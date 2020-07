Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel Weekend dal 10 al 12 luglio 2020

Tanti eventi, cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare gratuitamente nel weekend a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania

A Napoli ci sono sempre tante cose da fare, in particolare nel weekend e Napoli da Vivere pubblica, ogni fine settimana, la guida ai 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un “classico” del fine settimana cittadino.

Di seguito troverete una guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va dal 10 al 12 luglio 2020 con le proposte più interessanti per fare qualcosa in città in particolare nei weekend. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date. Buon fine settimana a tutti.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Benvenuti al Rione Sanità: Spettacoli itineranti gratuiti di sera al Rione Sanità

Spettacoli itineranti tra vicoli e piazze del quartiere animeranno le sere dei weekend di luglio del Rione Sanità. gli eventi sono gratuiti e inizieranno alle 21,30 ed è obbligatoria la prenotazione al singolo evento. Prossimi: sabato 11 luglio e domenica 12 luglio Benvenuti al Rione Sanità

Un bagno alla spiaggia libera della Gaiola a Napoli: come prenotare

Dal 3 luglio aprirà una delle spiagge libere più belle di Napoli, quella della Gaiola, che si trova all’interno dell’area marina protetta: come prenotare Riapre la spiaggia libera della Gaiola

San Laise Jazz: concerti gratuiti di sera nel parco della ex base Nato a Bagnoli

Si terrà dal 10 luglio al 21 agosto 2020 San Laise Jazz – tris d’arte un evento che prevede ben cinque concerti gratuiti di ottimi gruppi jazz il venerdì sera nel grande parco di Bagnoli, il Parco San Laise, nella ex base Nato. San Laise Jazz

Visite guidate gratuite alle Terme Romane di Via Terracina a Napoli

Sabato 11 e domenica 12 luglio ci saranno delle visite guidate gratuite al complesso termale romano di Fuorigrotta che ci faranno scoprire uno luogo straordinario del II secolo d. C. oramai inserito nel tessuto urbano della città di Napoli Visite gratuite alle Terme Romane di Via Terracina

Musica al Centro Antico: concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti

Ben 5 straordinari concerti dal 4 al 26 luglio 2020 della Nuova Orchestra Scarlatti si terranno a luglio nel cuore antico di Napoli gratuiti su prenotazione obbligatoria. Prossimo: sabato 11 luglio 2020 Musica al Centro Antico

Corsi di yoga gratuiti sul Lungomare di Napoli

Si terranno ogni sabato fino al 25 luglio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.30, sul Lungomare di Napoli alla Rotonda Diaz dei corsi gratuiti di Yoga a cura della Scuola di Yoga Integrale. Corsi di yoga gratuiti

Il Teatro dei Burattini nel Real Bosco di Capodimonte

Da venerdì 19 giugno 2020 a sabato 11 luglio 2020 si terranno sei appuntamenti all’aperto, nella zona del Belvedere del Real Bosco di Capodimonte, di Teatro dei Burattini,Prossimo sabato 4 luglio Il Teatro dei Burattini

Riapre il parco della Villa Floridiana al Vomero e il Museo Pignatelli alla Riviera di Chiaia

Di nuovo aperti a Napoli Villa Pignatelli e il Museo delle carrozze e poi la Villa Floridiana dall’ingresso di via Cimarosa chiuso da sei mesi con i grandi viali che portano all’aiuola grande e al magnifico Belvedere. Riapre Villa Floridiana

Gratis al Museo di Capodimonte e a Palazzo Reale per chi ha un biglietto del Napoli Teatro Festival

Chi acquista un biglietto per spettacoli del Festival in questi due grandi Musei potrà fare una visita gratuita in queste 2 istituzioni fino a fine agosto Gratis a Capodimonte e a Palazzo Reale

Parco archeologico del Pausilypon e la Grotta di Seiano: storia, curiosità e come visitarli

Anche gratis. Riapre al pubblico il Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon, uno dei posti più belli di Napoli. Come visitarlo e la storia di questo eccezionale luogo Parco archeologico del Pausilypon

Drive-in gratuito sulla terrazza parcheggio del centro La Birreria a Napoli per tutto luglio

