Cose da fare a Napoli nel weekend dal 10 al 12 luglio 2020

© Monica Esposito

Tanti eventi e poi parchi e musei aperti a Napoli e nelle vicinanze: riprendono in città tanti interessanti appuntamenti tra visite guidate, concerti, serate musicali, bar, ristoranti ma anche musei, parchi e spiagge

Si riparte con tanti eventi nel weekend e con tante riaperture a Napoli e in provincia in questo momento particolare tra visite guidate, concerti, serate musicali, bar, ristoranti ma anche musei, parchi e spiagge ma ci sono sempre anche tanti eventi e cose che ci vengono proposte via web per passare le nostre giornate. Vediamo che succede nel prossimo weekend da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2020 cui potremo partecipare uscendo o da casa senza abbandonare le nostre passioni.

Usciamo per vedere in sicurezza i posti più belli a Napoli e nelle vicinanze

Jazz in the Garden a Palazzo Venezia a Napoli

venerdì 10 Luglio 2020 serata jazz da non perdere con la bella musica della Quartieri Jazz, un aperitivo e un omaggio a Pino Daniele all’interno del suggestivo Giardino Pensile del ‘700. Serata jazz con aperitivo

Cinema sulla spiaggia al Nabilah con Aperitivi al tramonto e Cene in riva al mare

Proiezioni Sonore è una nuova iniziativa che riempirà le serate del giovedì sulla spiaggia del Nabilah tra cinema sotto le stelle, aperitivi e cene in riva al mare. Proiezioni Sonore al Nabilah

Benvenuti al Rione Sanità: Spettacoli itineranti gratuiti di sera al Rione Sanità

Spettacoli itineranti tra vicoli e piazze del quartiere animeranno le sere dei weekend di luglio del Rione Sanità. gli eventi sono gratuiti e inizieranno alle 21,30 ed è obbligatoria la prenotazione al singolo evento. Prossimi: sabato 11 luglio e domenica 12 luglio Benvenuti al Rione Sanità

Cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli in un Complesso del 500

Quasi due mesi di proiezioni di sera a 5 euro ma anche di incontri con attori, attrici, registi, critici e appassionati dei lungometraggi e dei documentari a Napoli nella grande struttura cinquecentesca di Foqus nei Quartieri Spagnoli Cinema all’aperto ai Quartieri

7 Gradi: una settimana di concerti dal vivo a Palazzo Reale a Napoli

Dal 7 al 13 luglio alle ore 19:30 a Palazzo Reale di Napoli, nel Cortile delle Carrozze si terrà 7 GRADI una rassegna di musica del NTF che presenta una settimana di interessanti concerti dal vivo a 5 euro. concerti dal vivo a Palazzo Reale

4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 10 al 12 luglio 2020

Ripartono in sicurezza le visite guidate a Napoli e nelle vicinanze nel prossimo weekend di luglio. Ve ne proponiamo 4 da non perdere 4 visite guidate a Napoli

Gli spettacoli del Teatro di San Carlo in Piazza del Plebiscito a Napoli: date e prezzi

Ricomincia con spettacoli all’aperto il Teatro di San Carlo dopo la lunga chiusura per l’emergenza portando in scena, nella grande piazza cittadina, le grandi voci della scena lirica internazionale Prossimo domenica 19 luglio alle 21 Il San Carlo in Piazza del Plebiscito

Riapre la spiaggia libera della Gaiola a Napoli: come prenotare

Dal 3 luglio aprirà una delle spiagge libere più belle di Napoli, quella della Gaiola, che si trova all’interno dell’area marina protetta: come prenotare Riapre la spiaggia libera della Gaiola

Corsi di yoga gratuiti sul Lungomare di Napoli

Si terranno ogni sabato fino al 25 luglio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.30, sul Lungomare di Napoli alla Rotonda Diaz dei corsi gratuiti di Yoga a cura della Scuola di Yoga Integrale. Corsi di yoga gratuiti

Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli a Napoli

Da martedì 7 luglio e fino all’11 settembre 2020 ritornano i concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti con Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli con una novità. Per le norme di emergenza meno posti in entrata ma due concerti al giorno alle 19 e alle 21. Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli

Napoli Teatro Festival: gli spettacoli teatrali da non perdere a Napoli e in Campania

Il Napoli Teatro Festival 2020 che ci presenta dall’1 al 31 luglio 2020 ben 130 spettacoli all’aperto a prezzi popolari da 5 a 8 euro. Tanti eventi in 10 sezioni per 130 spettacoli tra cui ci saranno ben 28 prime teatrali in Italia. Gli spettacoli teatrali da non perdere

Gratis al Museo di Capodimonte e a Palazzo Reale per chi ha un biglietto del Napoli Teatro Festival

Chi acquista un biglietto per spettacoli del Festival in questi due grandi Musei potrà fare una visita gratuita in queste 2 istituzioni fino a fine agosto Gratis a Capodimonte e a Palazzo Reale

Cinema Napoletano nel Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale a 4 €

