Napoli Teatro Festival: Ritornano i grandi concerti a Napoli e in Campania

Inizia a Napoli e in Campania il Napoli Teatro Festival 2020, uno tra i primi grandi eventi che ripartirà nella nostra regione, con ben 130 spettacoli tra commedie, concerti, film e tanto altro. Di seguito i grandi concerti

Parte a Napoli e in Campania il Napoli Teatro Festival 2020 che è una tra le prime grandi manifestazioni che ripartirà nella nostra regione. Il Napoli Teatro Festival proporrà ben 130 spettacoli all’aperto a prezzi popolari da 5 a 8 euro dall’1 al 31 luglio 2020 con gli eventi divisi in 10 sezioni tra cui ben 28 prime in Italia.

Tra tutti questi spettacoli non mancheranno anche tanti concerti in una sezione particolare dedicata alla Musica, il cui ricavato degli spettacoli sarà devoluto in beneficenza all’Istituto nazionale tumori “Fondazione Pascale” di Napoli. La sezione Musica proporrà tanti concerti che iniziano con i Foja, con un concerto/spettacolo folk-rock dal titolo Miracoli e Rivoluzioni che si terrà mercoledì 1 luglio nel Cortile del Real Bosco di Capodimonte.

Da non perdere il Concerto tra scrittura e trascrittura del Maestro Roberto De Simone del 26 luglio l’unico che si terrà al chiuso, nel Teatro San Carlo che verrà riaperto per l’occasione che ci proporrà di raccontare il tempo presente attraverso la trascrizione di alcune opere di Bach, Stravinsky, Debussy, Satie e Chopin.

Ma vediamo tutta la sezione musica del Napoli Teatro Festival 2020 che farà ripartire i grandi concerti in tutta la Campania.

Napoli Teatro Festival 2020 – sezione MUSICA

1 luglio, ore 21, Cortile del Real Bosco di Capodimonte – MIRACOLI E RIVOLUZIONI concerto dei Foja con Dario Sansone (chitarra acustica e voce) Luigi Scialdone (mandolino, ukulele, chitarra elettrica) Ennio Frongillo (chitarra elettrica) Giuliano Falcone (basso elettrico) Giovanni Schiattarella (batteria)

concerto dei con (chitarra acustica e voce) (mandolino, ukulele, chitarra elettrica) (chitarra elettrica) (basso elettrico) (batteria) 5 luglio, ore 21, Duomo di Salerno – HO UCCISO I BEATLES – Atto unico per cantante, attore e quartetto d’archi di Stefano Valanzuolo con Sarah Jane Morris , Solis String Quartet con Paolo Cresta (voce recitante)

di con , con (voce recitante) dal 7 al 13 luglio, ore 19.30, Palazzo Reale, Cortile delle Carrozze 7 GRADI – Settimana di concerti a cura di Massimiliano Sacchi (ogni concerto ingresso 5 euro) – 7 luglio – Maria Mazzotta/ 8 luglio – Francesco Di Cristofaro – Komitas /9 luglio – Valerio Sgarra / 10 luglio – Ars Nova / 11 luglio – Ciro Riccardi – Napoli Underground / 12 luglio – EbbaneSis / 13 luglio – Taraf de funikular

Settimana di concerti a cura di Massimiliano Sacchi (ogni concerto ingresso 5 euro) – 9 luglio, ore 21, Cortile d’Onore di Palazzo Reale LA MISTICA DEL COSMO m ezzosoprano e direzione artistica Raffaella Ambrosino, per le coreografie Irma Cardano eseguite dall’ensemble Ivir Danza con la direzione corale del maestro Alessandro Tino e la recording performance dell’Orchestra vocale Numeri Primi consulenza tecnica della MidiWare di Roma per le edizioni

ezzosoprano e direzione artistica per le coreografie eseguite dall’ensemble con la direzione corale del maestro e la recording performance dell’Orchestra vocale consulenza tecnica della per le edizioni 11 luglio, ore 21, Complesso Monumentale di Solofra – LI CANTI DE LA GATTA CENERENTOLA , un progetto di teatro musicale e pupi napoletani di Ambrogio Sparagna con la partecipazione straordinaria di Iaia Forte con Violetta Ercolano , Aldo De Martino , Maurizio Stammati , Erasmo Treglia e Ensemble Strumentale OPI produzione Finisterre

un progetto di teatro musicale e pupi napoletani di con la partecipazione straordinaria di con , , , e produzione 18 luglio, ore 21, Cortile d’Onore di Palazzo Reale – THE MAGIC DOOR con Giada Colagrande (voce, theremin, tamburo), Arthuan Rebis (voce, chitarra classica, nyckelharpa, hulusi, esraj), Vincenzo Zitello (arpa celtica, lama sonora, flauti, santoor), Giovanna Barbati (violoncello barocco), Nicola Caleo (tamburo a cornice)