Un Drive-in gratuito per tutto luglio con ben 27 serate che si terranno sulla terrazza parcheggio del centro commerciale La Birreria di Miano a Napoli. Drive-in gratuito

Mostra d’Oltremare: il parco apre tutti i giorni a 1 euro e tanti eventi per l’estate

Costo 1 euro Dal 27 giugno al 20 settembre 2020 “Estate in Mostra” apre il grande parco della Mostra tutti i giorni fino alle 23 a 1 euro e tutti i venerdì, sabato e domenica alle ore 22:00, gli straordinari spettacoli di luci della Fontana Esedra. Sempre in tutti i weekend anche il mercatino del piccolo antiquariato, collezionismo, artigianato e modernariato. Mostra d’Oltremare il parco a 1 euro.

Madre Factory 2020: attività gratuite al Madre tra arte ed ecologia per tutta l’estate

Tante iniziative gratuite dal 17 giugno al 13 settembre 2020 con Madre Factory 2020 un grande programma di inclusione per adulti e bambini attraverso l’arte. Madre Factory 2020

Spiritus Mundi: mostra gratuita al Maschio Angioino di Napoli

Spiritus Mundi è una mostra gratuita che si terrà fino al 22 luglio 2020 presso la Cappella Palatina del Maschio Angioino di Napoli. Spiritus Mundi

Riapre gratis il Parco e Tomba di Virgilio

Ha riaperto gratis anche lo splendido Parco della Tomba di Virgilio a Piedigrotta con la crypta Neapolitana vicino la stazione di Mergellina, Riaprono gratis i giardini

Riapre di nuovo al pubblico il Real Bosco di Capodimonte

Aperto e poi richiuso di nuovo il 30 maggio riapre di nuovo al pubblico il grande parco cittadino del Real Bosco di Capodimonte con più sorveglianza. Riapre il Real Bosco di Capodimonte

Aperto a Napoli il Pontile di Bagnoli e prolunga l’orario di apertura dei parchi pubblici

Riapre la bella passeggiata panoramica di quasi un chilometro in mezzo al mare di Bagnoli e vengono anche prolungati gli orari di accesso dei parchi pubblici. Riapre a Napoli il Pontile di Bagnoli.

Torna Un Posto al Sole su RAI 3 con nuove puntate registrate in questi giorni

Ritorna dopo 100 giorni Un posto al sole, con le nuove puntate registrate in questi giorni, da lunedì 13 luglio 2020 su RAI 3 al solito orario delle 20 e 45. Torna Un Posto al Sole

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON POCHI EURO A NAPOLI

7 Gradi: una settimana di concerti dal vivo a Palazzo Reale a Napoli

Prezzo 5 euro. Dal 7 al 13 luglio alle ore 19:30 a Palazzo Reale di Napoli, nel Cortile delle Carrozze si terrà 7 GRADI una rassegna di musica del NTF che presenta una settimana di interessanti concerti dal vivo a 5 euro. una settimana di concerti dal vivo a Palazzo Reale

Il grande cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli di Napoli

Prezzo 5 euro Quasi due mesi di proiezioni serali dal 7 luglio al 24 agosto 2020, dalle ore 21 con porte aperte dalle 20. Estate a Corte si terrà nel grande Complesso cinquecentesco della Fondazione Foqus. Cinema all’aperto ai Quartieri

Ritorna Fresko Film il cinema all’aperto a Portici

prezzo 3,50 €. Anche quest’anno dal 4 luglio al 6 settembre 2020 a Portici ritorna il buon cinema all’aperto con la rassegna Fresko Film. Ritorna Fresko Film

Napoli Teatro Festival: gli spettacoli teatrali da non perdere a Napoli e in Campania

Prezzi da 5 a 8 euro. Il Napoli Teatro Festival 2020 che ci presenta dall’1 al 31 luglio 2020 ben 130 spettacoli all’aperto a prezzi popolari da 5 a 8 euro. Tanti eventi in 10 sezioni per 130 spettacoli tra cui ci saranno ben 28 prime teatrali in Italia. Gli spettacoli teatrali da non perdere

Cinema Napoletano nel Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale a 4 €