Il Napoli Teatro Festival 2020 propone anche la sezione Cinema a cura di Roberto D’Avascio per Arci Movie, che si terrà all’aperto nello splendido Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale dal 7 al 13 luglio 2020. Cinema Napoletano a Palazzo Reale

Parco archeologico del Pausilypon e la Grotta di Seiano: storia, curiosità e come visitarli

Riapre al pubblico il Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon, uno dei posti più belli di Napoli. Come visitarlo e la storia di questo eccezionale luogo Parco archeologico del Pausilypon

Film all’aperto nella ex-Base Nato di Bagnoli: il programma del weekend

Anche nel prossimo weekend dal 3 al 5 luglio l’Arena Modernissima propone due grandi arene cinematografiche all’aperto nell’area dell’ex base Nato di Bagnoli da 200 posti ognuna. Cinema all’aperto nella ex-Base Nato

Musica al Centro Antico: concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti

Ben 5 straordinari concerti dal 4 al 26 luglio 2020 della Nuova Orchestra Scarlatti si terranno a luglio nel cuore antico di Napoli gratuiti su prenotazione obbligatoria. Prossimo: sabato 11 luglio 2020 Musica al Centro Antico

Scena Aperta: la rassegna teatrale nel Cortile del Maschio Angioino

Dal 3 luglio al 1 agosto 2020 il Teatro Stabile di Napoli propone nel Maschio Angioino “Scena Aperta” una rassegna teatrale nel cortile. Scena Aperta: la rassegna teatrale

Racconti per Ricominciare, il teatro con spettacoli dal vivo

Fino al 12 luglio a Napoli e in altre zone della Campania con il Teatro dal vivo con Racconti per Ricominciare che propone 60 percorsi teatrali, itineranti e di breve durata, per un numero limitato di spettatori Racconti per Ricominciare

San Laise Jazz: concerti gratuiti di sera nel parco della ex base Nato a Bagnoli

Si terrà dal 10 luglio al 21 agosto 2020 San Laise Jazz – tris d’arte un evento che prevede ben cinque concerti gratuiti di ottimi gruppi jazz il venerdì sera nel grande parco di Bagnoli, il Parco San Laise, nella ex base Nato. San Laise Jazz

Torna Un Posto al Sole su RAI 3 con nuove puntate registrate in questi giorni

Ritorna dopo 100 giorni Un posto al sole, con le nuove puntate registrate in questi giorni, da lunedì 13 luglio 2020 su RAI 3 al solito orario delle 20 e 45. Torna Un Posto al Sole

Riapre il parco della Villa Floridiana al Vomero e il Museo Pignatelli alla Riviera di Chiaia

Di nuovo aperti a Napoli Villa Pignatelli e il Museo delle carrozze e poi la Villa Floridiana dall’ingresso di via Cimarosa chiuso da sei mesi con i grandi viali che portano all’aiuola grande e al magnifico Belvedere. Riapre Villa Floridiana

Volotea apre una base a Napoli Capodichino con voli da 9,00€

Riprendono i voli all’aeroporto di Capodichino e la compagnia spagnola Volotea apre una base a Napoli con 2 Airbus A319 e 17 destinazioni e lancia anche voli da 9 euro. Volotea apre una base a Napoli Capodichino

Riapre il Museo della Certosa di San Martino a Napoli

Giovedì 9 luglio 2020 alle ore 17.00 riaprirà l’intero percorso di visita dello straordinario Museo della Certosa di San Martino a Napoli insieme alla Chiesa, ai Chiostri ed ai giardini.La Certosa di San Martino è un luogo straordinariamente bello che si trova sulla collina del Vomero ed è visibile da tutto il centro di Napoli. Riapre la Certosa di San Martino a Napoli

Guida gratuita nel weekend per le visite al Complesso Monumentale Donnaregina

Anche Sabato 11 e Domenica 12 luglio 2020, pagando solo il costo del biglietto, si potrà avere la guida gratuita per conoscere le meraviglie del Complesso Monumentale Donnaregina Weekend a Donnaregina

Napoli Teatro Festival 2020: 130 spettacoli all’aperto e prezzi da 5 a 8 euro

Comincia il “Napoli Teatro Festival Italia” con 130 spettacoli all’aperto in 19 splendide location di Napoli e della Campania con prezzi popolari. Il festival si terrà dall’1 al 31 luglio 2020 con gli spettacoli divisi in 10 sezioni e con 28 prime di spettacoli italiani. Napoli Teatro Festival

Arte, musica e poesia in quattro serate speciali a Santa Chiara a Napoli

Quattro serate particolari nello splendido Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli con l’incasso devoluto interamente in beneficenza la prossima sabato 11 luglio a partire dalle 18.00 Serate speciali a Santa Chiara

Il Museo Archeologico Georges Vallet riapre gratis a Piano di Sorrento

Ha riaperto al pubblico, con ingresso gratuito, il Museo archeologico della penisola sorrentina Georges Vallet a Piano di Sorrento, che si trova all’interno della grande e bella Villa Fondi De Sangro con il suggestivo giardino a picco sul mare a Piano di Sorrento. Il Museo Archeologico Vallet

