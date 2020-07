Napoli Teatro Festival: gli spettacoli teatrali da non perdere a Napoli e in Campania

Ben 130 spettacoli a Napoli e in alcuni luoghi splendidi della Campania per il Napoli Teatro Festival 2020, uno tra i primi grandi eventi che ripartirà nella nostra regione

E’ iniziato a Napoli e in Campania il Napoli Teatro Festival 2020 che ci presenta dall’1 al 31 luglio 2020 ben 130 spettacoli all’aperto a prezzi popolari da 5 a 8 euro. Gli eventi sono divisi in 10 sezioni che contengono i 130 spettacoli tra cui ci saranno ben 28 prime teatrali in Italia. Una grande manifestazione che quest’anno assume un gran significato perché segna la ripartenza della nostra terra.

Di seguito troverete gli spettacoli teatrali ma ci saranno anche tanti grandi appuntamenti con la musica in una sezione particolare di concerti dal vivo di cui vi abbiamo già parlato e il cui ricavato degli spettacoli sarà devoluto in beneficenza all’Istituto nazionale tumori “Fondazione Pascale” di Napoli.

Spettacoli Teatrali del Napoli Teatro Festival (Sezione Nazionali)

dall’ 1 al 15 luglio Palazzo Fondi – RUA CATALANA – nuovo teatro catalano a Napoli – progetto e traduzioni a cura di Enrico Ianniello produzione Casa del Contemporaneo, Nuovo Teatro Sanità, Mutamenti/Teatro Civico 14 in collaborazione con Delegazione del Governo della Catalogna, Institut Ramon Llull

– nuovo teatro catalano a Napoli – progetto e traduzioni a cura di Enrico Ianniello produzione Casa del Contemporaneo, Nuovo Teatro Sanità, Mutamenti/Teatro Civico 14 in collaborazione con Delegazione del Governo della Catalogna, Institut Ramon Llull 1, 2 luglio ore 19 Palazzo Fondi – IL PRESTITO – di Jordi Galcerán traduzione Enrico Ianniello con Luca Iervolino, Luciano Saltarelli regia Rosario Sparno produzione Casa Del Contemporaneo

– di Jordi Galcerán traduzione Enrico Ianniello con Luca Iervolino, Luciano Saltarelli regia Rosario Sparno produzione Casa Del Contemporaneo 7 , 8 luglio ore 19 Palazzo Fondi – FÉMMENE COMME A ME – di Pau Miró regia Roberto Solofria con Michele Brasilio, Marina Cioppa, Ilaria Delli Paoli, Roberto Solofria – produzione Mutamenti/Teatro Civico 14

di Pau Miró regia Roberto Solofria con Michele Brasilio, Marina Cioppa, Ilaria Delli Paoli, Roberto Solofria – produzione Mutamenti/Teatro Civico 14 14, 15 luglio ore 19 Palazzo Fondi – PLASTILINA – scritto da Marta Buchaca traduzione Enrico Ianniello con Teresa Saponangelo, Ivan Castiglione, Vincenzo Antonucci, Mariano Coletti, Giampiero De Concilio, Arianna Iodice produzione Nuovo Teatro Sanità

– scritto da Marta Buchaca traduzione Enrico Ianniello con Teresa Saponangelo, Ivan Castiglione, Vincenzo Antonucci, Mariano Coletti, Giampiero De Concilio, Arianna Iodice produzione Nuovo Teatro Sanità 2 luglio ore 21 Palazzo Reale – Cortile d’onore – MEPHISTOPHELES eine Grand Tour – musica e sound design composti da Mauro Martinuz concepito, scritto e diretto da Simone Derai produzione Anagoor 2020

musica e sound design composti da Mauro Martinuz concepito, scritto e diretto da Simone Derai produzione Anagoor 2020 3 luglio ore 21 Palazzo Reale – Cortile d’onore -SALA D’ATTESA – THE WAITING ROOM – scritto da Ettore De Lorenzo con Ettore De Lorenzo, Giosi Cincotti, Machi Di Pace, Ugo Gangheri, Ernesto Nobili con la partecipazione di Massimiliano Gallo ospite musicale Giovanni Truppi regia Ettore De Lorenzo

