì 4 settembre 2020 nell’antico borgo medievale di Vatolla sulle cui terre cresce un tesoro della Dieta Mediterranea e della biodiversità del Cilento: la cipolla di Vatolla, Tanti eventi gratuiti con visite guidate, racconto teatralizzato e concerto di Tosca. Intrecci a Vatolla

Villaggio del Gusto 2020 a Caserta con i migliori prodotti tipici del territorio

Da venerdì 4 a domenica 6 settembre 2020 a Caserta in piazza Gramsci e in viale Douhet ci sarà una nuova tappa in Campania del “Gusto Italia in tour” l’evento itinerante, nato per promuovere prodotti tipici ed artigianato di qualità. Villaggio del Gusto 2020 a Caserta

Settembre al Borgo 2020: concerti ed eventi gratuiti nel borgo medievale di Casertavecchia

Anche Concerti gratuiti di Daniele Silvestri, Irene Grandi, Enrico Ruggeri, Alex Britti e Ron Dal 2 al 6 settembre 2020 il borgo medievale di Casertavecchia con tanti eventi, spettacoli, concerti, recital, visite guidate, presentazioni di libri, mostre e altro Settembre al Borgo

Sentieri Mediterranei: il festival della world music torna a Summonte

Ritorna dal 31 luglio al 5 settembre per l’edizione 2020 questo grande appuntamento con la musica etnica internazionale con un programma, come al solito ricco e interessante. Una delle più ricche e interessanti manifestazioni di musica popolare oggi in Italia. Nel weekend eventi sabato 5 settembre Sentieri Mediterranei

Festival dei Libri nel borgo medievale di Casertavecchia

“Un borgo di libri con tanti incontri con scrittori e artisti dal 30 agosto al 6 settembre 2020 nel borgo medioevale, tutti a ingresso libero. “Un Borgo di Libri”

Il programma degli eventi estivi a Minori in Costiera Amalfitana

Fino al 13 settembre un ricco programma di eventi è stato messo a punto per l’estate di Minori in Costiera Amalfitana nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Gli eventi estivi a Minori

Anche grandi concerti gratuiti al Ravello Festival 2020

Anche quest’anno il Ravello Festival 2020 ci sta proponendo appuntamenti di altissima qualità e, tra questi, ci sono anche tanti eventi gratuiti nelle piazze con grandi artisti e buona musica, soprattutto jazz. Prossimi 4 e 6 settembre concerti gratuiti al Ravello Festival 2020

Summer concert 2020 concerti d’autore gratuiti nei Chiostri e nei Musei

Fino al 20 settembre 2020 si terranno 43 concerti di musica classica di qualità vicino Caserta tra Caiazzo, Carinola e Teano per la rassegna SUMMER CONCERT, Itinerari musicali in Terra di Lavoro che presenta musica classica d’autore nelle chiese e nei musei della “Terra di Lavoro” Prossimi 4,5 e 6 settembre . Summer concert 2020

Festival della Letteratura in Costiera Amalfitana

Dal 1 luglio al 2 ottobre 2020 si terrà un interessante Festival della Letteratura in Costiera Amalfitana Uno straordinario evento tra location splendide come chiese, piazzette, giardini ai palazzi storici i luoghi favolosi come Praiano, Maiori, Amalfi, Atrani, Cetara, Minori, Tramonti Prossimo incontro 26 Agosto a – MAIORI Festival della Letteratura

Il programma degli eventi estivi a Minori in Costiera Amalfitana

Fino al 13 settembre un ricco programma di eventi è stato messo a punto per l’estate di Minori in Costiera Amalfitana nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Gli eventi estivi a Minori

Summer concert 2020 concerti d’autore gratuiti nei Chiostri e nei Musei

Fino al 20 settembre 2020 si terranno 43 concerti di musica classica di qualità vicino Caserta tra Caiazzo, Carinola e Teano per la rassegna SUMMER CONCERT, Itinerari musicali in Terra di Lavoro che presenta musica classica d’autore nelle chiese e nei musei della “Terra di Lavoro” Prossimi 21,22 e 23 agosto. Summer concert 2020

Le spiagge più belle dell’Isola d’Ischia

La calda estate della Campania invoglia a passare belle giornate a mare e sulle belle spiagge della nostra terra. Napoli da Vivere dedica uno speciale alle spiagge più belle, o solo più conosciute, dell’isola verde, l’isola d’Ischia, luogo amato e frequentato da sempre da tanti turisti italiani e stranieri. Le spiagge più belle dell’Isola d’Ischia

Il Museo Archeologico Georges Vallet riapre gratis a Piano di Sorrento

Ha riaperto al pubblico, con ingresso gratuito, il Museo archeologico della penisola sorrentina Georges Vallet a Piano di Sorrento, che si trova all’interno della grande e bella Villa Fondi De Sangro con il suggestivo giardino a picco sul mare a Piano di Sorrento. Il Museo Archeologico Vallet

Un tuffo tra le spiagge più belle della costiera amalfitana

La costiera Amalfitana in Campania è uno dei luoghi più conosciuti al mondo ed è sicuramente tra i più belli. Posti come Positano, Ravello, Amalfi sono amati e apprezzati da tutti i turisti. Gli indirizzi e i nymeri di telefono per fare un tuffo tra le spiagge più belle, anche tra quelle libere. le spiagge più belle della Costiera Amalfitana.

Un’APP per prenotare le spiagge libere a Bacoli, Miliscola e Miseno

A Bacoli c’è un app per prenotare le spiagge libere. Con Prenotalido ci sarà un sicuro accesso alla spiaggia libera scegliendo anche il posto. Un’APP per prenotare le spiagge libere a Bacoli

Apre nei weekend la Casina Vanvitelliana del Fusaro

Costo 3 euro – La splendida palazzina borbonica per la caccia sul lago del Fusaro riapre nei fine settimana fino a fine luglio e ci sarà anche una mostra di pittura. Riapre nei weekend la Casina Vanvitelliana

Riapre la Reggia di Carditello con tante iniziative

Tanti eventi e poi varie aperture per il Real Sito di Carditello con visite gratuite, e tanto altro sempre su prenotazione. Riapre la Reggia di Carditello

Riapre dopo anni la spiaggia del Fiordo di Furore in Costiera Amalfitana

Riaprirà dall’11 luglio la piccola spiaggia del Fiordo di Furore chiusa dal 2017 per un incendio che provocò danni al costone roccioso sovrastante. La riapertura dopo i lavori di bonifica e messa in sicurezza Riapre dopo anni la spiaggia del Fiordo di Furore

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata