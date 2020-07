Benvenuti al Rione Sanità: spettacoli itineranti gratuiti di sera al Rione Sanità

Tre spettacoli itineranti tra vicoli e piazze del quartiere animeranno le sere dei weekend di luglio del Rione Sanità.

Ritorna Benvenuti al Rione Sanità una rassegna gratuita che prevende spettacoli itineranti tra vicoli e piazze del quartiere. Tutti potranno partecipare ma per ogni spettacolo è necessaria la prenotazione obbligatoria.

Tutti gli eventi sono gratuiti e inizieranno alle 21:30 in giorni diversi e in vari luoghi del quartiere. Gli spettacoli proposti sono tre e verranno replicati in più luoghi e in più date:

Napolishakespeare

Il pettegolezzo, l’inciucio, nei vicoli napoletani fanno da cornice alla rivisitazione dell’opera Romeo e Giulietta di William Shakespeare in chiave comica e demenziale. Tutti saranno coinvolti, spettatori fermi in strada, quelli di passaggio e anche quelli affacciati ai balconi e alle finestre delle proprie case. Lo spettacolo Napolishakespeare avrà inizio alle 21:30 ed è un progetto di SanitA’Rt Napolishakespeare

3 luglio Via Vergini

12 luglio Piazza Sanità

18 luglio Piazza Miracoli

26 luglio piazzetta San Severo a Capodimonte

Tiempe Belle e’ na Vota

Tiempe Belle e’ na Vota è uno spettacolo itinerante tra i vicoli del Rione Sanità dove ognuno sarà protagonista. L’evento sarà caratterizzato dalla rilettura di alcuni tra i più importanti brani del teatro napoletano, In Tiempe Belle e’ ndv Vota vedremo da Viviani a De Filippp a Scarpetta, accompagnati dai grandi classici della musica napoletana. Lo spettacolo “Tiempe Belle e’ na Vota” inizia alle 21,30 ed è un progetto della Compagnia instabile. Tiempe Belle e’ na Vota

4 luglio Piazza Miracoli

11 luglio Via Vergini

18 luglio Piazza Sanità

25 luglio piazzetta San Severo a Capodimonte

O’ Spassatiempo

In O’ Spassatiempo Pulcinella accompagna il pubblico in una dimensione antica del quartiere, dove si riscoprono i mestieri, le arti e i modi della Napoli antica. Attraverso musiche, balli e pezzi teatrali saranno tutti coinvolti, spettatori fermi in strada, quelli di passaggio e anche quelli affacciati ai balconi e alle finestre delle proprie case. Questa edizione di Benvenuti al Rione Sanità prevede spettacoli itineranti tra vicoli e piazze del quartiere. Lo spettacolo O’ Spassatiempo inizia alle 21,30 ed è un progetto di O’ Spassatiempo. O’ Spassatiempo

12 luglio Piazza Miracoli

18 luglio Piazza Miracoli

25 luglio Piazza Sanità

Benvenuti al Rione Sanità: maggiori informazioni