Settembre al Borgo 2020: concerti ed eventi gratuiti nella cittadina medievale di Casertavecchia

Concerti gratuiti di Daniele Silvestri, Irene Grandi, Enrico Ruggeri, Alex Britti e Ron

Dal 2 al 6 settembre 2020 il borgo medievale di Casertavecchia si animerà per cinque notti con tanti eventi gratuiti con spettacoli, concerti, recital, visite guidate, presentazioni di libri, incontri, mostre e performance artistiche.

Il tema di quest’anno del Festival Settembre al Borgo è “Oggi è già domani” ed è diretto anche quest’anno del maestro Enzo Avitabile e animerà le serate del piccolo centro a pochi minuti da Caserta sui monti Tifatini.

L’anticipo dell’edizione 2020 di Settembre al Borgo c’è stato con lo scrittore Erri De Luca, che è stato protagonista domenica 30 agosto della presentazione del suo “The Decameron 2020”, l’ultimo lavoro realizzato durante il lockdown con scrittori e attori da varie parti del mondo. Il programma di settembre al Borgo è vario e comprende anche “un borgo di Libri” di cui vi abbiamo già parlato.

Settembre al Borgo – Il programma dell’edizione 2020

Tra i tanti eventi la 48esima edizione di Settembre al Borgo ospiterà le esibizioni gratuite di grandi artisti della musica d’autore italiana. I concerti si terranno nel Borgo al Teatro della Torre alle 21.30.

2 settembre 2020 – Daniele Silvestri

3 settembre 2020 – Irene Grandi

4 settembre 2020 – Enrico Ruggeri

5 settembre 2020 – Alex Britti

6 settembre 2020 – Ron

Oltre alla musica ampio spazio sarà dedicato alla letteratura e alla scrittura con la sezione “Un Borgo di Libri” a cura di Luigi Ferraiuolo dedicata quest’anno a Corrado Sfogli, anima della Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Altri eventi di questa edizione valorizzeranno gli artisti e i talenti del territorio con spettacoli in varie frazioni casertane:

2 settembre 2020 – “Re-Live” danza contemporanea a cura di ARB Dance Company all’Eramo di San Vitaliano

“Re-Live” danza contemporanea a cura di ARB Dance Company 3 settembre 2020 concerto di Luca Rossi dal titolo “Ballate, racconti e serenate” a Pozzovetere

concerto di Luca Rossi dal titolo “Ballate, racconti e serenate” 5 settembre 2020 esibizione del soprano Teresa Sparaco a Sommana

esibizione del soprano Teresa Sparaco 6 settembre 2020 performance in trio “Voci di stelle” a Casola

Poi ci saranno degli spettacoli itineranti il 5 al 6 settembre per le vie del borgo con il “Decamerone: nei luoghi di Pasolini” a cura della Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco mentre dal 4 al 6 settembre in Piazza del Duomo spazio ai “Racconti in musica della Terra di Lavoro” a cura di Taranterrae.

Non mancheranno anche mostre e installazioni:

“ A Sud” di Francesco Campanile , mostra di arte fotografica allestita negli spazi della Chiesa dell’Annunziata,

, mostra di arte fotografica allestita negli spazi della Chiesa dell’Annunziata, “PandEpic” di Giancarlo Covino a Palazzo Uzzi,

a Palazzo Uzzi, il videobox “Penelope” di Sarah Genevieve Mormile a Palazzo dei Vescovi con documentari e inchieste in proiezione a ciclo continuo,

a Palazzo dei Vescovi con documentari e inchieste in proiezione a ciclo continuo, e il contest fotografico “Volti e storie del Borgo”.

Tutte le iniziative in programma sono ad accesso gratuito, nel rispetto della normativa vigente di emergenza, con mascherina, distanzamento ecc.. . Per i concerti in programma al teatro della Torre è necessaria la prenotazione del posto mediante il sito Eventbrite.

Le prenotazioni per accedere agli eventi in programma al Teatro della Torre saranno aperte dalle ore 12.00 del 31/08/2020, fino ad esaurimento posti. È obbligatorio ritirare il bracciale di accesso all’area concerto dalle ore 17.00 alle 19.30 presso il luogo dell’evento. In caso di mancato ritiro si perde automaticamente la possibilità di accedere all’evento.

PER INFORMAZIONI: tel.347 4909566 – info.settembrealborgo@gmail.com –