Prezzo 4 euro. Il Napoli Teatro Festival 2020 propone anche la sezione Cinema a cura di Roberto D’Avascio per Arci Movie, che si terrà all’aperto nello splendido Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale dal 7 al 13 luglio 2020. Cinema Napoletano a Palazzo Reale

Guida gratuita nel weekend per le visite al Complesso Monumentale Donnaregina

Prezzo 6 euro. Anche Sabato 11 e Domenica 12 luglio 2020, pagando solo il costo del biglietto, si potrà avere la guida gratuita per conoscere le meraviglie del Complesso Monumentale Donnaregina Weekend a Donnaregina

2 Film all’aperto di sera nella ex-Base Nato di Bagnoli: programma 8-12 luglio 2020

Prezzo 5 euro. Dal mercoledì alla domenica il cinema all’aperto nella Ex Base NATO a Bagnoli su due 2 arene diverse di circa 200 posti ognuna e 2 film ogni sera. il programma del weekend.

Con il Napoli Teatro Festival ritornano anche i grandi concerti

Prezzo 5-8 euro. Parte a Napoli e in Campania il Napoli Teatro Festival 2020 uno tra i primi grandi eventi che ripartirà nella nostra regione. Tra i 130 spettacoli all’aperto a prezzi popolari da 5 a 8 euro dall’1 al 31 luglio anche tanti concerti. I grandi concerti del Napoli Teatro Festival

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS IN CAMPANIA

Vietri in Scena: concerti gratuiti nella Villa comunale di Vietri sul Mare

Spettacoli gratuiti nella panoramicissima Villa Comunale di Vietri sul Mare per la rassegna “Vietri in Scena” per la direzione artistica del maestro Luigi Avallone. Vietri in Scena

Il Museo Archeologico Georges Vallet riapre gratis a Piano di Sorrento

Ha riaperto al pubblico, con ingresso gratuito, il Museo archeologico della penisola sorrentina Georges Vallet a Piano di Sorrento, che si trova all’interno della grande e bella Villa Fondi De Sangro con il suggestivo giardino a picco sul mare a Piano di Sorrento. Il Museo Archeologico Vallet

Un tuffo tra le spiagge più belle della costiera amalfitana

La costiera Amalfitana in Campania è uno dei luoghi più conosciuti al mondo ed è sicuramente tra i più belli. Posti come Positano, Ravello, Amalfi sono amati e apprezzati da tutti i turisti. Gli indirizzi e i nymeri di telefono per fare un tuffo tra le spiagge più belle, anche tra quelle libere. le spiagge più belle della Costiera Amalfitana.

Un’APP per prenotare le spiagge libere a Bacoli, Miliscola e Miseno

A Bacoli c’è un app per prenotare le spiagge libere. Con Prenotalido ci sarà un sicuro accesso alla spiaggia libera scegliendo anche il posto. Un’APP per prenotare le spiagge libere a Bacoli

Riapre nei weekend la Casina Vanvitelliana del Fusaro

Costo 3 euro – La splendida palazzina borbonica per la caccia sul lago del Fusaro riapre nei fine settimana fino a fine luglio e ci sarà anche una mostra di pittura. Riapre nei weekend la Casina Vanvitelliana

Riapre lo straordinario Sentiero degli Dei tra Agerola e Positano in Costiera Amalfitana

Si riparte sui Monti Lattari con la riapertura del Sentiero degli Dei, lo straordinario percorso di trekking che da Bomerano di Agerola porta fino Positano. Riapre il Sentiero degli Dei

Riapre la Reggia di Carditello con tante iniziative

Tanti eventi e poi varie aperture per il Real Sito di Carditello con visite gratuite, e tanto altro sempre su prenotazione. Riapre la Reggia di Carditello

Riapre dopo anni la spiaggia del Fiordo di Furore in Costiera Amalfitana

Riaprirà dall’11 luglio la piccola spiaggia del Fiordo di Furore chiusa dal 2017 per un incendio che provocò danni al costone roccioso sovrastante. La riapertura dopo i lavori di bonifica e messa in sicurezza Riapre dopo anni la spiaggia del Fiordo di Furore