Apre al pubblico la Piscina Olimpionica della Mostra d’Oltremare a Napoli

Dal primo luglio riapre al pubblico la piscina olimpionica della Mostra d’Oltremare. Il grande impianto sarà accessibile con prenotazioni tramite app e aprirà dalle ore 10 con ultimo ingresso alle 18 e chiusura dell’impianto alle 18,30. Apre al pubblico la Piscina Olimpionica

Il Teatro dei Burattini nel Real Bosco di Capodimonte

Da venerdì 19 giugno 2020 a sabato 11 luglio 2020 si terranno sei appuntamenti all’aperto, nella zona del Belvedere del Real Bosco di Capodimonte, di Teatro dei Burattini,Prossimo sabato 4 luglio Il Teatro dei Burattini

Apre una libreria su tre piani a via Luca Giordano al Vomero

Un grande negozio su tre piani nel centro del Vomero, a via Luca Giordano 73 angolo via Pitloo. E’ la nuova sede della libreria Mondadori Bookstore con oltre 60.000 volumi, spazi per i bambini e una grande area per le presentazioni. libreria Mondadori Bookstore

Con il Napoli Teatro Festival ritornano anche i grandi concerti

Parte a Napoli e in Campania il Napoli Teatro Festival 2020 uno tra i primi grandi eventi che ripartirà nella nostra regione. Tra i 130 spettacoli all’aperto a prezzi popolari da 5 a 8 euro dall’1 al 31 luglio anche tanti concerti. I grandi concerti del Napoli Teatro Festival

Rassegna Teatrale nel cortile di Palazzo Firrao a Napoli

Quattro settimane di teatro nel cuore del centro antico di Napoli, in sicurezza, con 12 appuntamenti da Giovedì 25 giugno a giovedì 23 luglio 2020 alle ore 21. Teatro a Palazzo Firrao a Costantinopoli

Drive-in gratuito sulla terrazza parcheggio del centro La Birreria a Napoli per tutto luglio

Un Drive-in gratuito per tutto luglio con ben 27 serate che si terranno sulla terrazza parcheggio del centro commerciale La Birreria di Miano a Napoli. Drive-in gratuito

Nuovo Percorso Sotterraneo nella Basilica della Pietrasanta a Napoli

Riapre la basilica della Pietrasanta nel centro storico di Napoli con un nuovo percorso sotterraneo completamente inedito: un decumano sotterraneo di quasi un chilometro Riapre la Pietrasanta

Le 8 Spiagge più belle di Napoli | Scoprire Napoli

Riaprono le spiagge e vi proponiamo la a nostra lista delle migliori spiagge di Napoli e delle immediate vicinanze dove poter fare un buon bagno Le 8 Spiagge più belle di Napoli

Drive-in, il cinema all’aperto in auto a Pozzuoli: il programma delle proiezioni

Ha riaperto a giugno il Drive In di Pozzuoli, un grande cinema all’aperto che ci consente da tempo di vedere i film comodamente nella nostra auto. Proiezioni tutti i giorni escluso il Martedì. Drive-in a Pozzuoli

Il Parco Benessere delle Terme di Agnano ha riaperto a Napoli

Ha riaperto al pubblico il grande Parco del Benessere dell’antico complesso delle Terme di Agnano che era stato accuratamente ristrutturano l’altro anno. Una grande oasi del benessere in piena città, nella Conca di Agnano, grande ben 44 ettari con alberi secolari, sorgenti termali, sbuffi sulfurei, prati verdi e tante piscine all’aperto e al chiuso. Parco Benessere delle Terme di Agnano

Mostra d’Oltremare: il parco apre tutti i giorni a 1 euro e tanti eventi per l’estate

Costo 1 euro Dal 27 giugno al 20 settembre 2020 “Estate in Mostra” apre il grande parco della Mostra tutti i giorni fino alle 23 a 1 euro e tutti i venerdì, sabato e domenica alle ore 22:00, gli straordinari spettacoli di luci della Fontana Esedra. Sempre in tutti i weekend anche il mercatino del piccolo antiquariato, collezionismo, artigianato e modernariato. Mostra d’Oltremare il parco a 1 euro.

Madre Factory 2020: attività gratuite al Madre tra arte ed ecologia per tutta l’estate

Tante iniziative gratuite dal 17 giugno al 13 settembre 2020 con Madre Factory 2020 un grande programma di inclusione per adulti e bambini attraverso l’arte. Madre Factory 2020

Riparte il Bus del Mare dal Vomero a Capo Miseno per l’Estate 2020

Da sabato 20 giugno 2020 ci sarà il servizio quotidiano della linea estiva di autobus dal Vomero a Capo Miseno con 4 corse di mattina dal Vomero e poi altre 4 da Capo Miseno nel pomeriggio. Riparte il Bus del Mare

Campania Express 2020: 8 treni veloci tra Napoli, Ercolano, Pompei e Sorrento

Ripartono anche per il 2020 i treni veloci dell’EAV del Campania Express sulle linee della ex Circumvesuviana con corse su un treno climatizzato e confortevole con posti prenotati per la costiera sorrentina Campania Express 2020

