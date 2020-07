Musica al Centro Antico: concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti

Ben 5 straordinari concerti della Nuova Orchestra Scarlatti si terranno a luglio nel cuore antico di Napoli, per ritrovarsi insieme nel segno della musica. Appuntamenti gratuiti su prenotazione obbligatoria e fino al raggiungimento dei posti disponibili

Dal 4 al 26 luglio 2020 si terranno nello straordinario centro storico di Napoli 5 straordinari concerti della Nuova Orchestra Scarlatti nel centro storico di Napoli.

I cinque concerti si svolgeranno tra due location di grande attrazione nel cuore della città e precisamente nel Chiostro del Complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore in Piazza San Gaetano, n. 316 e nella e la Domus Ars in Via S. Chiara 10.

Cinque programmi diversi che ci proporranno un repertorio che spazia tra la musica classica, l’opera, la musica latinoamericana in modo da arricchire di svago e cultura le sere dell’estate partenopea con la bella musica della Nuova Orchestra Scarlatti.

Il concerto di sabato 4 luglio: Euterpe & Terpsicore

Si inizia sabato 4 luglio 2020 ore 19.00 nel Chiostro di San Lorenzo Maggiore con la Nuova Orchestra Scarlatti in Euterpe & Terpsicore, uniti di nuovo in un ‘gioco’ raffinato tra suoni, voci, un momento di danza.

Una serata molto bella tra le musiche di Gallo, Sammartini, Pergolesi, Paisiello, Cimarosa, F. J. Strauss, Šostakovič e Piazzolla.

Il programma di Musica al Centro Antico per luglio 2020

sabato 11 luglio , ore 19.00, Domus Ars: Klavierquartett, musiche di L. v. Beethoven e R. Schumann / Quartetto Felix;

Per partecipare ai concerti l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti ma è obbligatoria la prenotazione a info@nuovaorchestrascarlatti.it indicando nome e cognome di ciascun partecipante, recapito telefonico, e segnalando se componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi, per una opportuna disposizione dei posti.

Maggiori informazioni 081.2535984 – Evento ufficiale – Nuova Orchestra Scarlatti