3, 4 luglio ore 21 Capodimonte – Fagianeria – BED BOY JACK – un progetto Amadio/Fornasari testo e regia Bruno Fornasari con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Sara Bertelà, Chiara Serangeli coproduzione Teatro Filodrammatici di Milano, Teatro Stabile del Veneto

un progetto Amadio/Fornasari testo e regia Bruno Fornasari con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Sara Bertelà, Chiara Serangeli coproduzione Teatro Filodrammatici di Milano, Teatro Stabile del Veneto 4 luglio ore 21 Capodimonte – Cortile della Reggia – LA VITA DAVANTI A SÉ – dal testo La Vie Devant a soi di Romain Gary (Emile Ajar) direzione musicale Simone Campa con Roby Avena (fisarmonica), Leonardo Enrici Baion (clarinetto), Simone Campa (chitarra battente, percussioni), Cheikh Fall (kora) produzione Cardellino srl

dal testo La Vie Devant a soi di Romain Gary (Emile Ajar) direzione musicale Simone Campa con Roby Avena (fisarmonica), Leonardo Enrici Baion (clarinetto), Simone Campa (chitarra battente, percussioni), Cheikh Fall (kora) produzione Cardellino srl 4 luglio ore 21 Palazzo Reale – Cortile delle carrozze – PERCHÉ LEGGERE I CLASSICI da Italo Calvino con Francesco Montanari e Gianmarco Saurino regia Davide Sacco produzione Lunga Vita Factory

6 luglio ore 21 Palazzo Reale – Cortile delle carrozze – NELLA SOLITUDINE DEI CAMPI DI COTONE di Bernard-Marie Koltès regia di Andrea De Rosa con Federica Rosellini, Lino Musella produzione Compagnia Orsini

di Bernard-Marie Koltès regia di Andrea De Rosa con Federica Rosellini, Lino Musella produzione Compagnia Orsini 7 luglio ore 21 Palazzo Reale – Cortile d’onore -TADDRARITE – Pipistrelli testo e regia Luana Rondinelli con Donatella Finocchiaro, Claudia Potenza, Antonia Truppo produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, Argot Produzioni

7, 8 luglio ore 21 Capodimonte – Cortile della Reggia – SETTIMO SENSO – da un racconto di Ruggero Cappuccio drammaturgia e regia Nadia Baldi con Euridice Axen coproduzione Khora Teatro, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia

da un racconto di Ruggero Cappuccio drammaturgia e regia Nadia Baldi con Euridice Axen coproduzione Khora Teatro, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia 7, 8 luglio ore 21 Capodimonte – Fagianeria – TROIA CITY, LA VERITÀ SUL CASO ALÉXANDROS – liberamente ispirato ai frammenti dell’Aléxandros di Euripide testo di Antonio Piccolo con Antonio Piccolo e Marco Vidino (cordofoni e percussioni) regia Lino Musella produzione Teatro In Fabula, Quartieri dell’Arte-Galleria Toledo\ produzioni

liberamente ispirato ai frammenti dell’Aléxandros di Euripide testo di Antonio Piccolo con Antonio Piccolo e Marco Vidino (cordofoni e percussioni) regia Lino Musella produzione Teatro In Fabula, Quartieri dell’Arte-Galleria Toledo\ produzioni 10 luglio ore 21 Capodimonte – Fagianeria – redFRIDA – liberamente tratto da Viva la Vida di Pino Cacucci con Emiliana Bassolino performer in video Jane M. Deaglàn – produzione Maurizio Marino per Arteteca

liberamente tratto da Viva la Vida di Pino Cacucci con Emiliana Bassolino performer in video Jane M. Deaglàn – produzione Maurizio Marino per Arteteca 11 luglio ore 21 Palazzo Reale – Cortile d’onore – PINOCCHIO – dall’opera di Carlo Collodi – drammaturgia e regia Laura Angiulli – con Ginestra Paladino produzione Galleria Toledo\ produzioni

dall’opera di Carlo Collodi – drammaturgia e regia Laura Angiulli – con Ginestra Paladino produzione Galleria Toledo\ produzioni 11, 12 luglio ore 21 Capodimonte – Cortile della Reggia – DAVID – drammaturgia e regia Joele Anastasi con Joele Anastasi, Federica Carruba Toscano, Eugenio Papalia, Enrico Sortino uno spettacolo di Vuccirìa Teatro coproduzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival

12 luglio ore 21 Capodimonte – Fagianeria – FU LUMENA – Un’altra storia in omaggio alla figura di Filumena Marturano – di Salvatore Ronga con Lucianna De Falco – produzione Associazione culturale ILLUMINATA

Un’altra storia in omaggio alla figura di Filumena Marturano – di Salvatore Ronga con Lucianna De Falco – produzione Associazione culturale ILLUMINATA 13 luglio ore 21 Palazzo Reale – Cortile d’onore – LA NOTTE – di Igor Esposito – regia Francesco Saponaro con Lara Sansone, Vincenzo Nemolato produzione Tradizione e Turismo – Centro di produzione

di Igor Esposito – regia Francesco Saponaro con Lara Sansone, Vincenzo Nemolato produzione Tradizione e Turismo – Centro di produzione 14 luglio ore 21 Capodimonte – Cortile della Reggia – EDIPO UNA FIABA DI MAGIA – ideazione Chiara Guidi in dialogo con Vito Matera con Francesco Dell’Accio, Francesca Di Serio, Chiara Guidi, Vito Matera, Filippo Zimmermann e con le voci di Eva Castellucci, Anna Laura Penna, Gianni Plazzi, Sergio Scarlatella, Pier Paolo Zimmermann coproduzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