La Cultura che riparte: riapre al pubblico il Museo del Tesoro di San Gennaro

Riaperto il Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli e fino al 5 luglio con ingressi solo nel weekend. Durante la settimana il museo sarà chiuso. Riapre il Tesoro di San Gennaro

Spiritus Mundi: mostra gratuita al Maschio Angioino di Napoli

Spiritus Mundi è una mostra gratuita che si terrà fino al 22 luglio 2020 presso la Cappella Palatina del Maschio Angioino di Napoli. Spiritus Mundi

Etruschi e il Mann: la mostra al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Dopo la riapertura a prezzi ridotti dal 12 giugno 2020 arriva la nuova mostra esposizione gli “Etruschi e il Mann” con ben seicento reperti Etruschi e il Mann

Un Murale di Jorit dedicato a Pino Daniele a Piazza Garibaldi a Napoli

Nella nuova Piazza Garibaldi di recente riqualificata per i lavori della Linea 1 della Metro ci sarà anche un grande Murale di Jorit che rappresenterà il volto di Pino Daniele sul Palazzo Alto delle Ferrovie dello Stato. Un Murale di Jorit dedicato a Pino Daniele

Un’APP per prenotare le spiagge libere a Bacoli, Miliscola e Miseno

A Bacoli c’è un app per prenotare le spiagge libere. Con Prenotalido ci sarà un sicuro accesso alla spiaggia libera scegliendo anche il posto. Un’APP per prenotare le spiagge libere a Bacoli

Riapre Il Museo di Capodimonte a Napoli

Dopo la riapertura del grande parco riapre anche il museo di Capodimonte a Napoli dove si potranno di nuovo ammirare i tanti capolavori custoditi. Il Museo di Capodimonte riapre

Napoli Sotterranea: riapre lo storico percorso nelle viscere del centro storico di Napoli

Riaperto al pubblico anche lo storico percorso di Napoli Sotterranea in Piazza San Gaetano, che ci conduce a ben 40 metri sottoterra per un viaggio eccezionale sotto il centro Storico Napoli Sotterranea

Il Museo Civico Gaetano Filangieri in via Duomo riapre al pubblico

Riapre al pubblico lo splendido Museo Gaetano Filangieri di via Duomo fino al 5 luglio solo nei Weekend e successivamente riprenderà gli orari soliti. Riapre il Museo Filangieri

Il più grande mercato contadino del Sud Italia apre a Napoli

Ha aperto a Napoli, al Parco San Paolo di Fuorigrotta Giovedì 18 giugno 2020 il più grande mercato contadino coperto del Sud Italia che sarà promosso da Coldiretti Napoli e Campagna Amica. Il più grande mercato contadino

L’Orto Botanico dell’Università Federico II di Napoli riapre al pubblico

Ha riaperto al pubblico il Real Orto Botanico dell’Università Federico II di NApoli. Per questo primo periodo gli accessi saranno limitati e contingentati con misure di sicurezza. L’Orto Botanico di Napoli

Aperto al pubblico il Museo della Cappella Sansevero a Napoli

Riapre lo straordinario Complesso museale della Cappella Sansevero a Napoli e lo fa da venerdì 12 giugno 2020, Riapre la Cappella Sansevero

Riapre nei weekend la Casina Vanvitelliana del Fusaro

La splendida palazzina borbonica per la caccia sul lago del Fusaro riapre nei fine settimana fino a fine luglio e ci sarà anche una mostra di pittura. Riapre nei weekend la Casina Vanvitelliana

Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli, ha riaperto al pubblico

Ha riaperto il 2 giugno Edenlandia, il grande e storico parco divertimenti all’aperto di Napoli con tutte le misure di sicurezza previste. Edenlandia ha riaperto al pubblico

Riaprono il Maschio Angioino e il PAN il Palazzo delle Arti di Napoli

Due importanti istituzioni culturali napoletane, il Pan e il Maschio Angioino riaprono in sicurezza con una giornata gratuita dedicata alla bellezza. Riaprono il Maschio Angioino e il PAN

Riaprono gratis i giardini di Villa Pignatelli e il Parco e Tomba di Virgilio

Anche i giardini di Villa Pignatelli, e non il Museo che resterà ancora chiuso, e poi lo splendido Parco della Tomba di Virgilio a Piedigrotta apriranno gratuitamente, Riaprono gratis i giardini

Riaprono al Vomero i giardini del Museo di San Martino e della Villa Floridiana

Continua la riapertura dei grandi musei e parchi cittadini. Hanno riaperto al Vomero i giardini del Museo di San Martino e della Villa Floridiana. Riaprono al Vomero i giardini dei Musei

Il Giardino Romantico del Palazzo Reale di Napoli riapre al pubblico

Anche Palazzo Reale comincia a riaprire e lo fa con il suo angolo più verde, il cortile d’onore ed il giardino romantico di Palazzo Reale. Palazzo Reale di Napoli riapre al pubblico

Riapre di nuovo al pubblico il Real Bosco di Capodimonte

Aperto e poi richiuso di nuovo il 30 maggio riapre di nuovo al pubblico il grande parco cittadino del Real Bosco di Capodimonte con più sorveglianza. Riapre il Real Bosco di Capodimonte

Riapre al pubblico il grande parco della Mostra d’Oltremare di Napoli

Ha riaperto al pubblico il parco della Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta a Napoli, con l’obbligo di osservare le norme in vigore per l’emergenza. Riapre il parco della Mostra d’Oltremare

Aperto a Napoli il Pontile di Bagnoli e prolunga l’orario di apertura dei parchi pubblici

Riapre la bella passeggiata panoramica di quasi un chilometro in mezzo al mare di Bagnoli e vengono anche prolungati gli orari di accesso dei parchi pubblici. Riapre a Napoli il Pontile di Bagnoli.