con (voce, theremin, tamburo), (voce, chitarra classica, nyckelharpa, hulusi, esraj), (arpa celtica, lama sonora, flauti, santoor), (violoncello barocco), (tamburo a cornice) 19 luglio, ore 21, Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte – DI GIACOMO IN THE MOOD con Raffaello Converso elaborazioni ed orchestrazioni Roberto De Simone e con direttore d’orchestra Luigi Grima con Mimmo Napolitano (pianoforte), Rocco Roggia (violino I°), Antonio Ruocco (violino II°), Marco Traverso (viola), Leonardo Massa (violoncello), Antonio Di Costanzo (contrabbasso), Umberto Leonardo (chitarra), Edoardo Converso (mandolino), Enzo Grimaldi (fisarmonica), Giuseppe Di Colandrea (clarinetto/sax), Vincenzo Leurini (tromba), Luca Martingano (corno), Cosimo Panico (trombone), Gianluca Mirra (percussioni/vibrafono) produzione Proscenio

con elaborazioni ed orchestrazioni e con direttore d’orchestra con (pianoforte), (violino I°), (violino II°), (viola), (violoncello), (contrabbasso), (chitarra), (mandolino), (fisarmonica), (clarinetto/sax), (tromba), (corno), (trombone), (percussioni/vibrafono) produzione 21 luglio, ore 21, Cortile del Real Bosco di Capodimonte – UNA PERSONA. Ovvero come Fernando scoprì di essere stato Luigi. spettacolo musicale di Roberta Rossi con Renato Avallone , Roberta Rossi (voce), Alessio Toro (viola), Michele Villari (clarinetto), Alessandro Gwis (pianoforte), Guerino Rondolone (basso/contrabbasso), Andrea Bonioli (batteria) testi di Fernando Pessoa e Luigi Pirandello regia Roberta Rossi produzione Associazione Culturale Musicale Città della Musica

spettacolo musicale di con , (voce), (viola), (clarinetto), (pianoforte), (basso/contrabbasso), (batteria) testi di e regia produzione 23 luglio, ore 21, Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere – BESTEMMIA D’AMORE – voce recitante e canto Pippo Delbono – voce, arpina, tamburo e sax sopranino Enzo Avitabile – chitarra napoletana Gianluigi Di Fenza – tamburi Carlo Avitabile – produzione Black Tarantella

voce recitante e canto voce, arpina, tamburo e sax sopranino chitarra napoletana tamburi produzione 23 luglio, ore 21, Cortile del Real Bosco di Capodimonte – RUMORI DI FONDO – da un’idea di Ivo Parlati , Nadia Baldi – musiche composte ed eseguite dal vivo da Ivo Parlati – drammaturgia e regia Nadia Baldi .

da un’idea di , musiche composte ed eseguite dal vivo da drammaturgia e regia . 26 luglio, ore 21, Teatro di San Carlo CONCERTO TRA SCRITTURA E TRASCRITTURA di Roberto De Simone dall’opera di Johann Sebastian Bach alla trascrittura di Alessandro De Simone – Toccata e fuga in re minore BWV 565 – dall’opera di Igor Stravinsky alla trascrittura di Antonello Paliotti – Cinque pezzi facili – dall’opera di Claude Debussy alla trascrittura di Antonello Paliotti – Golliwogg’s Cake-Walk; La plus que lente; Général Lavine – Excentric dall’opera di Erik Satie alla trascrittura di Antonello Paliotti – La Belle Excentrique dall’opera di Fryderyk Chopin alla trascrittura di Roberto De Simone – Sonata n. 2 in Si bemolle minore, Op. 35 – direttore d’orchestra Luigi Grima

di dall’opera di alla trascrittura di Toccata e fuga in re minore BWV 565 – dall’opera di alla trascrittura di Cinque pezzi facili – dall’opera di alla trascrittura di Golliwogg’s Cake-Walk; La plus que lente; Général Lavine – Excentric dall’opera di alla trascrittura di La Belle Excentrique dall’opera di alla trascrittura di Sonata n. 2 in Si bemolle minore, Op. 35 – direttore d’orchestra 27 luglio, ore 21, Cortile del Real Bosco di Capodimonte – SU X GIÙ GABER – le canzoni del Signor G da Milano a Napoli – soggetto e regia Renato Salvetti, Antonella Ippolito canzoniGaber/Luporini e Salvetti/Magurno arrangiamenti Gianni Migliaccio, Renato Salvetti in scena Renato Salvetti, Antonella Ippolito, Gianni Migliaccio, Agostino Oliviero, Emiliano Berti, Riccardo Schmitt produzione Articolart

