Cinema all’Aperto a Napoli e dintorni: i film dal 31 agosto al 6 settembre 2020

I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre 2020, con anche proiezioni gratuite o a pochi euro

Ancora qualche cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze che continuano le proiezioni, per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una location all’aperto. Di seguito troverete l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre 2020. Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Cortile Teatro Nest – San Giovanni a Teduccio

Prezzo Gratis – Per Estate a Napoli cinema e altri spettacoli gratuiti in vari luoghi della città con prenotazione obbligatoria

Venerdì 4 settembre – ore 21.00 – Nevia regia Nunzia De Stefano

Coordinamento Jesce Sole – Prenotazione obbligatoria: Mail: jescesole02@gmail.com – Whatsapp: 338 8176452

“Arena Puteolana” Il cinema sotto le stelle al Rione Terra a Pozzuoli

Prezzo 4 euro – Cinema all’aperto nel Rione Terra a Pozzuoli con ben 200 i posti negli ampi spazi panoramici nel Largo sedile di porto

31 Agosto, Lunedì – ENSAMBLE NAPOLETANO – CONCERTO SPETTACOLO

01 Settembre, Martedì – PARASITE

02 Settembre, Mercoledì – SEMINA IL VENTO

03 Settembre, Giovedì – MAI PER SEMPRE

04 Settembre, Venerdì – ROSA PIETRA STELLA

05 Settembre, Sabato – ROSA PIETRA STELLA

06 Settembre, Domenica – ROSA PIETRA STELLA

Maggiori Informazioni – “Arena Puteolana”

Fresko Film il cinema all’aperto a Portici

Prezzo 3,50 euro – Fino al 6 settembre 2020 a Portici ritorna il buon cinema all’aperto con Fresko Film

Lunedi 31 Agosto – SE MI VUOI BENE

Martedì 1 settembre – ME CONTRO TE IL FILM: LA VENDETTA DEL SIGNOR S

settembre mercoledì 2 settembre – ME CONTRO TE IL FILM: LA VENDETTA DEL SIGNOR S

settembre giovedì 3 settembre – ME CONTRO TE IL FILM: LA VENDETTA DEL SIGNOR S

settembre venerdì 4 settembre – FAVOLACCE

settembre sabato 5 settembre – FAVOLACCE

settembre domenica 6 settembre – FAVOLACCE

Maggiori informazioni Fresko Film. Ritorna Fresko Film

Drive-in, il cinema all’aperto in auto a Pozzuoli: il programma delle proiezioni

Prezzo 6,00-6,50 euro. Al Drive In di Pozzuoli, un grande cinema all’aperto per vedere i film nella nostra auto. Proiezioni tutti i giorni escluso il Martedì.

giovedì 3 settembre – AFTER 2

venerdì 4 settembre – AFTER 2

sabato 5 settembre – AFTER 2

domenica 6 settembre – AFTER 2

Maggiori informazioni – Drive-in a Pozzuoli

Cinema sotto le stelle gratuito nel centro di Caserta

Gratis. Fino al 12 settembre 2020 si terrà in piazza Vanvitelli a Caserta la 2° edizione della rassegna Vanvitelli sotto le stelle che propone ogni sabato tanti film di qualità.

Sabato 5 settembre – ‘Il ladro di Cardellini’ – regia di Carlo Luglio

Maggiori informazioni – Cinema sotto le stelle gratuito a Caserta