ideazione Chiara Guidi in dialogo con Vito Matera con Francesco Dell’Accio, Francesca Di Serio, Chiara Guidi, Vito Matera, Filippo Zimmermann e con le voci di Eva Castellucci, Anna Laura Penna, Gianni Plazzi, Sergio Scarlatella, Pier Paolo Zimmermann coproduzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 14 luglio ore 21 Capodimonte – Fagianeria – NAPULE ’70 – di e con Claudio Ascoli e con la partecipazione di Sissi Abbondanza

di e con Claudio Ascoli e con la partecipazione di Sissi Abbondanza 15 luglio ore 22 Palazzo Reale – Cortile delle carrozze – NOTTE D’ALBA – idea, progetto e interpretazione Franca Abategiovanni regia Gabriela Eleonori scritto da Marina Sorrenti scene Alessandra Ricci produzione Pan productions Srls

idea, progetto e interpretazione Franca Abategiovanni regia Gabriela Eleonori scritto da Marina Sorrenti scene Alessandra Ricci produzione Pan productions Srls 15, 16 luglio ore 21 Palazzo Reale – Cortile d’onore – THE RED LION – di Patrick Marber traduzione Marco Casazza adattamento Andrej Longo con Nello Mascia, Andrea Renzi, Lorenzo Scalzo regia Marcello Cotugno coproduzione La Pirandelliana, Teatri Uniti

di Patrick Marber traduzione Marco Casazza adattamento Andrej Longo con Nello Mascia, Andrea Renzi, Lorenzo Scalzo regia Marcello Cotugno coproduzione La Pirandelliana, Teatri Uniti 16 luglio ore 21 Capodimonte – Cortile della Reggia – L’ESTATE PERDUTA – ballata per Cesare Pavese con Alessio Boni, Marcello Prayer, Francesco Forni, Roberto Aldorasi di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer

ballata per Cesare Pavese con Alessio Boni, Marcello Prayer, Francesco Forni, Roberto Aldorasi di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer 16, 17 luglio ore 21 Capodimonte – Fagianeria – BUONA PERMANENZA AL MONDO – Majakovskij BPM tratto da Il defunto odiava i pettegolezzi di Serena Vitale (© 2015 Adelphi Edizioni S.p.A. Milano) di Gianni Farina con Consuelo Battiston, Tamara Balducci, Leonardo Bianconi, Federica Garavaglia, Mauro Milone regia,

Majakovskij BPM tratto da Il defunto odiava i pettegolezzi di Serena Vitale (© 2015 Adelphi Edizioni S.p.A. Milano) di Gianni Farina con Consuelo Battiston, Tamara Balducci, Leonardo Bianconi, Federica Garavaglia, Mauro Milone regia, 17 luglio ore 21 Palazzo Reale – Cortile delle carrozze – LE ECCENTRICITÀ DI UN USIGNOLO – di Tennessee Williams con Sarah Biacchi, Riccardo Eggshell, Alessandra Frabetti, Paolo Perinelli e con Paila Pavese regia Sarah Biacchi

– di Tennessee Williams con Sarah Biacchi, Riccardo Eggshell, Alessandra Frabetti, Paolo Perinelli e con Paila Pavese regia Sarah Biacchi 17 luglio ore 21 Anfiteatro Naturale di Pietrelcina e 25 luglio ore 21 Capodimonte – Cortile della Reggia MARIA MADDALENA O DELLA SALVEZZA – da Fuochi di Marguerite Yourcenar drammaturgia e riduzione Lina Sastri mise en espace di Lina Sastri produzione Salina S.R.L.

da Fuochi di Marguerite Yourcenar drammaturgia e riduzione Lina Sastri mise en espace di Lina Sastri produzione Salina S.R.L. 18 luglio ore 21.30 Anfiteatro Naturale di Pietrelcina e 26 luglio ore 19 Capodimonte – Cortile della Reggia CALIGOLA di Albert Camus lettura drammatizzata diretta e interpretata da Vinicio Marchioni produzione Anton Produzioni