Il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli riapre con prezzi scontati

Il MANN riapre il 2 giugno e lo fa con prezzi scontati e con una bella immagine della campagna pubblicitaria Il MANN riapre il 2 giugno

Castel Sant’Elmo a Napoli: ha riaperto al pubblico

Ha riaperto al pubblico Castel Sant’Elmo ma il museo del novecento è ancora chiuso. Con 2,50 euro si potrà vedere la fortezza e passeggiare sui panoramici spalti. Riapre Castel Sant’Elmo a Napoli

Riapre al pubblico la Neapolis Sotterrata nel Complesso di San Lorenzo Maggiore:

Ha riaperto, in sicurezza, uno dei luoghi più belli, antichi e affascinanti di Napoli: gli scavi dell’antica Neapolis sotto il Complesso di San Lorenzo Maggiore. Riapre al pubblico la Neapolis Sotterrata

Riapre a Napoli il Madre, il Museo d’arte contemporanea Donnaregina

Riapre, in sicurezza per visitatori e dipendenti, il museo Madre a Napoli dopo un intenso periodo di interazione con il pubblico a distanza Riapre a Napoli il Madre

Palazzo Zevallos Stigliano riapre e cambierà sede

Palazzo Zevallos riaprirà al pubblico il 2 giugno e poi entro il 2021 tutte le opere saranno trasferite a Palazzo Piacentini, il vicino palazzo del Banco di Napoli. Palazzo Zevallos Stigliano riapre

Riaprono i Parchi Comunali a Napoli: le limitazioni e l’elenco

Parchi pubblici comunali aperti in mattinata ma con mascherine obbligatorie e osservando tutte le misure di distanziamento e di sicurezza sociale attuate finora Riaprono i Parchi Comunali

Ripartono le visite al percorso Archeologico del Rione Terra a Pozzuoli

Si potrà di nuovo visitare lo straordinario percorso archeologico sotto il Rione Terra entrando nella Puteoli del 194 a.C. una grande e vivace città romana, Riapre il Rione Terra a Pozzuoli

Riaprono gli straordinari siti del Parco archeologico dei Campi Flegrei

Il Parco archeologico dei Campi Flegrei raccoglie tantissimi e straordinari siti che potranno essere visitati di nuovo dal 2 giugno. Parco archeologico dei Campi Flegrei

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa riapre al pubblico

Ha riaperto il Museo che si trova nelle officine d’epoca borbonica del Reale Opificio Meccanico, Pirotecnico e per le Locomotive volute da Ferdinando II nel 1840. Pietrarsa riapre al pubblico

Il Parco della Reggia di Portici ha riaperto al pubblico

Il grande Parco della Reggia di Portici è stato riaperto al pubblico Un grande polmone di verde che si estende a monte e a valle del grande Sito Reale di Portici Parco della Reggia di Portici

Usciamo per vedere in sicurezza i posti più belli in Campania

Visite serali nei weekend di Luglio al Belvedere Reale di San Leucio

Un’occasione da non perdere per ammirare al tramonto gli splendidi luoghi del Reale di San Leucio vicino Caserta con il museo della seta e una piccola degustazione di prodotti tipici locali, offerti da aziende del territorio. Visite serali nei weekend a San Leucio

l’Arena Spartacus Festival all’Anfiteatro Campano

Inizia la prima edizione dell’Arena Spartacus Festival una interessante rassegna estiva dedicata a Musica, Cinema, Teatro e Danza nell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere dal 9 luglio al 15 settembre 2020. l’Arena Spartacus Festival

Riaprono le straordinarie grotte di Pertosa dove si può navigare su un fiume sotterraneo

Riaperto al pubblico un luogo bellissimo della Campania, a poco più di un’ora da Napoli, e unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare su un fiume sotterraneo. Riaprono le grotte di Pertosa Auletta

Le spiagge più belle della Costiera Amalfitana

La costiera Amalfitana in Campania è uno dei luoghi più conosciuti al mondo ed è sicuramente tra i più belli. Le spiagge più belle da quelle di Positano, Ravello, Amalfi a quelle più piccole e inaccessibili. Le spiagge più belle della Costiera

La Grotta Azzurra di Capri riapre al pubblico

Mercoledì 1 luglio riaprirà anche la stupenda grotta Azzurra di Capri, uno dei posti più belli e visitati al mondo con nuove modalità di visita, in sicurezza La Grotta Azzurra di Capri

