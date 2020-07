Gratis al Museo di Capodimonte e a Palazzo Reale per chi ha un biglietto del Napoli Teatro Festival

Interessante accordo a Napoli tra il Museo di Capodimonte, Palazzo Reale e il Napoli Teatro Festival Italia. Chi acquista un biglietto per spettacoli del Festival in questi due grandi Musei potrà fare una visita gratuita in queste 2 istituzioni fino a fine agosto

Altra novità dal Napoli Teatro Festival Italia, il grande evento che dall’1 al 31 luglio 2020 proporrà tra Napoli e in Campania ben 130 spettacoli all’aperto a prezzi popolari da 5 a 8 euro. I partecipanti agli spettacoli che acquisteranno un biglietto per gli eventi che si terranno al Museo di Capodimonte ed a Palazzo Reale di Napoli avranno l’ingresso gratuito nei due grandi musei cittadini.

E ci saranno tantissime occasioni per vedere ottimi spettacoli teatrali e ammirare le bellezze dei due grandi musei cittadini perché, per il Napoli Teatro Festival, ci saranno tanti eventi in queste due istituzioni culturali.

Sono ben 30, infatti, gli spettacoli del NTF che si terranno a Capodimonte, tra Cortile e praterie della Fagianeria e di Miano mentre altri 35 spettacoli si terranno a Palazzo Reale tra il Cortile d’onore, il Cortile delle carrozze e il Giardino romantico.

Pertanto, chi acquisterà un biglietto dell’edizione 2020 del Napoli Teatro Festival Italia per uno spettacolo programmato negli spazi del Real Bosco di Capodimonte o di Palazzo Reale a Napoli non lo butti dopo l’evento perché avrà diritto a un biglietto gratuito per il museo dove è previsto l’evento, da utilizzare nei giorni successivi alla rappresentazione. Il biglietto acquistato sarà vidimato nella data dello spettacolo e resterà valido fino al 31 agosto 2020.

In base alle normative vigenti la visita ai musei si svolgerà su prenotazione, scegliendo data e fascia oraria, al fine di contingentare gli ingressi.

Tutte le informazioni sull’iniziativa e le trame degli spettacoli si troveranno sul sito ufficiale.