18, 19 luglio ore 21 Capodimonte – Cortile della Reggia – SULLA MORTE SENZA ESAGERARE – ideazione e regia Riccardo Pippa – di e con Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Matteo Vitanza produzione Teatro dei Gordi / Teatro Franco Parenti

ideazione e regia Riccardo Pippa – di e con Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Matteo Vitanza produzione Teatro dei Gordi / Teatro Franco Parenti 19 luglio ore 21 Palazzo Reale – Cortile delle carrozze – PROCESSO A VIVIANI – di Corrado Ardone produzione THeCULT

di Corrado Ardone produzione THeCULT 21, 22 luglio ore 21.30 Palazzo Reale – Cortile d’onore – IL SEME DELLA VIOLENZA – THE LARAMIE PROJECT – di Moisés Kaufman – e del Tectonic Theater Project – regia Ferdinando Bruni, Francesco Frongia coproduzione Teatro dell’Elfo, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia

di Moisés Kaufman – e del Tectonic Theater Project – regia Ferdinando Bruni, Francesco Frongia coproduzione Teatro dell’Elfo, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia 22, 23 luglio ore 21 Palazzo Reale – Cortile delle carrozze – ANTICHI MAESTRI – di Thomas Bernhard traduzione Anna Ruchat adattamento drammaturgico Fabrizio Sinisi regia Federico Tiezzi

di Thomas Bernhard traduzione Anna Ruchat adattamento drammaturgico Fabrizio Sinisi regia Federico Tiezzi con Sandro Lombardi, Martino d’Amico e un attore in via di definizione produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi, Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

22, 23 luglio ore 21 Capodimonte – Fagianeria – VAUDEVILLE! – Atti Unici da Eugène Labiche

Atti Unici da Eugène Labiche ideazione, drammaturgia e regia Roberto Rustioni dramaturg Chiara Boscaro – con Paolo Faroni Francesca Astrei, Luca Carbone, Roberta De Stefano, Loris Fabiani coproduzione Fattore K., Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia

26, 27 luglio ore 21 Palazzo Reale – Cortile delle carrozze – ‘A CIRIMONIA – (L’impossibilità della verità) – di Rosario Palazzolo interpretazione e regia di Enzo Vetrano, Stefano Randisi produzione Cooperativa Le Tre Corde

– (L’impossibilità della verità) – di Rosario Palazzolo interpretazione e regia di Enzo Vetrano, Stefano Randisi produzione Cooperativa Le Tre Corde 26, 27 luglio ore 21 Capodimonte – Fagianeria – IL DOLORE DI PRIMA di Jo Lattari edito da Castelvecchi Editore regia Mario Scandale – con Betti Pedrazzi, Arturo Cirillo, Valentina Picello, Paola Fresa produzione CrAnPi, Marche Teatro, Fondazione Sipario Toscana-Centro di Produzione teatrale, Sardegna Teatro

di Jo Lattari edito da Castelvecchi Editore regia Mario Scandale – con Betti Pedrazzi, Arturo Cirillo, Valentina Picello, Paola Fresa produzione CrAnPi, Marche Teatro, Fondazione Sipario Toscana-Centro di Produzione teatrale, Sardegna Teatro 30, 31 luglio ore 21 Capodimonte – Fagianeria – BRUCE SPRINGSTEEN: COME UN KILLER SOTTO IL SOLE – con Mariangela D’Abbraccio di Bruce Springsteen drammaturgia Leonardo Colombati regia Francesco Tavassi produzione Coop CMC/Nidodiragno

30, 31 luglio ore 21 Capodimonte – Cortile della Reggia – MIRACOLI METROPOLITANI – uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo drammaturgia Gabriele Di Luca regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi con Ambra Chiarello, Federico Gatti, Pier Luigi Pasino, Daniela Piperno, Beatrice Schiros, Massimiliano Setti, Federico Vanni coproduzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo drammaturgia Gabriele Di Luca regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi con Ambra Chiarello, Federico Gatti, Pier Luigi Pasino, Daniela Piperno, Beatrice Schiros, Massimiliano Setti, Federico Vanni coproduzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini 30, 31 luglio ore 21 Spiaggia delle Monache – PESCATORI – dall’opera di Raffaele Viviani – drammaturgia e regia Laura Angiulli con Aniello Arena, Gennaro Basile, Marcello Colasurdo, Alessandra D’Elia, Pietro Pignatelli e Federica Aiello, Agostino Chiummariello, Caterina Pontrandolfo, Antonio Speranza, Fabiana Spinosa musiche originali Raffaele Viviani produzione Galleria Toledo\ produzioni

Queste le rappresentazioni della sezione Nazionale. Da non perdere anche quelle della sezione OSSERVATORIO che troverete sul sito con tutte le informazioni. https://napoliteatrofestival.it/edizione-2020/

I Biglietti del Napoli Teatro Festival 2020

I biglietti per le rappresentazioni teatrali del NTF costano Intero € 8 / Ridotto under 30 e over 65 € 5. I biglietti del NTFI 2020 sono acquistabili online sul sito napoliteatrofestival.it oppure presso i punti vendita autorizzati Azzurro Service. Per gli eventi in regione presso i luoghi di spettacolo, previa disponibilità (a partire da due ore prima dell’inizio) biglietteria@napoliteatrofestival.it per info: 3499374229 dalle ore 10.00 alle 18.30.