Riapre dopo anni la spiaggia del Fiordo di Furore in Costiera Amalfitana

Riaprirà dall’11 luglio la piccola spiaggia del Fiordo di Furore chiusa dal 2017 per un incendio che provocò danni al costone roccioso sovrastante. La riapertura dopo i lavori di bonifica e messa in sicurezza Riapre dopo anni la spiaggia del Fiordo di Furore

Le Fiabe nel Bosco nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro a San Leucio

sabato 11 luglio cappuccetto Rosso per le Fiabe nel Bosco presso l’Oasi ambientale del WWF, sita nel Bosco di San Silvestro a San Leucio, Le Fiabe nel Bosco

Riapre Villa San Michele ad Anacapri

La bellissima e storica dimora di Axel Munthe ad Anacapri riapre il 12 giugno 2020 e quel giorno verrà offerto l’ingresso gratuito e un drink di benvenuto. Riapre Villa San Michele

Il Parco Archeologico di Pompei riapre al pubblico

Riapre anche Pompei con una prima fase di due settimane, a prezzo ridotto, che consentirà di passeggiata lungo le strade della città antica. Pompei riapre al pubblico

Riapre lo straordinario Sentiero degli Dei tra Agerola e Positano in Costiera Amalfitana

Si riparte sui Monti Lattari con la riapertura del Sentiero degli Dei, lo straordinario percorso di trekking che da Bomerano di Agerola porta fino Positano. Riapre il Sentiero degli Dei

Il Parco Reale della Reggia di Caserta riapre

Riaprirà a inizio giugno in sicurezza il grande Parco della Reggia di Caserta grande ben 123 ettari, con lo splendido Giardino Inglese Il Parco Reale della Reggia di Caserta riapre il 2 giugno

Riapre il Parco Archeologico di Ercolano

Apertura a prezzi speciali e un nuovo percorso di visita a Ercolano e presto anche un abbonamento annuale ad un prezzo veramente speciale Riapre il Parco Archeologico di Ercolano

La Funivia del Monte Faito riapre

Riparte, dopo mesi di chiusura, la Pannarella, la particolare funivia del Monte Faito che in pochi minuti ci porta da Castellammare di Stabia al Monte Faito. La Funivia del Monte Faito riapre

Lezioni di Yoga nel Parco Archeologico di Paestum

Lezioni di Yoga tra i Templi di Paestum: la pratica del benessere orientale in un luogo sacro della Magna Grecia con straordinari appuntamenti settimanali che uniranno la cultura orientale e occidentale tra i grandiosi templi di Paestum Lezioni di Yoga a Paestum

Riapre la Reggia di Carditello con tante iniziative

Tanti eventi e poi varie aperture per il Real Sito di Carditello con visite gratuite, e tanto altro sempre su prenotazione. Riapre la Reggia di Carditello

La spiaggia della Resima di Scario riapre dopo 9 anni

E’ una delle spiagge più belle d’Italia e si trova a Scario nell’Area Marina Protetta del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed è raggiungibile solo dal mare. spiaggia della Resima

Riaperto l’Anfiteatro Campano a Santa Maria Capua Vetere

Ha riaperto al pubblico, in sicurezza, il maestoso Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere che è il più grande in Italia dopo il Colosseo. Riaperto l’Anfiteatro Campano

Il Parco Archeologico di Paestum riapre al pubblico

E’ uno dei primi grandi siti archeologici aperti in Italia il Parco Archeologico di Paestum con grande attenzione alla sicurezza del pubblico e del personale. Da non perdere anche un abbonamento annuale speciale al prezzo promozionale di € 20. Il Parco Archeologico di Paestum riapre

Spiaggia con la prenotazione online ad Anacapri

Prove di ripartenza a Capri dove per la spiaggia del Faro di Punta Carena, nel comune di Anacapri, si potrà accedere solo con la prenotazione Spiaggia con prenotazione online ad Anacapri

Riprendono i cantieri di restauro nel Parco Archeologico di Ercolano

In completamento ad Ercolano un restauro iniziato a gennaio che riguarda la Mensa Marmorea un grande manufatto destinato alle cerimonie Riprendono i cantieri di restauro a Ercolano

Da vedere La Sibilla Cumana: una nuova opera di Jorit nel centro storico di Bacoli

Una straordinaria nuova opera dello street artist Jorit che riporta sui muri di Bacoli la grande storia di questi luoghi con la Sibilla Cumana La Sibilla Cumana: una nuova opera di Jorit

La Campania terza in Italia per le Bandiere Blu: tutte le località e le varie spiagge

Ben 19 comuni con tante spiagge in Campania hanno conquistato l’ambito riconoscimento basato sulla qualità delle acque e sul rispetto dell’ambiente. Campania terza in Italia per le Bandiere Blu

Una nuova scoperta a Paestum: durante gli scavi riemergono i resti di Porta Aurea

Ritrovati a Paestum i resti della Porta Aurea l’accesso nord della città antica, che fu quasi distrutta nel 1829 dalla costruzione dell’antica strada per le Calabrie. Riemergono i resti di Porta Aurea

