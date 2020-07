Un Posto al Sole ricomincia dopo 100 giorni su RAI 3

Ritorna dopo 100 giorni Un posto al sole, con le nuove puntate registrate in questi giorni,

100 giorni di interruzione per Un posto al sole, che, esaurite le puntate preregistrate aveva interrotto la serie lunedì 6 aprile mandando in onda delle repliche. Ma ora Un posto al sole riparte con le nuove puntate a partire da lunedì 13 luglio 2020 al solito orario delle 20:45.

La serie è andata in onda ogni sera su RAI 3 dal 1996 ed è stata vista da milioni di appassionati: e ora da lunedì 13 luglio ritornerà ogni sera alle 20.45 su Rai 3 così come annunciato sul profilo Instagram ufficiale dello show.

“100 giorni lontani da voi, ma ci siamo quasi: lunedì 13 luglio, Un Posto Al Sole torna a casa vostra ogni sera alle 20.45 su Rai 3, siete pronti?! Noi non vediamo l’ora!”

Un messaggio accompagnato con un video del cast tra sorrisi e mascherine mentre si stavano girando nuove scene a Palazzo Palladini.

E gli appassionati sapranno come continuano le varie storie, come quella di Serena e Filippo che avevano divorziato da poco o come quella del Magistrato Nicotera che stava scoprendo la verità sul clan Tregara. Ma continueranno anche i momenti quotidiani, che forse piacciono tanto ai fans, come quelli che vedono Giulia Poggi alle prese con il nuovo cagnolino o alle simpatiche discussioni tra Guido e Mariella che stanno organizzando il loro matrimonio.

Un posto al sole non si è fermato del tutto durante l’emergenza e i fan hanno rivisto gli attori della serie grazie a Un po’ sto a casa, che ha raccontato cosa hanno fatto i condomini di Palazzo Palladini durante questo periodo.

Ma ora dopo 5000 puntate trasmesse e le repliche di quelle già trasmesse a marzo del 2012, la serie riprenderà da lunedì 13 luglio 2020 sempre dal lunedì al venerdì alle 20,45 su Rai3.

Maggiori informazioni Un Posto al Sole

Foto Un posto al Sole Facebook