Scopriamo assieme i posti più belli di Napoli

Palazzo Donn’Anna: fascino e mistero del maestoso edificio a picco sul mare

Storia e leggende del suggestivo Palazzo Donn’Anna, emblema della Napoli nobile e accidiosa, seducente e incompiuta. Palazzo Donn’Anna: fascino e mistero

Il palazzo più antico di Napoli è Palazzo d’Angiò, il palazzo dell’Imperatore di Costantinopoli

Un grande e antico palazzo del 1300 sul decumano maggiore di Napoli dove sono passati re, principi, nobili ma anche le migliori intelligenze partenopee come il Pontano, Sannazaro, Cuoco, Croce, Arangio Ruiz, e tanti altri Il palazzo più antico di Napoli Palazzo d’Angiò

La Guglia di San Gennaro è l’obelisco più antico di Napoli | Scoprire Napoli

L’obelischo di San Gennaro è il più antico di Napoli e fu realizzato da Cosimo Fanzago, come ringraziamento al Santo che aveva fermato la lava del Vesuvio del 1631. La Guglia di San Gennaro

La Bandiera degli Stati Uniti della Casa Bianca è fatta con le sete di San Leucio

La grande bandiera americana che vediamo alle spalle dei presidenti USA, nella Sala Ovale della Casa Bianca, è realizzata con le sete provenienti dall’antica fabbrica Borbonica del Belvedere di San Leucio a Caserta. La Bandiera degli Stati Uniti è fatta con le sete di San Leucio

Dove vedere a Napoli i capolavori di Raffaello Sanzio | Scoprire Napoli

Nel 2020 si celebrano i 500 anni della morte del grande artista di Urbino Raffaello Sanzio. Anche a Napoli ci sono delle opere di Raffaello scopriamo dove. I capolavori di Raffaello Sanzio

L’Antico Teatro romano di Neapolis all’Anticaglia: Scoprire Napoli

Non tutti sanno che il Teatro romano di Neapolis si trova nel centro storico di Napoli sul decumano Superiore. Un teatro enorme da 5.000 persone in cui recitò anche Nerone. Il Teatro di Neapolis

Le statue dei Re di Napoli a Piazza Plebiscito | Scoprire Napoli

Otto grandi statue sulla facciata di Palazzo Reale a Napoli che rappresentano i capostipiti delle dinastie che hanno regnato in città. Le statue dei Re di Napoli

Il restauro della Madonna del Divino Amore di Raffaello | Scoprire Napoli

Un dipinto eccezionale di Raffaello Sanzio restaurato magistralmente nei laboratori del grande museo napoletano di Capodimonte e poi esposto. Madonna del Divino Amore di Raffaello

Le corse automobilistiche a Napoli sul Circuito di Posillipo

Vecchi video ci svelano la storia delle corse a Posillipo. Infatti a Napoli dagli anni 30 agli anni 60 ci furono importanti corse automobilistiche con grandissimi campioni. Le corse a Posillipo

l mistero della quarta opera di Caravaggio a Napoli | Scoprire Napoli

A Napoli ci sono tre splendide opere di Caravaggio tra cui l’ultima dipinta dal pittore prima di morire ma è molto probabile che il Merisi ne dipinse un’altra. la quarta opera di Caravaggio

Catacombe San Gaudioso e Basilica Sanità: Scoprire Napoli

Tra i (tanti) gioielli di Napoli ci sono la Basilica di Santa Maria della Sanità detta anche Chiesa del Monacone con le Catacombe di San Gaudioso Catacombe San Gaudioso

Le tre certose della Campania: un patrimonio straordinario

Tra i tantissimi e straordinari luoghi della Campania ne esistono tre che raccolgono un grande patrimonio di valori spirituali, architettonici e artistici. Le tre certose della Campania

Tanti video per vedere i luoghi più belli di Napoli e della Campania

Non fermiamo la cultura: le mostre e gli eventi online

Grandi spettacoli da vedere in streaming

Le iniziative virtuali dei grandi musei della Campania

Cosa succede a Napoli in questo periodo

Bagnoli – Città della Scienza: il nuovo nome della stazione della Cumana di Bagnoli

Ha cambiato il nome in questi giorni la storica stazione della Ferrovia Cumana di “Bagnoli” che si trova alla fine della grande area pedonale di Viale Campi Flegrei. Bagnoli – Città della Scienza

L’ultimo murales di Jorit è dedicato a George Floyd

Ancora un grande Murale di Jorit, il bravo street artist napoletano. Stavolta Jorit ci propone il volto di George Floyd, l’afroamericano la cui morte sta scatenando una delle più grandi proteste degli ultimi anni L’ultimo murales di Jorit

Eduardo De Filippo: Un francobollo per ricordare i 120 anni dalla sua nascita

Tante iniziative per ricordare i 120 anni dalla nascita di De Filippo grande drammaturgo, attore, poeta, regista Ora anche un francobollo commemorativo. De Filippo: Un francobollo per ricordare

L’Antica Pizzeria da Michele compie 150 anni e festeggia con una mostra virtuale

L’Antica pizzeria da Michele festeggia i suoi 150 anni con una mostra virtuale attraverso tanti filmati disponibili sulla pizza e tanto altro. Mostra virtuale della Pizzeria da Michele

Il Gran Caffè Gambrinus di Napoli compie 160 anni

Il Gran Caffè Gambrinus di Napoli aprì il 12 maggio del 1860, quando c’erano ancora i Borbone e da 160 è sempre òi ed è uno dei migliori d’Italia. Il Gambrinus di Napoli compie 160 anni

Cinema Drive-in all’Ippodromo di Agnano di Napoli: ecco il progetto

Un’altra idea progettuale per realizzare a Napoli un Drive-in per poter tornare a rivedere i grandi film nelle nostre auto così in molte città italiane. Cinema Drive-in all’Ippodromo di Agnano

Una moneta da 5 euro dedicata a Eduardo De Filippo e al suo grande teatro

La Zecca dello Stato ha dedicato una nuova moneta da 5 euro a Eduardo De Filippo, il grande commediografo e drammaturgo napoletano. Moneta da 5 euro per Eduardo De Filippo

Presepe Napoletano 2020: anche con i Medici e gli Infermieri

Il Maestro Genny Di Virgilio per questo periodo ha realizzato per il presepe figure con medici e infermieri, gente che ogni giorno combatte. Presepe anche con i Medici e gli Infermieri

Coldiretti e le Aziende Agricole consegnano a domicilio

Un servizio in via di attivazione da parte di Coldiretti e di tante aziende agricole della Campania per consentirà di ordinare la spesa a domicilio direttamente alle aziende Coldiretti e Aziende

Nuove ZTL e aree pedonali nel centro di Napoli Patrimonio dell’Unesco

Verranno ampliate le ZTL e le aree pedonali di Napoli in particolare nel Centro Storico che è Patrimonio Unesco Nuove ZTL e aree pedonali nel centro di Napoli

Moneta da 5 euro per celebrare la Pizza e Pulcinella

Una nuova moneta da 5 euro prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, una emissione celebrativa dedicata ai simboli della Campania. Moneta da 5 euro per celebrare la Pizza

Gli occhi di San Gennaro, l’opera d’arte di Lello Esposito esposta all’ospedale Cotugno

Una grande e straordinaria opera d’arte di Lello Esposito è stata installata dall’artista all’Ospedale Cotugno di Napoli con lo sguardo rivolto verso il nosocomio. Gli occhi di San Gennaro

Una proposta per piste ciclabili a Napoli a via Foria e a corso Umberto

Parlando di ripartenza e di nuovi cantieri il Comune di Napoli si muove anche sul versante della mobilità cittadina e si riparla di ampliare la rete di piste ciclabili Una proposta per piste ciclabili

Drive-IN all’Arena Flegrea a Napoli

Iniziamo a pensare al dopo: per ora è solo un’idea progettuale ma in molte città italiane, ed anche a Napoli, si sta iniziando a pensare a soluzioni di questo genere. Drive-IN all’Arena Flegrea

Una opera di Jorit dedicata al medico Paolo Ascerio

Agor Jorit dedica una sua opera al medico napoletano Paolo Ascierto, stavolta non un murale ma un grande disegno, e la mette in vendita sul web Nuova opera di Jorit a Ascerio

Un nuovo volto per la stazione Scampia della Metropolitana

Diventa una nuova stazione dell’arte la stazione Metropolitana di Piscinola-Scampia, la stazione periferica della metro che vuole cambiare il volto al quartiere La nuova stazione di Scampia

Arrivato a Napoli il primo dei nuovi treni della Linea 1

Sbarcato nel porto di Napoli il primo dei nuovi treni della Linea 1. In programma la consegna dei successivi con una media di quasi uno al mese I nuovi treni della Linea 1

Completata entro il 2020 la Metro Linea 6 di Napoli

Lavori completati entro il 2020 per la Linea 6 della Metropolitana di Napoli quella che unirà la zona di Fuorigrotta, Mergellina e di Chiaia a tutta la rete metropolitana La Linea 6 della Metro

Il nuovo progetto per lo storico Ospedale degli Incurabili

Il progetto per la ristrutturazione del Complesso di Santa Maria del Popolo degli Incurabili dove c’è l’Ospedale degli Incurabili fondato nel 1521 e da allora sempre attivo. Ospedale degli Incurabili

#Stay Home: a Pompei i Simpson ci invitano a stare a casa

Una bella opera dell’artista Nello Petrucci è apparsa sui muri di Pompei e ci invita a stare a casa con un bel ritratto dei Simpson sul divano con la mascherina #Stay Home: a Pompei

La prodigiosa immagine della Madonna di Costantinopoli

Nel centro di Napoli la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli contiene la prodigiosa immagine della Madonna che ha sempre liberato Napoli dalle pestilenze la Madonna di Costantinopoli

Esposto nella Basilica del Carmine il Crocifisso Miracoloso

Esposto in via straordinaria nella Basilica del Carmine il “Crocifisso Miracoloso” che viene mostrato solo in periodi molto particolari Il crocifisso Miracoloso